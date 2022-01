Exclusiv. Unde a dispărut sistemul de irigații al României? Ne-am bătut joc de tezaurul agricol după 89 VIDEO

Fostul demnitar a criticat felul în care românii și-au bătut joc de unul dintre marile tezaure ale agriculturii, sistemul de irigații.

Daea: Folosim doar 1% din apă în sistemul de irigații

„Am mai multe răspunsuri (n.r. – distrugerea agriculturii). Noi am distrus tot ce am făcut bine. România a avut și parțial încă are cel mai potrivit sistem de irigare ca și concept. Superficialitatea a distrus unul dintre cele mai complicate domenii. România are una dintre cele mai bogate rețele hidrografice care poate fi exploatată și folosim, din păcate, sub 1% din potențial. Totodată această rețea are ape dulci, ape care pot fi folosite în agricultură. În doar două perioade de guvernare s-a încercat acordarea unei atenții mai mari sistemului de irigații”, a subliniat fostul ministru în interviul acordat EVZ Play.

Pe de altă parte, este lăudabil faptul că nu a fost schimbată legea privind comercializarea terenurilor agricole, mai spune Petre Daea. Achiziția terenurilor agricole intră sub incidența legislației, există niste reguli și românii au dreptul la achiziția de teren, având drept de preemențiune. Astfel pământul poate fi cumpărat de români și accesul investitorilor străini a fost redus în mandatele PSD, a precizat fostul demnitar.

România produce 11 milioane de tone de grâu anual

Petre Daea se declară totuși optimist și crede că România a demonstrat că poate avea recolte importante la hectar, reușind astfel să devină țara cu cele mai mari recolte, 3 ani la rând, depășind țări importante din Europa. 80% din producția de grâu este panificabilă. 5,5 milioane de tone de grâu este necesarul României pentru consumul intern. România produce 11 milioane de tone anual, fiind unul dintre exportatori importanți la nivel mondial. Însă țara ar putea asigura și produse de panificație pe plan mondial, mai crede Daea.

