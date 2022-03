Dan Puric, atac dur la adresa USR. Acuzații vehemente lansate de artistul de la Teatrul Național

Prezent fiind în emisiunea „Punctul Culminant”, miercuri seara, Dan Puric atacă USR, despre care spune că folosește banii contribuabililor pentru a face reclame împotriva spectacolului lui Dan Puric, programat la Constanța, asta pentru că actorul ar fi, în viziunea USR, un „un cunoscut susţinător al Rusiei lui Vladimir Putin”, conform Romaniatv.net.

Dan Puric susține că USR distruge valorile naționale

„O forţă politică votată de oameni îşi foloseşte forţele ca să strivească un biet Puric. Sunt comici, dar şi hai să fim serioşi”, spune Dan Puric.

Dan Puric recunoaște că situația creată de cei din USR este o calomnie fără margini.

„Ştiţi ce se întâmplă, domnule Ciutacu? Suntem în lumi paralele. Eu am o viaţă petrecută în efort, în muncă pe scenă pentru a înălţa ţara asta cât am putut şi eu. Cum consideraţi că sunt oamenii ăştia faţă de un om care o viaţă a fost cinstit în profesia lui? Cum consideraţi dumnevoastră că am făcut calcule că aş fi câştigat 7.000 de euro la ultima conferinţă? Cum să mă apăr într-un vagon de calomnii?”

Actorul susține că partidul USR distruge cultura românească, dar și identitatea neamului românesc.

„Haideţi să vedem liniile de forţă ale acestor oameni: distrugerea identităţii naţionale, distrugerea identităţii culturale a teatrului naţional, distrugerea normalităţii în această viaţă”.

Scandal uriaș la Teatrul Național, din cauza lui Dan Puric

Un eveniment care va avea loc la data de 27 martie, și la care va participa și Dan Puric, a stârnit un uriaș scandal în lumea artistică. Ce spune despre acest subiect, ministrul Culturii.

Dan Puric, considerat simpatizant al Rusiei, și anti-european prin discurs, va fi prezent la Teatrul Național București, de Ziua Mondială a Teatrului, cu un spectacol-conferință. Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, a dat explicații pe această temă, după ce a fost contactat de jurnaliștii de la culturaladuba.ro.

El a afirmat că nu comentează„deciziile de oportunitate artistică a managementului TNB. Spectacolul de pe scena Sălii Studio este susținut de un actor român, iar tentația cenzurării sale este un demers pe care nu îl credeam posibil în lumea artei, lume a libertății de expresie prin excelență.”

La data de 27 martie, de la ora 11.00, Dan Puric, actor colaborator al TNB, va susține la Sala Studio a TNB un one man show intitulat „M-am întors”. Potrivit TNB, evenimentul este găzduit, dar nu organizat de instituția publică de cultură. Teatrul Național București s-a implicat, cu toate acestea, în promovarea spectacolului.

„Cunoscutul actor, regizor şi eseist Dan Puric marchează Ziua Mondială a Teatrului oferind publicului o reprezentație specială a celui mai nou spectacol-conferință, intitulat M-am întors, ce va avea loc duminică, 27 martie 2022, la Sala Studio a Teatrului Național din București, de la ora 11.00.

„M-am întors” este o conferință, dar și un one man show pentru toți cei ce vor să își amintească de marile valori ale teatrului românesc, să își bucure mintea și inima cu momente pline de umor și să împărtășească trăiri emoționante rupte din realitatea actuală a fiecăruia dintre noi”, conform celor de la tnb.ro.

Regizoarea Carmen Lidia Vidu a luat atitudine

Regizoarea Carmen Lidia Vidu este una dintre vocile care au luat atitudine față de prezența lui Dan Puric pe scena TNB:

“Înțeleg că noua direcție a Teatrului Național nu e solidară cu Ucraina, refuză implicarea politică și se lăsă reprezentată de Dan Puric, cel care a fost recrutat de Securitate în scopul supravegherii informative a colegilor de liceu. A semnat un angajament cu Securitatea pe când avea doar 17 ani și a primit numele conspirativ “Cristian”. Adeverința CNSAS nu îi atribuie totuși calitatea de lucrător / colaborator al Securității”, spune Lidia Vidu.