Exclusiv. Unde a dispărut fostul copreședinte AUR. George Simion i-a luat fața lui Claudiu Târziu

În septembrie 2019, senatorul Claudiu Târziu a lansat împreună cu George Simion platforma politică Alianța pentru Unirea Românilor. La vârful acesteia se mai aflau Sorin Lavric și senatoarea Diana Șoșoacă.

În 2020, AUR a intrat în Parlament cu o pondere de peste 10%, ajungând să fie cotat în sondaje cu 21-25%. În luna martie 2022, după ce George Simion a preluat conducerea partidului ca președinte unic, Claudiu Târziu declara că speră ca noua conducere să conducă AUR la guvernare, în 2024.

„Credem că am făcut o echipă foarte bună şi am lucrat foarte bine împreună cu George Simion, împreună în copreşedinţie, şi cu Sorin Lavric, preşedintele Senatului partidului. Am avut un triumvirat care s-a dovedit câştigător. Astăzi facem un pas mai departe în dezvoltarea partidului, ne împărţim mai bine atribuţiile între lideri şi cred că se va vedea un plus de succes în tot (…) Sperăm ca noua formulă să ne aducă la guvernare în 2024”, a declarat Târziu la scurt timp după victoria lui Simion în fața contracandidatului Dănuţ Aelenei, care a primit 38 de voturi, față de cele 784 de voturi în favoarea moțiunii lui George Simion.

El a mai menţionat că nu puteau fi contracandidaţi cei doi copreşedinţi care au fondat partidul. „Am considerat că este mai bine să ne împărţim clar atribuţiile”, a adăugat Târziu.

De la copreședinte la simplu senator

În calitate de copreședinte, cele mai notabile propuneri legislative au fost cele legate de interzicerea discriminării pe motiv de vaccinare, „Modificarea legii privind alocația de stat pentru copii”, precum și abrogarea legii 55/2020 (legea pandemiei), prin care acesta susține că guvernul a „anulat de facto drepturile și libertățile cetățenilor”.

Însă începând din martie 2022, după vizita din sudul Sudul Basarabiei, Regiunea Odesa, Târziu a devenit un fel de prezență invizivilă, omul din umbra lui George Simion, desfâșurându-și activitatea mai mult prin intermediul rețelelor de socializare și făcând declarații în presă pe teme ca spitalul mobil pentru români, ridicat din subvențiile primite de la stat, probleme legate de discriminarea românilor de către guvern și, mai nou, mesajele de susținere față de preotul Visarion Alexa, implicat recent într-un scandal de agresiune sexuală.

„Cred însă că, spre deosebire de marea majoritate a dumneavoastră, îl cunosc pe părintele Visarion. Și nu-l cred capabil nu doar de ce este acuzat, dar nici măcar că ar putea răni vreodată cu vorba pe cineva”, a scris Târziu pe pagina sa oficială de Facebook.

Claudiu Târziu, umbra lui Simion

Cu doar o zi înaintea nunții lui George Simion s-a propagat vestea că Simion și Târziu plănuiesc să lanseze un canal de televiziune, schimbând statutul politic AUR pentru viitoarele campanii electorale, iar din acea zi aparițiile publice ale senatorului Claudiu târziu au devenit tot mai rare și mai discrete.

De obicei, partidele parlamentare cheltuiesc sume mari de bani pentru materiale de propagandă, pe care le plătesc instituțiilor media pentru a-și asigura o imagine bună în timpul campaniilor electorale. Rare sunt cazurile în care un partid politic își asumă rolul de proprietar al unui post de televiziune sau post de radio.

AUR, însă, nu a cheltuit niciun ban din sumele primite ca subvenție din partea statului. În 2022, ele au ajuns la aproape 2 milioane de euro. Din această sumă, AUR ar fi putut să își deconteze cheltuielile cu propaganda. Doar în iulie 2022, PNL a investit 3,25 milioane lei, iar PSD a investit 4,26 milioane lei în materiale de propagandă, conform informațiilor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă. AUR Tv și trădarea În timp ce toată atenția publică era îndreptată spre nunta lui George Simion și a Ilincăi Munteanu, Claudiu Târziu încerca din răsputeri „să forțeze” câteva articole în noul statut al AUR. Tribunalul București, însă, a considerat că modificarea propusă de George Simion și Claudiu Târziu contravine Legii 334/3006, conform căreia partidele politice pot obține venituri din activități de editare, realizare și difuzare a publicațiilor ori din alte materiale de propagandă și cultură politică proprii, însă deținerea de posturi de radio și posturi de televiziune nu se încadrează în excepțiile reglementate. Aparent, totul merge bine între cei doi foști copreședinți, însă ruptura a fost evidentă începând din februarie 2022, atunci când Târziu s-a opus alianței între AUR și PMP, iar cei doi au avut și un schimb replici prin intermediul rețelelor de socializare. Simion, înainte de congresul din 27 martie, și-a exprimat dorința de a clădi o alianță cu cei de la PMP, lucru care nu doar l-a nemulțumit pe Târziu, dar s-a și opus cu vehemență, motivând că nu dorea sub nicio formă să aibă de-a face cu cei de la PMP și excludea totodată orice alianță cu această formațiune politică.

În declarațiile din acea perioadă, de la începutul anului curent, Târziu reieșea faptul că între el și Simion s-a produs o scindare care nu părea să dețină vreo urmă de reîmprospătare sau, cel puțin, de împăcare. Rezultatul final a fost congresul extraordinar și numirea lui Simion ca președinte, prin voturi majoritare.

„Este o discuție în partid de a se renunța la formula de co-președinție, de echipă de președinți, fiindcă noi suntem doi președinți executivi și un președinte al senatului care formează troica președințiala a partidului AUR. (…) Cum nu împărtășesc nici alte elemente de viziune de dezvoltare a partidului, pe care le are George, există o dezbatere internă care va fi tranșată probabil la Congresul Extraordinar care urmează să aibă loc undeva în jurul datei de 27 martie”, se arată în declarațiile senatorului Claudiu Târziu.

Mesajul de mulțumire a lui Simion, considerat de Târziu jignire de moarte

Tensiunile dintre cei doi lideri AUR, la începutului anului, au fost mai mult decât evidente în urma schimbului de replici în mediul online dintre George Simion și Claudiu Târziu. Primul politician a postat pe Facebook un mesaj în care îi face un compliment colegului său, despre care se lăuda că nu „l-a vândut”, în timp ce al doilea a răspuns tranșant, exprimându-și dezamăgirea față de alegerea neînțeleaptă de cuvinte a lui Simion.

„Ieri în BNC am decis împreună convocarea Congresului partidului pe 27 martie. Nu, nu ca să ne unim cu PMP. Îi mulțumesc lui Claudiu-Richard Târziu pentru faptul că nu m-a vândut cum i s-a șoptit în urechi de atâtea ori(și cum mi s-a șoptit și mie). În ciuda a zeci de știri panicarde, unitatea ne va caracteriza și de acum înainte. Iertați-ne, fraților!”, scria George Simion pe rețeaua de socializare, la începutul lunii februarie 2002, primind ca replică un text tranșant, cu un ușor accent dramatic, scris într-un limbaj ce se voia a fi evlavios și presărat cu pilde biblice.