EXCLUSIV. Martora din dosarul lui Daniel Don, declarată „amenințată” fără nicio dovadă. Cum a fost construit dosarul în care fostul șef AJOFM Cluj e acuzat de corupție DOCUMENT

Cum s-au cunoscut fostul șef AJOFM, Daniel Don, și martora Elena M.? Femeia era angajată la agenția clujeană și primele fracturi în relația profesională au apărut, potrivit documentelor depuse în plicul galben secret pus la dispoziția EvZ, în momentul în care aceasta a fost transferată – legal – pe un alt post la locul de muncă.

Plicul galben secret arată discrepanțe majore între acuzațiile aduse împotriva fostului șef AJOFM Cluj, condamnat de către Tribunalul Cluj la cinci ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, așa cum a arătat EvZ vineri. Amintim că Stela T. a făcut referire la o anumită mașină pe care a văzut-o înainte de a merge să bea cafea la prietena sa, Elena M., cu nr „DON”. Fostul șef AJOFM spune, însă, că nu deține nici un autoturism pe nume personal.

Elena M. susține că a fost amenințată că i se dă foc cu benzină dacă mai face declarații în dosar în jurul orei 10.30, înainte ca Stela T. să o viziteze. Numai că femeile nu au nimerit nici data la care ar fi avut loc evenimentul, nici ora, cele două prietene oferind declarații total contradictorii despre presupusul incident.

De remarcat este și faptul că Elena M. a precizat că a sunat-o pe procuroare (n.r. prin urmare, deținea numărul său de telefon) pentru a-i semnala că a fost amenințată și s-a referit la aceasta folosindu-i prenumele („Ancuța”), o notă care ar putea ridica multe semne de întrebare. Pe de altă parte, prietena Elenei, Stela T., spune că, de fapt, femeia a sunat la poliție, nu la DNA.

Expertiza criminalistică lipsește din plicul galben

În continuarea celor redactate vineri, prezentăm așa zisele dovezi în baza cărora a fost construit dosarul fostului șef AJOFM Cluj, Daniel Don. Martora Elena M. a precizat organelor de poliție că o parte din lichidul cu care a fost stropită de bărbatul care a amenințat-o a atins-o „pe tibia piciorului stâng, pe pantalonii ce îi purta în acel moment, respectiv stofă culoare neagră și papucul de casă culoare roz, din material pufos, precum și pe jos, pe hol făcându-se o baltă cu acel lichid”.

Un proces verbal depus în plicul galben secret arată că papucii despre care a vorbit Elena M. au fost ridicați de către organele abilitate.

Singura problemă e că, din plicul galben secret, lipsește expertiza criminalistică a papucilor, care să dovedească cu ce substanță au fost stropiți papucii, în cazul în care aceștia fuseseră udați cu benzină de bărbatul care ar fi amenințat-o pe Elena M.

Cum a identificat Elena M. bărbatul care a amenințat-o că îi dă foc cu benzină?

Un alt detaliu care ridică semne de întrebare este procesul verbal de vizionare imagini-video, semnat de polițistul care s-a deplasat la apartamentul în care susține Elena M. că a fost amenințată, în care se arată că autoritățile au procedat „la vizualizarea imaginilor video puse la dispoziție pe un suport tehnic de persoana vătămată”.

„Persoana vătămată a declarat că (n.r. imaginile surprinse de camera de supraveghere din bloc) sunt asemănătoare cu cele ale autorului faptei din data de 20.04.2016”. Amintim că Elena M. prezintă probleme oftalmologice grave, ea terminându-și studiile la Liceul de Nevăzători Cluj, dar pe lângă acest aspect, martora a precizat în declarațiile prezentate vineri de EvZ că bărbatul „era mai creol la față, dar nu mai pot da alte semnalmente deoarece din față îmi bătea o lumină și îmi obstrucționa vizibilitatea.”

Imaginile surprinse de camera de supraveghere datează din luna iulie

Potrivit documentelor depuse în plicul galben secret, imaginile surprinse de camera de supraveghere din bloc, care ar trebui să susțină poziția martorei Elena M. datează tocmai din luna 07/iulie, nu din luna aprilie, când femeia a acuzat că a fost amenințată că i se dă foc cu benzină.

