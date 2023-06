Exclusiv EvZ. Ce avere are noul ministru al Agriculturii Florin Ionuț Barbu, după ce a câștigat de două ori la jocurile de noroc

Pe vremea în care conducea ANIF, Florin Ionuț Barbu (43 de ani) era alintat de apropiați „Busi” și intrase în vizorul tabloidelor după ce s-a afișat, în cadrul unui interviu acordat jurnaliștilor de la Agerpres, cu un ceas extrem de scump: Hublot Big Bang. Valoarea bijuteriei ar fi depășit la acel moment suma de 15.000 de euro și presa a scris că accesoriul de lux nu este singurul pe care îl deține. Paparazzi l-au surprins purtând încă un ceas scump, scria cancan.ro.

Situația care a stârnit controverse la acel moment nu s-a regăsit în declarația de avere a noului ministru al Agriculturii. În nicio declarație ulterioară nu sunt menționate bijuterii scumpe, cu o valoare mai mare de 5.000 de euro. Totodată, în acte apar câștiguri la loterie.

Câți bani a câștigat ministrul Agriculturii la Loto

Social-democratul Florin Ionuț Barbu, căsătorit și cu doi copii, deține în prezent un apartament modest, de 87 metri pătrați, dar și un spațiu de închiriat pe care încasează circa 1.000 de lei pe lună. Recent a avut însă și un venit „surpriză”, de 877 de lei, după ce norocul i-a surâs la loterie. Nu e prima oară când câștigă. În declarația de avere din 2022 se arată că acesta a încasat 14.850 lei dintr-un alt joc de noroc.

Merită menționat că Barbu are în prezent patru credite bancare. Unul care coincide cu momentul în care a cumpărat apartamentul în care locuiește și alte trei de tip overdraft, în valoare totală de 60.000 de lei, cu rambursare în 12 luni, deci până la finalul acestui an.

Soția sa, Doinița Barbu, este angajată la Compania de Apă Olt.

Barbu, urmașul lui Petre Daea

Noul ministru s-a făcut remarcat în activitatea sa de deputat, activitatea sa parlamentară fiind de 53 de propuneri legislative inițiate din anul 2020 până în prezent, din care 12 au fost promulgate legi. La preluarea mandatului de ministru al Agriculturii, Barbu a promis că va continua și va implementa proiecte importante.

„LEGEA CĂRNII, PROMISIUNEA NOASTRĂ A DEVENIT PROIECT DE LEGE

ÎNCEPEM DEZBATERILE

PROTEJĂM CARNEA DIN FERMELE DIN ROMÂNIA ȘI SUSȚINEM ETICHETA „PRODUS ROMÂNESC”

Am vorbit despre ea, am discutat subiectul cu fermierii și procesatorii și alături de colegii mei, parlamentarii PSD Olt, am elaborat un proiect legislativ complex pe care l-am depus în Parlament.

Iată câteva dintre prevederile proiectului legislativ prin care vrem să protejăm și să reglementam sectorul cărnii și al produselor procesate pe bază de carne, să le denumim, etichetam și comercializam corespunzător.

Scopul nostru este acela de a proteja sănătatea și tradiția alimentară, bucătăria românească și de a informa corect cetățenii!

Iată câteva dintre prevederile proiectului legislativ pe care îmi doresc să îl dezbatem, să îl îmbunătățim și să înțelegem de ce este important să protejăm carnea și produsele din carne, produse în România:

Inscripționarea informațiilor obligatorii privind etichetarea cărnii și a produselor procesate pe bază de carne, precum și a cerințelor privind informarea explicită a cumpărătorilor referitoare la conținutul acestor produse;

Eticheta va cuprinde țara de origine sau a locului de proveniență a ingredientului din sectorul cărnii, dar și codul QR și prețul de achiziție al produselor;

Sintagma „PRODUS ROMÂNESC” din carne numai pentru carnea și produsele din carne provenite din fermele din România;

Produsele de carne comercializate pe piața internă vor cuprinde obligatoriu procentul de carne din compoziție;

Produsele din carne cu adaos de alte ingrediente se comercializează într-un spațiu de prezentare și vânzare bine delimitat, pe rafturi separate față de produsele din carne, cu informare explicită a conținutului;

Aceste prevederi se aplică și în cazul meniurilor și rețetelor mâncărurilor de pizzerie, fast food, meniurile unităților de alimentație publică, pentru prepararea cărora s-au utilizat produse pe bază cu adaos de ingrediente;

Comercializarea cărnii sintetice și a produselor din alimentația publică obținute în laborator, din celule de la animale este strict interzisa în România;

Contravențiile se sancționează cu amenzi cuprinse între 20.000 și 150.000 lei, precum și oprirea de la comercializare a produselor sau interzicerea desfășurării activității pentru operatorul economic care a fost sancționat contravențional.

