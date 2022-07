Exclusiv. Legătura dintre Viorel Hrebenciuc, fosta eminență cenușie a PSD, și Mohammad Munaf, fostul co-organizator al răpirii jurnaliștilor români din Irak

Viorel Hrebenciuc a mers pe recunoaștere și a fost judecat în procedură simplificată. A doua condamnare a luat-o în dosarul Giga Tv. Și în acel dosar și-a recunoscut fapta și a mers pe procedura simplificată. În final, a primit 3 ani de închisoare cu executare din care ar fi trebuit să execute, datorită vârstei, doar o treime, adică un an.

Când s-a împlinit termenul, Viorel Hrebenciuc a cerut instanței să fie eliberat condiționat. S-a adresat Judecătoriei sectorului 4, însă judecătorul a considerat că fostul deputat nu a dat dovadă de îndreptare temeinică și i-a respins solicitarea. În timp ce comisia de liberare a considerat că Hrebenciuc merită să fie pus în libertate, judecătorul nu a fost convins.

Hrebenciuc și Munaf au avut același traseu, refuzați de Judecătoria sectorului 4, validați de Tribunalul Ilfov

A urmat apelul făcut la Tribunalul Ilfov, care s-a judecat miercuri. În jurul orei 9.45, duba de la Penitenciarul Jilava a adus condamnații la instanță. Din mașina deținuților au coborât vreo 25 de condamnați, criminali, hoți și alți infractori. Chiar și un nefericit care a condus fără carnet și care fusese condamnat la un an și două luni cu executare. Despre el am aflat că mai avea 2 zile și își ispășea pedeapsa oricum, fără să mai fie nevoie de decizia instanței. Probabil că omul făcuse solicitarea cu mai mult timp înainte, dar abia acum a ajuns în fața judecătorilor.

Printre toți infractori aduși la contestarea executării sau la anulare și schimbarea măsurilor, am mai remarcat două personaje celebre, fiecare în felul lui. Unul, Viorel Hrebenciuc, despre care am scris la început. Al doilea, Mohammad Munaf, cetățeanul acela cu multe cetățenii, irakiană și americană, care a devenit celebru când a apărut la televizor ca prizonier al jurnaliștilor români luați ostateci în Irak.

În realitate, s-a dovedit că Munaf fusese în complicitate cu celălalt arab celebru din anturajul PSD-ului, Omar Haisam și că împreună au pus la cale răpirea din Irak, pentru avantaje politice și materiale. Adică, ei ar fi trebuit să facă posibilă eliberarea jurnaliștilor și să devină răsfățații sistemului în România. Nu a fost așa, iar Munaf a ajuns și el la închisoare, condamnat la 10 ani cu executare, pentru terorism. A ieșit din închisoare miercuri, după 7 ani de detenție. Și lui i-a respins Judecătoria sectorului 4 prima cerere de liberare făcută în mai anul acesta.

“Te iubesc, englezule!”, a strigat o femeie, dar nu lui Hrebenciuc

În sala de judecată destinată dosarelor penale au început să se strângă avocați și rude ale deținuților veniți la judecată. Printre ei și cuscra lui Mohammad Munaf, adică mama ginerelui celui condamnat pentru terorism. A venit să-l susțină și la Tribunal și, mai apoi, la penitenciar la Jilava, unde l-a așteptat să-l ia acasă. În boxă erau aduși pe rând, în loturi, condamnații care urmau să își susțină argumentele eliberării în fața instanței. Judecătorii Daniel Corduneanu, Carmen Mihaela Layet și Cristian Răzvan Ilie au format completul care a decis soarta arestaților în ședința de miercuri.

În spatele clădirii, deținuții erau dați jos din dubă, doi câte doi, printre tomberoanele de gunoi. Viorel Hrebenciuc a venit îmbrăcat impecabil, ca de obicei, la costum. În timp ce cobora din dubă, o femeie a strigat “Te iubesc, englezule!”. Nu era pentru Hrebe ci pentru colegul lui de cătușe, un tuciuriu condamnat de drept comun. Jurnaliștii, care l-au văzut pe Viorel Hrebenciuc dat jos din dubă, l-au așteptat cu nerăbdare în sala de judecată. În timp ce Viorel Hrebenciuc întârzia să apară iar deținuții se perindau pe rând în fața judecătorilor a venit rândul lui Mohammad Munaf să apară în fața completului de judecată.

