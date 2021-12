EXCLUSIV. Dosarul lui Don, fostul șef al AJOFM Cluj: ce conține plicul galben secret! Situația martorului amenințat că i se dă foc cu benzină

Evenimentul Zilei a intrat în posesia plicului galben secret din dosarul în care fostul șef AJOFM Cluj, Daniel Don, a fost condamnat de către Tribunalul Cluj la cinci ani de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată.

Alături de Daniel Don au fost condamnați la închisoare cu suspendare alți patru angajați ai instituției: Moteoc Marcu-Marian (doi ani), Apătean Vasile-Dumitru (doi ani și șase luni), Enyedi Andrei (doi ani și două luni), Uifălean Cristina-Diana (doi ani și patru luni).

Context. ICCJ a decis strămutarea dosarului la Timișoara

Daniel Don și cei patru angajați inculpați au fost trimiși în judecată în anul 2016, fostul șef AJOFM fiind acuzat, potrivit rechizitoriului, că a luat o mită de peste 3,4 milioane de lei de la membrii echipei cu care a lucrat la proiectele europene câștigate de instituția clujeană.

După pronunțarea sentinței de către controversatul judecător Marius Lupea de la Tribunalul Cluj, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis strămutarea dosarului, prin care s-a formulat apel la sentința de fond, la Curtea de Apel Timișoara, acolo unde se află în contestație, primul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 13 ianuarie 2022.

Atât Daniel Don, cât și avocații săi spun că existența plicului galben a fost ținută secretă, fostul șef AJOFM Cluj și nici apărarea acestuia neavând cunoștință de el. Plicul conține, concret, declarații ale unei persoane care, în proces, a fost numită „martor amenințat”. Avocații lui Daniel Don spun, însă, că există inadvertențe crase în declarații și că lipsește o expertiză criminalistică, dar și dovezile în baza cărora respectiva Elena M. a fost numită „martor amenințat” pentru o perioadă de cinci ani.

Evenimentul Zilei vă prezintă declarațiile din „plicul galben”, care au condus la condamnarea fostului șef AJOFM Cluj, Daniel Don.

Elena M.: Ce s-a întâmplat pe 25 aprilie 2016

La data de 25 aprilie 2016, martora declarată „amenințată” în dosarul lui Daniel Don, Elena M. (fostă angajată AJOFM Cluj, prezentând probleme oftalmologice, ea absolvind Liceul de Nevăzători Cluj), a depus o declarație la Secția de Poliție nr. 4 din Cluj-Napoca, între orele 10.00 și 11.00.

„În perioada cât am lucrat la AJOFM, am fost audiată în calitate de martor într-un dosar aflat pe rol la DNA, deoarece fostul director al instituției, respectiv Don Daniel este cercetat de DNA, iar în data de 29 ianuarie 2016 am fost și eu audiată, așa cum reiese de mai sus, în calitate de martor.

În data de 20.04.2016, dimineața, când m-am trezit, am simțit un miros puternic de benzină sau diluant care venea din direcția ușii de acces, motiv pentru care am deschis ușa să văd de unde vine acel miros. După ce am deschis, de pe casa scării nu se mai simțea acel miros, dar am observat că pe holul apt (n.r. apartamentului), lângă prag, este o baltă cu un lichid transparent. Am luat din acel lichid pe deget și am simțit acel miros puternic, după care am observat că pe clanța ușii sunt câteva urme de fecale. Crezând că cineva a făcut o glumă proastă, nu am luat în considerare și am făcut curățenie, povestindu-i acel lucru prietenei mele Stela Ioana T.

În dimineața zilei de 25.04.2016, ora 10.30, a bătut cineva la ușa apt. (n.r. apartamentului) și crezând că este Stela, am deschis ușa fără să mă uit pe vizor, deoarece știam că trebuie să vină la mine întrucât ne-am înțeles în prealabil să bem împreună o cafea. Când am deschis ușa, în fața acesteia se afla un bărbat de aproximativ 35 de ani, slab, până în 1,7 m înălțime, cu pantaloni de trening gri închis spre negru, cu elastic prins la bază, având ghete sportive, cred că teniși de culoare închisă, iar la partea superioară avea o bluză de trening aceeași culoare ca pantalonii și pe cap gluga acesteia. Era mai creol la față, dar nu mai pot da alte semnalmente deoarece din față îmi bătea o lumină și îmi obstrucționa vizibilitatea. Acel bărbat avea în mâna dreaptă un pet de plastic de 500 de ml, cu eticheta alba cu roz (cred Izvorul Minunilor), fără capac, iar mâna stângă o avea în buzunarul de la pantaloni. Bărbatul respectiv, după ce am închis ușa, m-a întrebat „Sunteți Elena?”, eu răspunzând afirmativ, după care a început să îmi spună că „Omul ăla este în pușcărie din cauza dumneavoastră”. Eu i-am răspuns că nu știu despre ce vorbește și la cine se referă, dar el a spus să nu mai dau nicio declarație și (n.r. că) am câteva zile la dispoziție să dispar din localitate.

„Data viitoare nu mai stăm la discuții, ci îți dau foc direct”

La auzul acelor afirmații, efectiv nu am mai putut spune nimic, dar el a mai spus ceva, însă nu mai rețin ce, deoarece m-am panicat, iar după ce am terminat de vorbit, înainte să plece, m-a stropit cu acel lichid ce se afla în acel pet, dar m-am ferit, însă totuși m-a atins pe tibia piciorului stâng, pe pantalonii ce îi purtam în acel moment, respectiv stofă culoare neagră și papucul de casă culoare roz, din material pufos, precum și pe jos, pe hol făcându-se o baltă cu acel lichid, simțind imediat că lichidul respectiv este similar cu cel din data de 20.04.2016. Acel bărbat a mai replicat „Data viitoare nu mai stăm la discuții, ci îți dau foc direct”.

Precizez că eu am înțeles că va trebui să mai dau o declarație la DNA și cred că acel bărbat știa acest lucru, deoarece a spus clar „Să nu mai merg să mai dau nicio declarație”. Tot dialogul cu acel bărbat a durat mai puțin de un minut, iar după plecarea lui am închis repede ușa și am sunat-o pe doamna procuror în prezența căreia am dat acea declarație de martor, respectiv Ancuța (n.r. a se remarca faptul că Elena M. se pronunță cu privire la procuror folosindu-i prenumele și deținea inclusiv numărul de telefon al acestuia), dar nu mi-a răspuns la telefon. Imediat am sunat la o cunoștință și la aproximativ 15-20 de minute m-a sunat de la DNA un alt procuror, care mi-a sugerat să depun plângere penală la poliție în acest sens.

Astfel, solicit organelor de poliție identificarea autorului faptei din data de 25.04.2016 împotriva căruia depun plângere penală prealabilă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare întrucât acțiunea acelui bărbat mi-a creat o stare de temere și sunt convinsă că are legătură cu aspectul din data de 20.04.2016, precum și cu faptul că eu am calitatea de martor în acel dosar. Nu mai sunt parte în niciun alt dosar aflat pe rol, nici de natură penală, nici civilă, decât cel în care Don Daniel este cercetat. Probabil că dacă voi revedea acel bărbat o să îl pot recunoaște, în special dacă îl aud și vorbind. Nu am văzut ca pe acel trening să fie anumite inscripții etc.

Mai doresc să scot în evidență faptul că, în data de 18.04.2016, am intenționat să traversez strada pe loc marcat cu „trecere de pietoni”, undeva pe str. (…), aproape de locuința mea și am văzut la un moment dat o mașină culoare gri apropiindu-se (cred că W Pasat) de trecere și văzând că rulează încet, am crezut că intenția lui este de a-mi acorda prioritate, dar imediat ce am pășit pe partea carosabilă, acea mașină a accelerat și era să mă lovească dacă efectiv nu fugeam, trecând razant prin spatele meu. Nu am observat numărul mașinii sau cum arată șoferul. Cred că și aspectul respectiv are legătură cu cele mai sus menționate”, a declarat Elena M. la Secția de Poliție nr. 4 din Cluj-Napoca.

Cum l-a suspectat fosta angajată AJOFM pe Daniel Don

Într-o declarație ulterioară, oferită între orele 11.00 și 12.00, în aceeași zi, Elena M. explică organelor de cercetare penală cum a ajuns să-l suspecteze pe fostul șef AJOFM Cluj, Daniel Don, că se află în spatele amenințărilor aduse.

„Arăt faptul că bănuiala mea cu privire la acel incident din data de 25.04.2016 este că autorul faptei a fost instigat de numitul Don Daniel, despre care am făcut referire în prima declarație întrucât îl văd direct interesat ca eu să nu mai dau nicio declarație în acel proces în care el este implicat și eu am calitate de martor”, a declarat Elena M., potrivit documentelor din plicul galben secret.

Primele contradicții în declarații: Nimeni nu știe ziua în care a avut loc, de fapt, incidentul

Prima surpriză vine din partea prietenei fostei angajate AJOFM Cluj, care contrazice declarațiile celei dintâi. Stela Ioana T. a declarat că, de fapt, incidentul cu benzina a avut loc pe data de 20 aprilie 2016, nu pe 25 aprilie. Deși Elena M. a susținut că bărbatul care a amenințat-o a bătut la ușă la ora 10.30, prietena sa vizitând-o abia după incident, Stela Ioana T. spune că a ajuns la apartamentul cu pricina în jurul orei 10.00.

