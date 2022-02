EXCLUSIV. Robert Turcescu, dezvăluiri incredibile: „M-au blocat timp de 6 zile”. Ce l-a revoltat pe jurnalist (VIDEO)

Podcastul EVZ Play de marți găzduit de jurnalistul Robert Turcescu l-a avut ca invitat pe scriitorul și economistul Varujan Vosganian, unul dintre cei mai aprigi contestatari ai felului cum statul a gestionat pandemia. Invitatul a trecut în revistă principlalele argumente care îl duc la concluzia că pandemia va genera o criză cu adevărat insurmontabilă, și anume criza economică de proporții.

Djokovic a împărțit planeta în două

Însă podcastul, lansat acum un an ca o platformă a libertății de exprimare, a fost totodată și arena în care moderatorul a făcut o dezvăluire surprinzătoare. A fost restricționat de o cunoscută rețea de socializare pentru delict de opinie. Restricția și mai ales motivarea acesteia – cum se spune în instanță – l-au revoltat pe cunoscutul jurnalist. Totul a pornit de la faimosul caz al tenismenului Novak Djokovic.

La o lună de la expulzarea de la Melbourne care a împărțit planeta în două, numărul 1 mondial în tenisul masculin nu a mai participat la nicio competiţie oficială, însă a revenit în arena oficială luni, la turneul ATP 500 din Dubai.

Turcescu: E plină lumea de nebuni. Sunt un proscris

Robert Turcescu a menționat că postarea sa referitoare la cazul Djokovic nu ar fi meritat în niciun caz un asemenea oprobiu care să ducă la suspendarea său contului personal.

„Ia uite ce spun ăștia de la Facebook că am încălcat normele comunității. Vă dați seama cu Facebook-ul ăsta… E plină de nebuni în online și mie îmi spun că am încălcat standardele. Deci să știți că dacă vă uitați la acest podcast sunt un proscris. Dați share că eu nu pot. Nu mai dau share că e o lume plină de nebuni. M-a luat cu inima când am văzut telefonul dimineață”, a declarat indignat jurnalistul EVZ.

Podcastul în formă integrală poate fi vizionat aici: