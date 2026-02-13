Exclusiv. „Mi-ar fi părut rău să țin piesa în sertar”. Povestea melodiei cu care Alexandra Ungureanu a surprins la Eurovision

Alexandra Ungureanu s-a înscris în cursa pentru Eurovision România cu o piesă care surprinde. Nu este o baladă cu pe care publicul o asociază, ci este o incursiune curajoasă într-o zonă inspirată din country-ul tradițional american filtrată printr-o producție modernă și un mesaj simplu: bucuria de a dansa.

„Eu știu că nu sunt o voce de concurs, în primul rând. Eu sunt o voce cu emoții, iar în concurs lumea nu are răbdare de emoții firești. Vor explozii, artificii pe tavă”, spune Alexandra Ungureanu în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Ideea melodiei a apărut, povestește ea, în Anglia, la o întâlnire informală cu prieteni români și britanici, mulți dintre ei cu experiență în musicalurile londoneze și în producții pentru BBC Radio.

În doar două zile, demo-ul era gata. Deși nu este „cea mai modernă producție care s-a văzut”, după cum recunoaște artista, piesa își asumă filonul tradițional al unui subgen country, hillbilly, specific zonei Tennessee. „Genul muzical în sine, inspirația fiind dintr-o ramură a country-ului, este destul de tradițională. Nu permite o producție atât de modernă”. a explicat Alexandra Ungureanu.

Colaborarea s-a desfășurat aproape exclusiv online. Alexandra a înregistrat vocea în România, a trimis materialele, iar echipa din Marea Britanie a lucrat pe intervenții de chitară, vioară și producție. Inițial, artista s-a gândit chiar să încerce o selecție internațională, în San Marino, de exemplu, însă birocrația și lipsa timpului au amânat demersul.

„Am depus în ultima zi piesa pentru înscrierile la Eurovision Românie. Mi-am zis atunci că dacă nu o fac, o să-mi pară rău, mi-ar fi părut rău să țin piesa în sertar”, a mai spus artista.

Deși unii au catalogat melodia drept „o piesă despre TikTok”, Alexandra respinge eticheta. „N-aș zice. Este o piesă despre bucuria de a dansa, de a fi sufletul petrecerii în momentul în care simți că te ia flama”, a afirmat Alexandra Ungureanu.

Totuși, artista admite că realitatea industriei muzicale actuale nu poate ignora platforma. „Dacă întrebați pe oricine, TikTok-ul hotărăște dacă o piesă va fi hit sau nu”, este de părere artista.

Influențele country în muzica pop nu mai sunt de mult o noutate. De la Avicii, care a adus bluegrass-ul în mainstream-ul dance, până la artiști pop contemporani care integrează chitări acustice și structuri narative specifice Nashville-ului, influențele sunt vizibile. În acest context, alegerea Alexandrei Ungureanu nu pare o excentricitate, ci o sincronizare cu un curent global.

„Eu nu am zis că o să schimb, eu nu am venit să revoluționez muzica. Am avut o piesă care mi-au plăcut și în care am încredere. Cu acest stil muzical mi-am îndeplinit o dorință”, mărturisește ea.

Participarea la Eurovision înseamnă expunere și, inevitabil, un val de opinii. Alexandra Ungureanu, cu o carieră de peste două decenii, nu este străină de comentariile din online. Totuși, de această dată, reacțiile au surprins-o.

„Am fost un pic șocată de reacții. Mie, în contrar, piesa mi se pare foarte drăguță și sunt niște comentarii destul de acide. În general, sunt obișnuită cu hate-ul din online și pot să zic că mă așteptam, într-o oarecare măsură, pentru că această piesă are o sonoritate mai old-school. Dar mie mi-a plăcut și, cum am zis, mi-ar fi părut rău să rămână doar la stadiul de demo”, a mai spus Alexandra Ungureanu pentru Evenimentul Zilei.

Alexandra Ungureanu a debutat în anii 2000 și a cunoscut succesul mainstream odată cu proiectul Crash, dar și prin colaborări cu artiști precum DJ Project. De-a lungul timpului, și-a conturat un profil distinct printr-un timbru recognoscibil, o prezență elegantă și o predilecție pentru piese lirice, cu încărcătură emoțională.

Noua piesă pentru Eurovision marchează o schimbare de registru, dar nu o ruptură. Este, mai degrabă, o extensie a curiozității artistice și a dorinței de a experimenta.

Dincolo de competiție, artista pregătește și un proiect cu rădăcini autohtone. Pe 24 februarie, de Dragobete, va lansa „o piesă eminamente românească, din folclor românesc”, cu tematică de dragoste. Lucrează la ea de mai bine de un an și jumătate, a tras instrumente tradiționale, a renunțat la variante, a reconfigurat producția. Clipul este deja filmat din noiembrie.

În cazul Eurovision, într-o competiție în care spectacolul vizual și strategiile de marketing cântăresc tot mai mult, Alexandra Ungureanu a mizat pe onestitate și pe emoție.