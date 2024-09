Monden Netflix, noutățile lunii septembrie. Top filme și seriale







Netflix a pregătit multe surprize pentru abonați în luna septembrie. Pe platforma de streaming vor apărea mai multe filme si seriale de succes, printre care și: „Emily in Paris”, sezonul 4, partea 2, un nou capitol din rom-com-ul american creat de Darren Star, cu Lily Collins în rolul principal; „The Perfect Couple”, un nou serial american de mister, bazat pe bestseller-ul cu acelaşi nume de Elin Hilderbrand, cu Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning şi Eve Hewson în rolurile principale; „His Three Daughters”, o poveste tensionată în care Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen şi Carrie Coon joacă trei surori care se reîntâlnesc pentru a-şi îngriji tatăl bolnav.

Ce filme și seriale apar pe Netflix în septembrie

În această lună, abonații se pot uita și la: „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, o dramă fascinantă de la Ryan Murphy şi Ian Brennan, care analizează vieţile fraţilor Menendez, doi criminali condamnaţi; „Midnight at the Pera Palace”: Sezonul 2, un nou capitol din seria turcească de mister, unde personajele călătoresc în timp pentru a repara haosul; „Uglies”, o distopie futuristă cu standarde de frumuseţe forţate.

Primul sezon din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” şi sezoanele 1-2 din „Mangaliţa”, precum şi seria „Prison Break” şi filmele „Gemini Man”, „Seven”, „Somewhere”, „Hitman” şi „Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” vor apărea pe Netflix în septembrie.

Apare un nou sezon al unui serial fenomen

Serialul fenomen „Emily in Paris”, sezonul 4, partea 2, apare pe platforma de streaming pe 12 septembrie. Viaţa lui Emily în Paris poate fi dramatică, dar ea este pregătită să facă mari schimbări. Creată şi scrisă de Darren Star, producţia îi are în distribuţie pe: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount.

Pe 20 septembrie apare „His Three Daughters”. Portretul tensionat, emoţionant şi amuzant al dinamicii de familie spune povestea a trei surori înstrăinate care se reunesc într-un apartament din New York pentru a-şi îngriji tatăl. Ele încearcă să își repare relația și să fie ca înainte. În distribuţie: Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, Carrie Coon, Jovan Adepo, Jasmine Bracey, Jose Febus, Rudy Galvan, Randy Ramos Jr., Jay O. Sanders.

Alte seriale care apar pe Netflix în septembrie

Serialul „Outlast”, sezonul 2, apare pe 4 septembrie. O nouă serie de concurenţi pleacă în Alaska, în sălbăticie, pentru premiul de 1 milion de dolari. Ei vor avea parte de multe situații tensionate.

Serialul „Selling Sunset”, sezonul 8, va putea fi urmărit de pe 6 septembrie. Pelicula spune povestea Grupului Oppenheim, care are un nou agent şi se desparte de un prieten drag.