Documentele depuse în plicul galben secret arată că martora Elena M. a fost numită de judecătorul Marius Lupea de la Tribunalul Cluj „martor amenințat” în baza niciunei dovezi concrete, care să ateste cel puțin perioada în care siguranța acesteia a fost pusă în pericol. Trecuseră mai bine de cinci ani de când Daniel Don a fost acuzat de amenințare, astfel s-a împlinit termenul general de prescripție a răspunderii penale de cinci ani.

Daniel Don a susținut că arestarea și păstrarea sa în arest la domiciliu s-a efectuat în baza unui dosar penal, în care Elena M. l-a învinuit că ar fi agresat-o. Ca urmare, în toate încheierile de ședință apărea faptul că ar fi reprezentat un „pericol public”, aspect care avea ca efect prelungirea arestului la domiciliu a acestuia.

Potrivit declarațiilor fostului șef AJOFM Cluj, acesta a aflat de existența ședinței în care Elena M. a fost declarată martor amenințat dintr-o eroare a Tribunalului Cluj-Napoca, care ar fi încărcat-o din greșeală pe Portalul Instanțelor de Judecată și că, după un an, polițiștii l-au căutat la domiciliul acestuia și l-au anunțat că trebuie să se prezinte la audieri.

În cei cinci ani de când a fost acuzat, autoritățile nu au găsit dovezi care să confirme faptul că Daniel Don a pus pe cineva ca să îi facă rău Elenei M., dosarul fiind în faza în care fapta s-a prescris, iar autorul este în continuare unul necunoscut. Acte care să susțină poziția Elenei M. nu prea au existat, dar femeia a rămas „martor amenințat”.

Evenimentul Zilei a mai scris despre faptul că judecătorul Marius Lupea l-a condamnat la închisoare pe Daniel Don ilegal, Inspecția Judiciară confirmând că magistratul nu era specializat pe fapte de corupție. Fostul șef AJOFM Cluj și avocații săi au precizat că nu știau despre existența plicului galben secret, motiv pentru care nici împotriva declarațiilor aduse de Elena M. și Stela T. nu se puteau apăra.

Cum s-a fisurat relația profesională dintre Daniel Don și Elena M.

Prezentăm, în continuare, declarația depusă de fostul șef AJOFM Cluj, Daniel Don, la organele de poliție.

„Până în data de 13.11.2015 am fost directorul AJOFM, în prezent fiind suspendat deoarece pe rolul Tribunalului Cluj există un dosar penal în care am calitate de inculpat. Cât timp am fost director, mai exact în anul 2006, am făcut o ofertă Liceului de Nevăzători Cluj, în sensul că elevul clasei a XII-a care va avea media cea mai mare la terminarea liceului va primi un loc de muncă în cadrul AJOFM, pe funcția de consilier în cadrul Biroului de Consiliere a Persoanelor cu Dizabilități. Oferta respectivă a fost făcută datorită faptului că acei elevi își găseau foarte greu un loc de muncă din rândurile persoanelor cu dizabilități. În oferta mea, s-a încadrat numita Elena M. și având în vedere că aceasta avea media egală cu o colegă, Loredana, deși aveam doar un singur post am hotărât să le angajez pe amândouă. Pe Loredana am repartizat-o la Biroul de Consiliere a Persoanelor cu Dizabilități, iar pe Elena M. la Biroul de Relații cu Angajatorii.

În cursul anului 2015, acea Loredana și-a cerut suspendarea raportului de serviciu, urmând să plece în străinătate, motiv pentru care am luat hotărârea de a o muta pe Elena M. pe funcția Loredanei întrucât am considerat că acel post i se potrivește și vine mai mult în sprijinul persoanelor cu dizabilități, totul făcându-se conform legii. Având în vedere că Elena M. nu a fost de acord cu acea mutare din acea perioadă, s-a produs o oarecare ruptură cu ea pe plan profesional.