Iată ce a declarat autorităților Stela Ioana T.: „Lucrez la societatea mai sus amintită și sunt într-o oarecare colaborare cu numita Elena M., care are același obiect de activitate, dar la o altă firmă. În data de 20.04.2016, dimineața, trebuia să mă întâlnesc cu Elena la ea acasă, pe strada (…), de unde ulterior să mergem la serviciu și, ca atare, ne-am înțeles ca înainte de plecare să servim câte o cafea la ea acasă, urmând să ne vedem în jurul orei 9.30-10.00 aproximativ.

De la un magazin alimentar de pe strada Bistriței, am cumpărat mai multe alimente pentru a le duce la Elena, iar când am ieșit din magazin, am văzut un autoturism marca Mercedes cu nr. de Cluj, însă nu am reținut cifrele numărului, dar terminația era DON și, văzând acel autoturism, imediat mi-am adus aminte că am avut cu Elena unele discuții despre acea mașină, despre care îmi spunea că este într-un proces cu proprietarul acesteia, ea fiind martoră (n.r. trebuie subliniat că fostul șef AJOFM Cluj, Daniel Don, nu deține niciun autoturism pe nume personal). De pe strada Bistriței, m-am îndreptat spre adresa Elenei, la care am ajuns în jurul orei 10.00. Pe casa scării am simțit, când am intrat, un puternic miros de benzină, dar nu am fost foarte impresionată, deoarece anterior acelei zile, Elena mi-a spus că cineva i-a turnat benzină pe ușa de acces în apartament și am crezut că acel miros persistă încă de la o dată anterioară.

Prietena Elenei M. spune că martora a sunat la Poliție, nu la procuroarea DNA

Am bătut la ușă, iar când mi-a deschis Elena plângea și mi-a spus că înainte să ajung eu la ea, a venit un băiat și a bătut la ușă, iar când i-a deschis fără a se uita pe vizor, crezând că sunt eu, acel băiat a aruncat asupra ei cu benzină, zicând că data viitoare o dă-i dea foc și i-a și dat un termen de câteva zile pentru a se muta din Cluj. Elena mi-a mai povestit că acea persoană i-a cerut să nu mai dea nicio declarație că din cauza ei este un om la pușcărie, dându-și seama că acea persoană făcea referire la un proces în care Elena era martoră. Am rugat-o să sune imediat la poliție, lucru care l-a și făcut.

Elena mi-a mai povestit că într-o altă zi, anterior acelui incident, undeva în apropierea casei sale, pe o trecere de pietoni, o mașină despre care nu mi-a putut da amănunte referitoare la marcă, număr etc, având probleme oftalmologice, a trecut razant pe lângă ea și crede că intenția acelui șofer a fost efectiv să o lovească și chiar o lovea dacă nu alerga pe trecerea pentru a ajunge pe trotuar.

Alte date nu mai pot da organelor de poliție referitoare la acel incident, dar îmi aduc aminte că Elena frecvent se plângea de vechiul loc de muncă, respectiv AJOFM, că este prea stresant datorită faptului că și conducerea societății respective pune presiune pe ea, precum și pe alți colegi”.

Dezvăluirile continuă…

Documentele din plicul galben secret din dosarul fostului șef AJOFM Cluj, Daniel Don, arată că în baza declarației martorei Elena M., a plângerii penale depuse și a ordonanței de începere a urmăririi penale, martora a fost declarată „amenințată” pentru o perioadă de cinci ani de zile.

Evenimentul Zilei urmează să vă prezinte, într-un viitor articol, felul în care imagini cu apartamentul și papucii despre care Elena M. susține că au fost stropiți cu benzină au fost puse la dispoziția autorităților. Lipsește, însă, din plicul galben, expertiza care să ateste cu ce era stropită încălțămintea.

Mai multe semne de întrebare, spun apărătorii lui Daniel Don, ridică fotografiile ce ar trebui să dovedească prezența unui bărbat care amenință martora în dosarul fostului șef AJOFM Cluj. Imaginile de pe camera de supraveghere datează, potrivit documentelor din plicul galben, din luna iulie, nu din luna aprilie, când ar fi avut loc incidentul, potrivit declarațiilor celor două femei.

În scenă intervine și un fost iubit al martorei amenințate, un presupus interlop din Râmnicu-Vâlcea, care promite „să o pună la punct” pe femeie. El susține că aceasta ar fi purtat microfoane, sub haine, la locul de muncă.