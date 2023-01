Exclusiv. Mărturia lui Ion Cristoiu: „Sunt cel mai mare profitor al loviturii de stat din ’89!” Video

„Hai să facem o dezvăluire. Eu sunt cel mai mare profitor al loviturii de stat din 1989. Era clar că eram pe o linie moartă. Eram la revista Teatrul, în 1988, nu mă mai scotea nimeni de acolo. Alături de Ion Iliescu sunt unul din oamenii cărora Revoluția le-a schimbat destinul. Publicasem o carte de proză satirică, cu mari probleme, m-au înjurat Barbu și Vadim Tudor, că sunt reacționar.” a amintit ziaristul și publicistul Ion Cristoiu.

„Noi am avut un mare noroc în 1990, pentru că la conducerea țării a fost Ion Iliescu care avea complexul democrației. Ion Iliescu era un activist luminat, citit și el a avut dintotdeauna un complex al intelectualilor, al libertății de gândire și de aceea nici nu și-a putut permite. Dacă ar fi fost un altul, ne belea în 1990. Avea toată puterea.”, este convins jurnalistul.

Bani strânși pentru zilele negre ale presei

„Mi-a dat mie posibilitatea să am o sumă de bani gândită până la moarte, astfel încât dacă se închide presa să nu mor de foame. Eu am scenariul să nu ajung la X sau la Y, să-mi dea să mă prostituez. Scenariul e în felul următor: eu trebuie să am o sumă de bani de rezervă, pentru ca în cazul în care nu mai pot să câștig din activitatea mea să nu mă duc la X și să-i spun – vă servesc, plătiți-mă. De asta eu le dau dreptate multora din presă pentru că una e să vorbești ca Cristoiu care are o marjă… Nu am o marjă în sensul în care îmi cumpăr un elicopter. Am o marjă de siguranță, pentru că e gândită. Culmea e că eu nu am niciodată nevoie de ea, pentru că eu am emisiuni în fiecare zi. Eu trăiesc din scris, eu trăiesc din muncă.”, a mai spus Ion Cristoiu.