SĂ ÎNCEPEM DEZBATERILE ȘI SĂ PROTEJĂM CARNEA SI PRODUSELE DIN CARNE ROMÂNEȘT”, a scris Barbu pe Facebook.

Barbu, către USR-iști: „V-ați făcut selfie în lanul de rapiță…”

„Ştiu că sunt printre dumneavoastră şi persoane creştin-ortodoxe din familii care nu pot să îmi răspundă cu „Adevărat a Înviat!”, pentru că încă mai studiază problema asta şi credeţi-mă că aceste persoane de la USR sunt foarte ocupate. De la religie la sfaturi despre cum să ne creştem copiii, la genul neutru şi apă caldă, acum au trecut la agricultură, la aceeaşi agricultură pe care, atunci când, dintr-o tristă întâmplare, au fost la o guvernare de conjunctură, au lăsat-o la coada investiţiilor. Nu spun „coada vacii”, pentru că mă vor acuza de mentalitate învechită, pentru că ei ştiu că vaca nu e vacă şi boul nu e bou; sunt gen neutru. (Aplauze.) De la asta… de la asta or fi început discuţiile cu fermierii, atunci când s-au gândit să le apere ei, tocmai ei, drepturile. Şi spun „tocmai ei”, pentru că niciodată până azi nu au fost interesaţi de fermierii români. Şi nu uităm că pentru ei România rurală era PSD-istă şi trebuia distrusă. Să nu uităm că au uitat-o atunci când au dus fiţuica PNRR la Bruxelles.

Îi întreb pe cei care astăzi aruncă cu mizerii în Petre Daea, ministrul agriculturii. Au văzut vreodată o staţie de irigaţii, un canal de apă? Au coborât de pe trotinetă să vadă cum arată un tractor sau o combină? Au fost vreodată pe câmp să vadă cum este solul, cum este floarea de rapiţă, bobul de grâu sau seminţele de floarea-soarelui? (Vociferări.)

Da, ştiu, au fost pentru selfie de sezon. Dar, dragi colegi de la USR, agricultura este mult mai mult de atât.

Vorbiţi despre România, grânarul Europei? Tocmai generaţia pe care o huliţi, din care face parte şi Petre Daea, a făcut, din România, grânarul Europei. Aceşti specialişti sunt din ce în ce mai puţini, pentru că de-a lungul a 30 de ani, vizionari, aşa ca voi, au tot distrus viitorul agriculturii româneşti.

Şi ştiţi când România a mai fost grânarul Europei? Când Partidul Social Democrat a fost la guvernare.

Vorbiţi de prezent, de parcă nu ştiţi de ce protestează fermierii români, la fel ca cei din Bulgaria şi Polonia. Noi vom remedia şi vom veni cu soluţii la problemele cerealelor care vin din Ucraina şi care îi afectează pe toţi fermierii din regiune.

Voi ce faceţi? Veniţi cu fiţuici electorale şi ne faceţi să pierdem timpul discutând despre nişte texte copiate, lozinci pentru agricultura românească, despre care voi habar nu aveţi şi până studiaţi şi vă lămuriţi că vaca e chiar vacă şi boul e bou, până veţi şti ce gust are o roşie românească şi când se cultivă grâul, lăsaţi-l pe „nea Petrică” să-şi facă treaba.

Dacă a învăţat el şi acum cu social media, vă face praf pe un live pe Facebook din orice lan de grâu, porumb, rapiţă şi vă dă exact producţia la hectar. Pentru ca aceasta înseamnă să fii profesionist, să iubeşti pământul care ne dă roade şi ţara ta.

E greu, dragii mei, dar nu imposibil! Încercaţi şi voi.”, a transmis Barbu celor de la USR.

Foto: Facebook Florin Barbu