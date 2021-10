Concluziile unui SONDAJ: PNL, scădere de doar 3% în ciuda Congresului violent. USR, scădere vertiginoasă. AUR și-a dublat scorul

Deși lupta internă dintre tabăra Cîțu și tabăra Orban a ținut agenda publică timp de câteva luni de zile, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP, partidul condus de Florin Cîțu are o intenție de vot de 22%, în scădere doar cu 3% față de alegerile parlamentare din urmă cu 10 luni, atunci când a obținut 25% din voturile românilor. În schimb, USR a înregistrat o scădere vertiginoasă, înregistrând doar 9,8% din intenția de vot, iar AUR a atins 17,1%.

PSD a ajuns în luna septembrie la un scor de peste 35% în intenția de vot a românilor.

Alegerile pentru șefia PNL au fost marcate de nenumărate scandaluri. Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, l-a atacat de nenumărate ori pe premierul Florin Cîțu, dar și pe președintele Iohannis.

Datele sondajului de opinie la nivel național au fost colectate în perioada 15-27 septembrie 2021 și au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1204 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.

Sondajul a fost realizat la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.