Exclusiv. Marcel Ciolacu, strâns cu ușa să preia mandatul de la Nicolae Ciucă! Cine și de ce pune presiune pe liderul PSD

Robert Turcescu și invitații săi în podcastul HAI România de luni, jurnalistul Marius Ghilezan și consultantul politic Ciprian Purice, au comentat configurația ultimelor jocuri de putere în vederea transferului de la PNL la PSD.

Grindeanu și Tudose au refuzat oferta președintelui

Astfel, a dezvăluit editorialistul România Liberă Marius Ghilezan, pesediștii Sorin Grindeanu și Mihai Tudose au refuzat oferta de a deveni premier al României. În consecință, Marcel Ciolacu nu are încotro și trebuie să accepte funcția de șef al Executivului. Președintele Iohannis a fost forțat să găsească o soluție cât mai rapidă, astfel că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a devenit favorit. În opinia jurnalistului, Sorin Grindeanu i-a dat o lovitură șefului social-democraților.

„N-au mai avut de ales. Grindeanu și Tudose l-au refuzat pe Iohannis. La Sorin Grindeanu și Mihai Tudose Iohannis au fost trimiși tot felul de emisari. Iohannis n-are de ales, el a fost cel care a grăbit această încheiere a situațiunii pentru că trebuie să plece într-o nouă vacanță mai lungă. Am o singură certitudine, Grindeanu se întoarce în Camera Deputaților, predă mandatul (n.red. – din fruntea Ministerului Transporturilor) liberalilor, îi dă un șah imens lui Marcel Ciolacu, care l-ar dori în continuare la Ministerului Transporturilor. Asta o dau ca certitudine„, a observat invitatul lui Robert Turcescu.

Cum i-a dat șah Sorin Grindeanu șefului său

În același timp, a continuat editorialistul România Liberă, ministrul Transporturilor urmează să pregătească o contraofensivă la adresa șefului său de la partid.

„Grindeanu va avea timp de organizare, de management politic, de leadership de șef de Cameră. Poate să facă multe, poate mai multe ca un prim-ministru care acum e pe val (…) Cartoful fierbinte i s-a aruncat lui Ciolacu„, a explicat Marius Ghilezan, adăugând că orice va prelua fotoliul de premier se va confrunta cu o grea moștenire: un deficit istoric de aproape 100 miliarde de lei. „Normal deficitul nu trebuie să fie mai mult de 4% din PIB, adică 2 miliarde de euro. Depășește cu mult 2 miliarde. „.

Ciolacu, șantajat chiar din interiorul PSD

În opinia consultantului politic Ciprian Purice, Marcel Ciolacu nu are încotro și va accepta postul de premier indiferent de negocierile de culise.

„Eu în politică am învățat să nu am convingeri și să nu crezi până nu se întâmplă. Dacă Ciolacu nu este premierul desemnat al lui Iohannis, în 3 săptămâni nici nu cred că mai e membru PSD. Oricine va veni în locul său la Palatul Victoria din interiorul PSD, fie că-l cheamă Grindeanu, fie oricum l-ar chema, o să-i ia partidul și o să-l dea afară pentru că așa este la PSD. Singurul care ar fi fost o variantă de compromis era Tudose, care a baleiat mereu între taberele din interiorul PSD și e cunoscut că nu are ambiții să fure partidul de la cineva„, apreciază invitatul lui Robert Turcescu.

Rotativa guvernamentală poate fi definită cel mai bine prin „decuplarea unor politicieni de la resurse„ și mufarea altora la resursele respective, a mai remarcat consultantul politic în podcastul difuzat de canalul de Youtube HAI România.