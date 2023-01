Exclusiv: Prințul Paul, răgaz până la primăvară din partea autorităților franceze. În aprilie decid magistrații dacă îl extrădează

Așa că Paul al României va sta în libertate, sub control judiciar, așa cum se află și în acest moment, până pe 12 aprilie, atunci când judecătorii francezi sunt așteptați să pronunțe în sfârșit o decizie cu privire la extrădarea lui. Practic în următoarele luni, potrivit deciziei instanței, Paul nu are voie să părăsească Franța și trebuie să se prezinte la următorul termen al procesului, așa cum a stabilit instanța.

Cu toate acestea, decizia este una favorabilă, având în vedere că el nu se află după gratii și nu are alte interdicții care să îi restrângă libertatea de mișcare. Drept urmare, datorită faptului că nu are interdicții a și dat un interviu în presa franceză, unde a explicat faptul că pedeapsa primită vine pe fondul unei condamnări de ordin politic. De asemenea a specificat că a cerut azil de la autoritățile franceze, iar acesta este posibil să fie unul dintre motivele pentru care judecătorii nu se pot hotărâ ce decizie să dea în acest dosar. Este posibil ca magistrații să aștepte o decizie a autoritățile franceze cu privire la cererea de azil înainte de a se pronunța cu privire la cererea de extrădare depusă de autoritățile române. Paul al României a fost capturat pe teritoriul Franței în vara anului trecut, atunci când stătea pe terasa unei cafenele din capitala Franței. Jandarmii francezi sunt cei care l-au urmărit timp de mai multe zile și și-au dat seama că fiul lui Carol al II-lea avea un obicei din a savura cafeaua acolo. Așa că au pus la punct și capturarea lui, iar într-una din zile l-au săltat și l-au dus în arestul poliției din Paris. De acolo a fost eliberat de judecători in luna noiembrie a anului trecut.