Mohammad Munaf s-a rugat în biserica ortodoxă din pușcărie, chiar dacă este musulman

Mohammad Munaf a susținut că și-a plătit păcatele, chiar dacă pe unele, susține că nu le-a comis. A spus că l-au iertat până și americanii, FBI, care i-au retras acuzațiile. A făcut 6 ani de închisoare în Irak, unde fusese condamnat la moarte dar a scăpat fiind depus într-o închisoare americană de acolo și încă 7 ani în România. A mai spus că are trei copii, dintre care, cel mai mic, era în cărucior și scutece când a fost arestat, iar acum e student.

Procurorul de ședință s-a opus cererii de liberare pe motiv că Munaf ar fi participat la slujbe la biserica ortodoxă, cu toate că el este musulman. Munaf a explicat că această discriminare nu ar trebui să își aibă locul într-o sală de judecată, deoarece soția sa este creștină și chiar dacă el este musulman, biserica și moscheea sunt Casa Domnului unde ar trebui să între oricine care crede în Dumnezeu, fără discriminare. În tot acest timp, cuscra lui l-a încurajat din sală ,iar când arabul a avut ultimul cuvânt, a stat cu mâinile împreunate, ca și cum s-ar fi rugat pentru tatăl nurorii sale.

Hrebenciuc a fost judecat pe șest, în altă sală de judecată decât cea anunțată

Timpul a trecut și Viorel Hrebenciuc nu mai apărea în boxa condamnaților. La un moment dat, protestatarul Marian “Ceaușescu” Moroșanu a observat că o doamnă a intrat în sală și a cerut un dosar de la grefieră. Apoi i-a făcut un semn discret unei avocate despre care am aflat că era avocat din oficiu a lui Viorel Hrebenciuc. Aceasta a ieșit din sală urmând-o pe cea care a luat dosarul.

Trecând din zona speculației în zona concretului, da, s-a adeverit că acel dosar era dosarul lui Viorel Hrebenciuc și că acesta a fost judecat în altă sală, cu toate că figura la avizier în sala în care îl așteptau jurnaliștii. Nu știu dacă este sau nu legal ce s-a întâmplat. Marian “Ceaușescu”, când a constat că ședința de judecată s-a terminat și deținuții erau duși la dubă, a “cerut socoteală” completului de judecată. “Din cauza încărcării instanței”, i s-a răspuns.

De aceea a fost dus și judecat în altă sală de judecată. După acest răspuns, cel poreclit “Ceaușescu” i-a dat un mesaj pe telefon lui Victor Alistar, reprezentantul societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii pentru a-i cere un punct de vedere, însă nu a primit răspuns. Nu am asistat la judecarea cauzei, dar am găsit pe portalul instantelor. Viorel Hrebenciuc, aflat în stare de deținere în Penitenciarul Jilava, este scos de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii și pus deîndată în libertate.

Hrebe a plecat acasă cu mașina pușcăriei, Munaf cu cea a polițiștilor de la Imigrări. El va fi expulzat în 15 zile

Miercuri a fost ziua în care Viorel Hrebenciuc și Mohammad Munaf au avut în comun liberarea condiționată, la aceeași instanță de la Tribunalul Ilfov, chiar dacă au fost judecați în săli diferite, cu toate că ar fi trebuit să împartă aceeași boxă a arestaților. Nici la ieșirea din penitenciar nu au plecat împreună. Viorel Hrebenciuc a fost “extras” cu o mașină a penitenciarului și dus undeva mai departe de ochii jurnaliștilor, de unde a fost preluat probabil de familie.

Pe Munaf îl aștepta cuscra ca să-l ducă acasă, însă a avut ghinion. A fost scos cu o mașină a Ministerului de Interne și dus la Serviciul de Emigrări de la Ilfov. Conform informațiilor pe surse, Mohammad Munaf va primi o adeverință de 15 zile de ședere pe teritoriul României ,după care trebuie să părăsească țara. Aceasta este procedura pentru cei condamnați pentru activități teroriste după ispășirea pedepsei. Deoarece membrii familiei sale sunt cetățeni români, soția și cei trei copii, Munaf ar putea să conteste în instanță decizia de expulzare, însă tot va fi obligat să părăsească teritoriul României. De același tratament va beneficia și partenerul său, Omar Haisam când va fi eliberat însă acesta este un alt subiect.