Imediat după decizia mea, terțe persoane, sub o formă sau alta, au început să pună presiune pe mine pentru a renunța la decizie, dar având în vedere că am procedat legal, am refuzat să dau curs presiunilor. Nu mai rețin exact data, dar la un interval de timp după ce Elena M. a ocupat funcția Loredanei, aceasta fiind nemulțumită de decizie, și-a solicitat suspendarea pe un an a raportului de activitate cu AJOFM.

„Nu cunosc nimic în legătură cu amenințările aduse Elenei M., nu sunt implicat în nicio faptă de acest gen”

În 13.11.2015, am fost arestat sub acuzația de luare de mită, după 6 zile am fost plasat în arest la domiciliu, pe strada (…), unde locuiesc și în prezent, cu interdicția de a lua legătura direct sau indirect cu martorii din dosar. În perioada cât am fost arestat la domiciliu, am aflat de la apărătorii mei că printre martorii aflați la dosar se află și Elena M. Până în 25.08.2016, am fost arestat la domiciliu, când a încetat de drept măsura arestului la domiciliu. Referitor la plângerea formulată de Elena M. la Secția de Poliție nr. 4, există un dosar penal în care Elena M. are calitatea de persoană vătămată, am aflat de la o cunoștință comună după data de 25.08.2016, respectiv Mara C., și tot de la acesta am aflat că eu am fost reclamat de Elena M. în acel dosar pentru instigare la amenințare. Declar că nu cunosc nimic în legătură cu amenințările aduse Elenei M. de anumite persoane, nu sunt implicat în nicio faptă de acest gen, nu am în anturajul meu persoane care ar fi predispuse să comită asemenea fapte.

Elena M. ar fi purtat microfoane pe haine la locul de muncă pentru a aduce acuzații la adresa lui Don

Doresc să scot în evidență faptul că despre Elena M. am aflat în cursul lunii noiembrie (cred) 2016 că aceasta ar fi în anturajul unui individ din Râmnicu Vâlcea. Informația respectivă am obținut-o de la numita Uifălean Diana, aceasta din urmă având tot calitatea de inculpat în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Cluj.

Undeva în cursul lunii octombrie 2016, nu îmi aduc aminte, Uifălean Diana mi-a relatat faptul că în data de 11.04.2016 a fost contactată telefonic de un individ care i-a solicitat o întâlnire la hotelul „Golden Tulyp Ana Dome” din cartierul Zorilor (n.r. Cluj-Napoca), acel individ zicându-i că are date despre dosarul în care eu sunt inculpat. Astfel, acesta s-a întâlnit cu acel individ la acel hotel, în camera 611 sau 621, ocazie cu care acel individ i-a spus că vrea să ia legătura cu mine că dorește să mă ajute; și tot de la acel individ, Diana a aflat că Elena M., înainte ca eu să fiu arestat, avea pe obiectele de îmbrăcăminte la serviciu tehnica de ascultare pentru a mă putea acuza.

Daniel Don acceptă testarea poligraf

Acel individ i-a mai spus Dianei că el este interlop la Vâlcea și că, de fapt, apartamentul în care locuiește Elena M. a fost cumpărat de el, din banii lui, relatându-i totodată că dorește să se răzbune pe Elena, aceștia fiind un interval de timp iubiți. Diana nu mi-a descris semnalmentele acelui individ, însă poate fi contactată la un nr. de telefon pe care îl voi pune ulterior la dispoziția organelor de poliție. Alte date nu mai pot da organelor de poliție referitoare la Elena M., iar pentru dovedirea că cele declarate de mine corespund adevărului, sunt de acord cu testarea poligraf”, a declarat Daniel Don, pe data de 23 martie 2017.

Informațiile prezentate de Daniel Don sunt confirmate, potrivit documentelor din plicul galben secret, și de angajata declarată la rândul său inculpată de Marius Lupea, Uifălean Diana. Evenimentul Zilei va prezenta într-un articol viitor cum angajata AJOFM dezvăluie felul în care fostul iubit al martorei Elena M., un presupus interlop din Râmnicu-Vâlcea, i-a solicitat o întâlnire pentru a discuta despre rechizitoriul dosarului și cum acesta a dezvăluit că Elena M. purta microfoane pe haine la locul de muncă. Bărbatul a promis „să o pună la punct” pe femeie.