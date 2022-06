EXCLUSIV. NATO se consolidează masiv pe flancul estic. Ce va face Iohannis cu șansa de a rămâne în istorie (Video)

Liderii țărilor UE care au vizitat Kievul pe 16 iunie – președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi – au susținut acordarea Ucrainei a statutului de membru candidat al UE. Cu toate acestea, potrivit lui Die Welt, aceștia, „în spatele ușilor închise”, i-au cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să se așeze la masa negocierilor cu omologul său rus Vladimir Putin.

Păcuraru: Iohannis a mutat bine cu Republica Moldova

„Ce caută el în combinația asta? Îl pregătesc pentru politica mare?”, a întrebat jurnalistul Mirel Curea.

„Este practic ultima șansă pe care o are dl. Iohannis de a rămâne cu o notă pozitivă în istorie. Gândiți-vă la situația Ucrainei, mai au un singur port mare, Odessa. Singura linie de comunicație care mai funcționează e prin Republica Moldova. E o decizie înțeleaptă aceea de a discuta și soarta Republicii Moldova împreună cu soarta europeană a Ucrainei. Ne-am implicat, nu știu cât a fost decizia noastră și cât dictată de realități economice și politice evidente. E ultima șansă pentru Iohannis pentru a rămâne cu ceva împlinit. Măcar să-i ajutăm pe frații din Moldova”, a comentat colonelul (R) SRI Tudor Păcuraru.

În peisaj, adică la Kiev a fost prezent și președintele țării, o vizită pe care invitatul jurnaliștilor Mirel Curea și Dan Andronic în emisiunea Contrapunct EVZ o consideră o oportunitate unică. „

Polonia urmează pe lista neagră a lui Putin

Un aspect important al evoluției războiului este dat de cantitatea de armament pe care majoritatea țărilor s-a angajat că îl va trimite lui Zelenski. Realitatea din teren arată însă că unele din aceste țări nu au trimis exact atât cât au promis. Potrivit listei publicate de Institutul Kiel pentru Economia Lumii, o singură țară care și-a respectat angajamentul, anume Polonia.

Potrivit expertului militar, Polonia are o motivație evidentă: este următoarea țintă a Rusiei dacă Ucraina va pierde războiul. Așa cum se știe, Polonia a făcut parte din fostul Imperiu Țarist, iar ținta principală a președintelui Vladimir Putin prin această agresiune, este refacerea acestuia. În discursurile sale cele mai recente, Putin s-a comparat cu țarul Petru cel Mare. Țara președintelui Andrzej Duda este așadar direct interesată de o victorie a Ucrainei.

„Polonia este în aceeași oală cu Ucraina. În cazul în care Ucraina este învinsă, Polonia este următoarea țintă. Este parte a fostului Imperiu Țarist a cărei reconstrucție o urmărește domnul Putin. Actuala luptă din Ucraina este și lupta Poloniei. Normal că s-au angajat 100% – nu vor să ajungă din nou sclavi”, a afirmat col (r) SRI Tudor Păcuraru.

Armata României, sacul și peticul

În aceeași intervenție, fostul colonel SRI a dezvăluit că România într-adevăr nu a oferit mare lucru ucrainenilor de la debutul războiului, asta dintr-un motiv evident: nu are de unde. Sifonată masiv în ultima perioadă prin diferite metode, devalizată de pensionarii de lux, Armata Română nu are capacitatea logistică, umană sau tehnologică de a conta cu adevărat în cazul unui război, din cauza corupției. Un lucru similar s-a întâmplat și cu armata lui Putin, ceea ce s-a văzut pe câmpul de luptă. „Pur și simplu nu avem ce să le dăm ucrainenilor (…) Eu de doi și jumătate nu am primit nici măcar o aspirină de la policlinica instituției. Ne-am bătut joc de armată”, a conchis col. (R) SRI Tudor Păcuraru.

Emisiunea integrală: