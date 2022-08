Exclusiv. Ion Rădoi poate redeveni lider de sindicat la Metrorex. Ședința de judecată a fost luată în bătaie de joc de către sindicaliștii veniți să-l susțină

De asemenea, Ion Rădoi, începând de azi, revine la sindicatul de la metrou, ca președinte al Unitatea- Sindicatul Liber din Metrou, unde a fost ales în unanimitate de către colegii săi.

În timpul ședinței s-au întâmplat lucruri grave din partea sindicaliștilor

Inițial aș fi vrut să dau titlul acestui articol ceva de genul “Instanța de la Curtea de Apel și avocatul lui Ion Rădoi au făcut mișto de miniștrii Bode și Drulă în sala de judecată”. Atâta au făcut bășcălie, când judecătoarele când avocatul când Rădoi însuși de numele celor doi demnitari, încât eram tentat să cred că asta va fi știrea de la termenul de joi de la Curtea de Apel. Însă în timpul ședinței de judecată și după, s-au întâmplat lucruri foarte grave la adresa solemnității ședinței de judecată și la adresa exercitării meseriei de jurnalist, din partea susținătorilor lui Rădoi, încât am decis că știrea este alta și anume respectul pe care îl arată gloata lui Ion Rădoi față de actul de justiție și față de jurnaliștii care își fac datoria pe teren.

Rădoi nu mai avea voie să fie președinte de sindicat

Sindicalistul de la Metrorex, Ion Rădoi și iubita acestuia, Claudia Elena Minea, comerciant cu spații închiriate de la firma sindicaliștilor, au avut joi termen în dosarul 10094/3/2022/a1.4, care privește verificarea măsurilor preventive din dosarul principal. Cei doi au fost trimiși în judecată de către procurorii DNA pentru infracțiunile de folosire a influenței sau autorității de către o persoană ce deține o funcție de conducere într-un sindicat, având ca scop obținerea de foloase necuvenite și pentru șantaj privind modul în care au fost exploatate și administrate spațiile comerciale din stațiile de metrou, în perioada septembrie 2017 – iulie 2021 și pentru complicitate.

Cauza este judecată pe fond de instanță Tribunalului București însă la Curtea de Apel s-a judecat apelul la decizia judecătorilor de la Tribunalul București cu privire la ridicarea măsurilor preventive. Instanța Tribunalului București le-a refuzat celor doi ridicarea măsurii controlului judiciar așa că au ajuns în fața completului de doi judecători de la Curtea de Apel, complet format din judecătoarele Alina Nadia Guluțanu și Daniela Panioglu. Rădoi, în afara controlului judiciar, mai avea interdicția de ași exercita funcția de președinte de sindicat și de a vorbi cu colegii din organizația sindicală.

Câteva zeci de sindicaliști au venit să-l susțină pe Ion Rădoi

Când am ajuns la Curtea de Apel, mi-au atras atenția jandarmii aflați în dispozitiv pe o laterală a clădirii. Apoi am văzut la intrarea în clădire vreo 20 de oameni îmbrăcați în tricouri galbene pe care era inscripționat “Ion Rădoi” și încă ceva despre sindicatul lor de la Metrorex. Când am intrat în sala de judecată, l-am văzut pe Ion Rădoi într-o bancă. În celelalte bănci erau sindicaliștii lui, îmbrăcați în tricouri galbene inscripționate cu numele liderului de sindicat. Ocupaseră sala iar cei veniți la alte cauze, avocați și justițiabili, erau nevoiți să stea în picioare. Când grefiera a strigat dosarul, Ion Rădoi, iubita lui și avocatul Mihai Drăgan, cel care îi reprezintă, au mers la pupitru pentru a-și susține cauza.

Un sindicalist s-a dus în timpul audierii și i-a șoptit ceva la ureche inculpatului

Acum, așa cum v-am obișnuit, ar fi trebuit să urmeze o relatare din sală, cum a decurs schimbul de replici și așa mai departe. Însă nu am să fac acest lucru ci am să vă relatez câteva situații care reprezintă derapaje grave de la conduita unei ședințe de judecată. O primă situație s-a întâmplat în timp ce sindicalistul Ion Rădoi dădea o declarație în fața instanței. La un moment dat, un sindicalist care stătea în bancă, în partea stângă a sălii, s-a ridicat pur și simplu și s-a dus la Rădoi care vorbea către instanță. Acesta i-a vorbit la ureche, în timp ce judecătoarele din complet rămăseseră, cum se zice, “mască”. A intervenit jandarmul care asigură ordinea în sală și l-a dus la locul lui pe sindicalistul de la Metrorex. Acesta, sindicalistul, s-a comportat ca și când ceea ce a făcut este un lucru normal. La sfârșitul ședinței l-am întrebat de ce a făcut ceea ce a făcut și dacă ăsta este respectul pe care sindicaliștii îl arată actului de justiție. Mi-a scos un talon de pensie și mi-a spus că el este sindicalist pensionar și susținător al lui Ion Rădoi.

Un alt sindicalist a fotografiat completul de judecată

A doua situație s-a produs la scurt timp după cea cu sindicalistul pensionar, care s-a plimbat prin sala de judecată ca pe bulevard. Ședința ajunsese la faza ultimului cuvânt. În timp ce avocatul lui Rădoi, Mihai Drăgan, își susținea pledoaria, din spatele sălii s-a pornit rumoarea. Un jandarm a venit spre prezidiu, cu un telefon în mână. A ajuns în fața judecătoarei Guluțanu, președinta completului. Aceasta, inițial, s-a enervat. “Nu vedeți că eu îl ascult pe domnul avocat!” După câteva secunde, după ce a discutat cu jandarmul, a revenit. “Aaaa…, Cine face fotografii? Veniți în față! Al cui este telefonul? Veniți în față!”, a strigat judecătoarea Guluțanu.

“Îmi cer scuze doamna președinte…”, a îngăimat un bărbat, un individ burtos și mic de statură, brunet, îmbrăcat în cămașă albă și pantaloni negri. Înainte avusese pe el un tricou galben, din acela de susținător al lui Rădoi. Acum îl ținea în mână și stătea cu capul plecat.

Judecătoarea Guluțanu s-a speriat pentru că a fost fotografiată

“Ce faceți aici? În ce dosar sunteți, cine sunteți? O carte de identitate aveți? În ce dosar sunteți? ÎN CE DOSAR SUNTEȚI! “, a țipat la președinta completului. Piticul burtos a îngăimat ceva. Judecătoarea Guluțanu a continuat : “Ce sunteți:? Susținător al domnului Rădoi?! Și vă permiteți să faceți fotografii în sala de ședință? Ce ați vrut să fotografiați? Să vină serviciul IT să vedem ce poze ați făcut. Ce ați vrut să fotografiați? Scrie peste tot că telefoanele trebuie închise în sală? Ați vrut să fotografiați completul de judecată? Vă dați seama ce ați făcut? Pentru că noi, după aceea circulăm pe stradă…

Înțelegeți ce înseamnă că să apară fotografi cu noi peste tot, sau nu? Cum vă permiteți să faceți fotografi? Veniți să-l susțineți sau veniți să-i faceți rău(pe Rădoi). Va veni serviciul IT să vă verifice telefonul. Le-ați mai trimis pe undeva, le-ați postat pe undeva? Să faceți o copie după actul de identitate!”, i s-a adresat judecătoare, jandarmului.

Cu toate că au fost dați afară din sală, câțiva sindicaliști au refuzat să iasă

Președinta instanței nu a anunțat dacă l-a amendat sau nu pe sindicalistul de la Metrorex care și-a permis să fotografieze în sala de judecată. A venit angajatul de la IT și a șters fotografiile din telefon. Președinta completului l-a invitat, pe cel prins că fotografiază, să părăsească sala. După câteva secunde a revenit și a cerut ca toți sindicaliștii veniți să-l susțină pe Ion Rădoi, să părăsească sala de judecată. Aceștia s-au ridicat și s-au îndreptat spre ușă. Câțiva, însă, și-au dat jos tricourile galbene și au rămas în sală, încălcând decizia instanței. Și ei ar fi putut fi amendați. La ieșire, după terminarea ședinței, am vrut să le aflu părerea. Au reacționat violent și a ieșit un nou scandal pe scările Curții de Apel.

Pe treptele Curții de Apel, sindicaliștii au agresat jurnaliștii

La ieșirea din sala de judecată, Ion Rădoi și iubita lui, vânzătoare la metrou, au fost întâmpinați de sindicaliști. Aceștia i-au gardat de la ieșirea din sala de judecată și până afară. Pe treptele instituției, inculpatul Rădoi era așteptat de o televiziune. Pe lângă acea televiziune, de la presă, mai eram eu. Sindicaliștii de la Metrorex au stat liniștiti atunci când întrebările îi conveneau lui Rădoi și făceau hărmălaie, la comanda unui lider, de câte ori nu le convenea ce este întrebat inculpatul. La un moment dat i-am întrebat despre cele întâmplate în sala de judecată și despre respectul față de actul de justiție. M-au înconjurat și au început să țipe la mine. I-am întrebat dacă au plecat din timpul programului sau sunt în libere sau concediu.

Urletele s-au întețit. M-au acuzat că sunt plătit de USR, că mă știu ei că sunt de la USR. Am râs cu poftă. A urmat o îmbrânceală generală. Susținătorii lui Rădoi aveau ceva răfuială cu presa. Le-am ținut piept până la un moment dat, când m-am retras în clădirea Curții de Apel. Sindicaliștii au rămas afară scandând numele liderului lor. Îmi amintesc când am fost invitat la Realitatea Tv, la emisiunea Culisele Statului Paralel, când s-a discutat despre situația de la Metrorex, în special despre spațiile comerciale administrate de sindicat. Am avut parte de o avalanșă de înjurături și amenințări din partea acelorași sindicaliști de la Metrorex. Nu știu dacă s-a sesizat vreo autorizate, așa cum nici de data asta nu s-a implicat nimeni. Nici măcar instanța nu i-a amendat pe cei care nu au respectat solemnitatea ședinței de judecată.

Judecătoarele și inculpatul i-au luat la mișto pe miniștrii Bode și Drulă

La începutul articolului vă spuneam că aș fi pus alt titlu. Că aș fi vrut să vă relatez despre cum au râs judecătoarele din completul de judecată, împreună cu inculpatul Ion Rădoi de miniștrii Lucian Bode și Cătălin Drulă. Cei doi au fost miniștri ai transporturilor în perioada infracțională care a fost reținută în sarcina inculpaților. Instanța a dorit să se lămurească cu privire la câteva aspecte care, în fapt, făceau obiectul judecate pe fond.

În mai multe rânduri, când a ajuns în discuție numele celor doi miniștrii, judecătoarea Guluțanu a avut remarci de genul, “cum îl cheamă pe ăla, Boo…?”. Rădoi i-a răspuns imediat, “Bode, doamna președinte!”. “Așa Cătălin Bode!”, a răspuns judecătoarea. “Nuuuu, ăla e Drulă. Ăsta e Lucian Lucian Bode…”, a răspuns avocatul lui Rădoi, în timp ce toată lumea râdea în hohote, inclusiv cele două judecătoare. “Bine, deci când a fost acest Bode ministru și când a apărut acest personaj, Drulă, la Ministerul Transporturilor?”, a mai întrebat judecătoarea Guluțanu, președinta completului, în timp ce râdea în hohote.

Rădoi revine șef de sindicat

În final, nici nu mai contează ce anume s-a discutat în timpul ședinței de judecată. Nici ce au făcut sindicaliștii în sala de judecată, care au încălcat solemnitatea ședinței fără să fie măcar amendați de către instanță. Știrea zilei rămâne cea de la început și anume că începând de azi Ion Rădoi revine lider de sindicat la USLM.