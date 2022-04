EXCLUSIV. Drama uriașă a lui Dan Puric! A avut ochii în lacrimi în direct: „Nu putem face asta” (VIDEO)

Invitatul jurnaliștilor Dan Andronic și Robert Turcescu în podcastul EVZ Play a recunoscut că a jucat foarte mult în străinătate. Este deci în măsură să estimeze starea de spirit reală atât a românilor stabiliți în diaspora, cât și a publicului din diferite țări.

Puric: Să avem grijă de minunea asta care supraviețuiește între monștri

„Când auzeam chicotind, erau români, domne! O prindeau repede. Vrei să-ți dau cel mai mare turneu al meu? În 1988, în Basarabia. Am nimerit pe stadion, formație de muzică de-a noastră. Pe stadion 10.000 de inși veniți cu colhozul. Și-a zis: iaca mare moment de pantomimă. Marele mim Dan Puric. Care mare, că eram puric. Am intrat pe unde intră fotbaliștii. Trăgeam o funie, se auzea mmm… S-au prins că e vacă. Am ajuns în mijlocul stadfionului, am pus un scaun și am început s-o mulg. Au dat drumul la sonor, erau clopotele Kremlinului. S-au sculat 10.000 în picioare, era Basarabia mulsă de sovietici. Un popor fabulos. Ăla e poporul în care eu cred. Am fost și la Cernăuți. Noi trebuie să avem grijă de miununea asta care supraviețuiește între monștri”, a explicat artistul.

Așa cum face în toate intervențiile sale publice, fie că este vorba de conferințe cu săli pline sau în interviuri televizate, artistul a reiterat că România are locul ei într-o Europă dezintegrată, motiv pentru care are parte de foarte multă ostilitate. „Nu vezi că avem o pronie cerească? Vor să ne împingă în război cu orice preț”.

„Programul este de eradicare a condiției de a fi român. Nu putem juca soarta si destinul României”

În aceeași intervenție, Dan Puric a reluat tema izbăvirii prun suferință chiar (sau mai ales) în contextul unui război la granițe. „Teroarea istoriei, că noi am fost terorizați, e cunoscută doar de cei care nu văd un sens în suferință. Românul a știut mereu că există o realitate peste”.

Cel mai grav pericol, în opinia invitatului, este atentatul la identitatea națională, pe care o asociază cu români ca Mircea Eliade, Pamfil Șeicaru, Nicolae Iorga sau Mircea Vulcănescu.

„Programul este de eradicare, de exterminare a condiției de a fi român, a condiției etnice. Pentru ce au murit ăia în 1916? Pentru țară! Te rog eu să îi spui țăranului român, să îl dezgropi și să îi zici că a murit pentru un produs. Iorga zicea: Țăranul român avea în inimă icoana României Mari. A fost o forță transistorică, o forță mistică. Nu putem juca soarta si destinul României așa de repede pe impulsuri de moment. Trebuie să fim ca la șah, să vedem mutările înainte de a le face. Țara asta trebuie să își păstreze identitatea (…) “Eu aș vrea să las în spate ceea ce mi-a lăsat mie tata. Nu poți să-ți trădezi neamul. Neamul este o suită de strămoși”, a conchis artistul în studioul EVZ.