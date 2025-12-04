Exclusiv. România pe marele ecran: filmul care stârnește emoții și controverse

Exclusiv. În România a apărut un nou film românesc, „Happy Birthday România”, regizat de Vali Nechifor, care surprinde atât evenimentele politice recente, cât și imagini rare de arhivă. Regizorul a povestit despre contextul dificil în care a fost realizat filmul.

„A fost filmat pe 1 decembrie 2024 în perioada protestelor organizate din pricina alegerilor anulate din turul 2. Am întâmpinat probleme în procesul de filmare. Pe de altă parte, țin minte că am primit amenințări de la un grup extremist când mă întorceam acasă de la filmări și purtam mantaua militară.”

Nechifor a explicat că filmările au fost făcute la parada de 1 decembrie 2024. „Este filmat în directă legătură cu parada de 1 decembrie din 2024 unde câțiva jandarmi au început să devină suspicioși față de intențiile noastre îndemnându-ne să alegem 'cadrul frumos'.”

Filmul integrează și secvențe de arhivă rare cu Carol I și Carol al II-lea în timpul paradei din 6 mai 1912, când România sărbătorea 35 de ani de independență. Nechifor a menționat colaborarea cu actorul Sorin Mihai, cunoscut pentru implicarea sa socială și civică:

„Este făcut în colaborare cu Sorin Mihai, actor de etnie rromă, prezent civic și social pentru valorile și drepturile culturii rrome (cunoscut pentru rolurile din serialul Las Fierbinți dar și pentru filme artistice precum Scris Nescris şi Luca).”

Regizorul a spus că, în ciuda tensiunilor, filmările au fost marcate și de momente emoționante. „Totodată bucuria a fost că după ce fusesem acostat pe stradă de extremiști, un grup de persoane m-au aplaudat în stația de metrou. Observasem că mantaua militară reprezenta un simbol al speranței și onoarei pentru ei.”

Filmul a fost premiat la Festivalul Internațional Rroma Film și reprezintă o combinație unică între istorie, contemporaneitate și provocare cinematografică, punând în prim-plan atât evenimentele recente, cât și moștenirea culturală a României.