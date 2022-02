Claudiu Târziu confirmă ruptura dintre el și George Simion. Când se decide viitorul celor de la AUR

Există o stare de mare tensiune în AUR, pentru că liderii George Simion și Claudiu Târziu nu se mai înțeleg. Totul a pornit de la în cercarea primului copreședinte de-a clădi o alianță cu cei de la PMP. Cărora le-a promis că o să-i ajute să facă un grup parlamentar, transferând un grup parlamentarilor AUR.

Claudiu Târziu exclude orice posibilitate de alianță între AUR și PMP

Disensiunile s-ar putea rezolva la data de 27 martie, atunci când AUR are programat un congres. „Nu se pune problema sa facem alianță sau fuziune cu PMP, nici să plece parlamentari de la noi la PMP. Nu s-a discutat asta în conducerea partidului să se promită transfer de parlamentari. Ce a fost discutat în conduce și agreat a fost să facem un Pol Conservator și asta de acum câteva luni. Am lansat o scrisoare publică către mai multe partide care se afirmă a fi de dreapta.

Spre exemplu, liderul PMP, Cristian Diaconescu, a răspuns că noi avem nevoie să reglăm anumite chestiuni de imagine publică, înainte de a avea o discuție cu el, pentru ca acum să ne solicite ajutorul. Adică, să îi solicite ajutorul lui George (n.r – George Simion) într-un conflict intern cu Tomac, pentru președinția partidului”, a spus Claudiu Târziu într-un interviu acordat pentru impact.ro.

„Pe noi nu ne interesează bucătăria internă a altor partide, ne interesează să facem ce am promis pentru electoratul nostru și să ne menținem pe valorile și principiile pe care le-am îmbrățișat”, a mai afirmat copreședintele AUR.

Care este mare problemă a copreședintelui AUR

Claudiu Târziu nu vrea să aibă de-a face cu cei de la PMP și exclude orice alianță cu această formațiune politică.

„Eu nu văd posibilă o coabitare cu PMP. Dacă ar fi fost posibilă o astfel de coabitarea, aceasta ar fi avut loc doar după o curățare, după ce scăpau de depozitul toxic al lui Băsescu, care se regăsește în anumiți oameni de acolo.

Până nu se reglează interior, nu avem ce să discutăm cu ei. Așa în principiu, sigur că da, ei se afirmă ca fiind un partid de dreapta și putem avea un dialog. dar nici vorbă să transferăm parlamentari la ei, sau altceva.

George nu știu ce a avut în vedere când a făcut declarația care a făcut-o, în întâlnirea cu liderii locali ai PMP, dar probabil nu se gândea la un transfer dintre parlamentarii noștri ci poate să îi îndrepte pe parlamentarii altor partide care vor să vină către noi să intre în PMP. Pur și simplu, este o presupunere de-a mea, nu este o explicație primită de la el”, a mai afirmat Claudiu Târziu pentru sursa citată.

Sunt viziuni care îi separă pe Claudiu Târziu și George Simion

„Este o discuție în partid de a se renunța la formula de co-președinție, de echipă de președinți, fiindcă noi suntem doi președinți executivi și un președinte al senatului care formează troica președințiala a partidului AUR. Eu personal nu împărtășesc această viziune, mi se pare că dacă am ajuns până la nivelul asta, am intrat cu 10% în Parlament și apoi am trecut de 25% în această formulă, nu avem niciun motiv să renunțăm la ea.

Cum nu împărtășesc nici alte elemente de viziune de dezvoltare a partidului, pe care le are George, există o dezbatere internă care va fi tranșată probabil la Congresul Extraordinar care urmează să aibă loc în maxim două luni, undeva în jurul datei de 27 martie”, a mai spus Claudiu Târziu.