Don a fost acuzat de luare de mită, opt acte materiale, și fals în declarații, dosarul fiind anchetat de DNA Cluj și trimis în judecată în 2016. De la primele termene, literatura procurorilor a fost demontată de apărare care a demonstrat cu rapoartele Departamentului pentru Luptă Antifraudă, al Uniunii Europene, ca faptele nu au existat.

Apoi, Curtea Constituțională a României a decis că la instanțele penale trebuie să existe complete specializate privind judecarea faptelor de corupție. Culmea este faptul că la Tribunalul Cluj nu exista niciun astfel de complet, iar de aici lucrurile au luat o întorsătură caraghioasă.

Daniel Don a declarat pentru EvZ că judecătorul care îl judecă nu este specializat în astfel de procese. Mai mult, niciun alt judecător de la Secția Penală a Tribunalului Cluj nu este specializat. Don a trimis o adresă către conducerea Tribunalului Cluj. Răspunsul primit, susține Daniel Don, arată că doar la nivelul anului 2005, exista un singur complet specializat, în acel complet nefiind judecătorul desemnat să îl judece. ”Noi suntem la nivelul anului 2019. Din 2005 și până în 2019 sunt 14 ani în care nu s-a respectat legea, care mai prevede că aceste complete trebuie să fie anual, iar perfecționarea judecătorilor să fie continuă”, spune Don.

Mai mult, o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii impune pregătirea profesională continuă a judecătorilor, printr-un regulament obligatoriu la nivelul tuturor instanțelor. ”Acolo se menționează că toți judecătorii au obligația să se formeze profesional continuu. La articolul 7 spune că judecătorii care fac parte din complet specializat trebuiau să fie specializați printr-un curs de specializare special făcut de Institutul Național de Magistratură. Eu am cercetat la INM acest aspect pentru perioada 2013-2016, când în cei trei ani în care aveau obligația cel puțin o dată să se formeze profesional continuu și am sesizat că era un singur curs de corupție: e făcut pe fonduri norvegiene, pe finanțare europeană și la cursul respectiv, culmea s-a discutat tocmai luare de mită. În acel curs scrie alb pe negru că dacă funcționarul public acuzat de luare de mită nu are atribuții, nu poate fi acuzat de luare de mită, în cel mai rău caz acuzația care poate să i se aducă este de înșelăciune, în ideea că el prin prisma poziției lui ar da de înțeles participanților la infracțiune că el e foarte puternic. Drept pentru care, consider, că nici pregătire profesională specializare pe corupție nu există și nici complet specializat nu există. Deci acest dosar trebuie să fie repartizat obligatoriu unui complet în care să fie un judecător care să aibă cursul și să fie desemnat prin lege, așa cum spune legea”, mai spune Daniel Don.

La ultimul termen de judecată, magistratul le-a cerut celor care conduc Tribunalul Cluj toate deciziile Colegiului de Conducere care se referă la constituirea completelor specializate. ”Eu le cunosc pe cele până în anul 2014, dar din informațiile mele, nici în anul 2015 nu există complet specializat”, a mia spus Daniel Don.

Dacă niciun judecător de la Secția Penală a Tribunalului Cluj nu este specializat în judecarea faptelor de corupție, singura variantă legală în acest caz este ca judecata să fie reluată de la zero, de un alt magistrat de la o altă instanță egală în grad cu Tribunalul Cluj, unde există judecători specializați.

