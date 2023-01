Prințul Paul află astăzi dacă va fi extrădat. Judecătorii francezi, așteptați să dea verdictul 

Deși au amânat de mai multe ori pronunțarea, se pare că astăzi magistrații francezi chiar vor da un verdict. În acest context și Paul al României a ieșit în mod public și a acordat un interviu presei franceze în care își explică situația. Printre altele spune el că a cerut să azil pentru că ceea ce i se întâmplă inclusiv condamnarea este una politică și el nu poate ajunge după gratii unde poate suferi prejudicii fizice și morale. Paul al României a fost capturat de jandarmeria franceză, în vară, la o cafenea unde obișnuia să meargă în fiecare zi să își bea cafeaua. Ulterior după reținere acesta a fost arestat preventiv în vederea extrădării.

Marele verdict pe care îl așteaptă Prințul Paul. Ce vor decide magistrații din Franța

Între timp, în luna noiembrie, magistrații francezi au decis că Paul al României poate să fie judecat sub control judiciar, așa că l-au eliberat din arest. Din acel moment până acum prințul a stat în Paris împreună cu soția și cu fiul lui. Cert este că până în acest moment judecătorii francezi au decis să extrădeze persoanele pe care România le avea sub urmărire. Cel mai faimos caz fiind cel al lui Guru Bivolaru care a fost prins tot la Paris și care în cele din urmă a fost extrădat în România unde și-a ispășit pedeapsa. Doar că în ceea ce îl privește pe Paul al României lucrurile sunt puțin mai complicate pentru că acesta s-a născut în Franța, chiar dacă nu are cetățenia acestei țări. Drept urmare acest lucru ar putea să cântărească atunci când magistrații vor lua o decizie.