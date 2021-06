Magistratul Marius Lupea, judecătorul de la Tribunalul Cluj care l-a condamnat pe fostul șef AJOFM Cluj, Daniel Don, la cinci ani de închisoare cu executare se pare că are probleme grave cu legea. Inspecția Judiciară confirmă că magistratul clujean nu este specializat pe fapte de corupție și, mai mult decât atât, soluția înaintată în dosarul lui Daniel Don este ilegal pronunțată.

Daniel Don a fost condamnat la închisoare cu executare

Fostul șef AJOFM Cluj a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul în care a fost acuzat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de luare de mită în formă continuată şi de fals în declaraţii. Daniel Don mai trebuie să achite și un prejudiciu de peste trei milioane de lei, conform soluției înaintate în dosarul 928/117/2016 vineri, 25 iunie.

„(…) în final rezultând pedeapsa de 5 ani închisoare, cu executare în regim de detenție. (…) Dispune confiscarea specială de la inculpatul Don Daniel, în favoarea statului, a sumei de 3.361.397 lei dobândită prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită. În temeiul art.404 alin.1 lit.c C.pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj din data de 16.11.2015, în dosarul nr.45/P/2015, asupra sumelor de 105.000 lei şi 75.000 euro aparţinând inculpatului Don Daniel (sume depuse la CEC BANK SA conform recipiselor de consemnare nr.877228/1 ?i nr.877229/1 din data de 16.11.2015) (f.165-169, 170-178, vol. VIII d.u.p.), respectiv măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanța D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj din data de 08.03.2016, în dosarul nr.45/P/2015, asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului Don Daniel (și anume: apartamentul nr. 6, situat pe strada Gheorghe Şincai, nr. 17 din Cluj-Napoca, înscris în CF 124501 (CF nou ….); apartamentul nr. 97, situat pe strada Năsăud, nr. 22 din Cluj-Napoca, înscris în CF 250519-C1-U61; garaj subsol P 18 situat în imobilul de pe strada Năsăud, nr. 22 din Cluj-Napoca, înscris în ….), precum și, prin instituirea popririi, asupra sumei de 508.230,80 lei ce reprezintă creanţa inculpatului DON Daniel faţă de SC Zeus Services Group SRL, societate aflată în lichidare, procedură desfăşurată de către lichidatorul judiciar Borşa Daniela Cristina prin Cabinetul Individual de Insolvenţă Borşa Daniela (f.524-529, 558-559, vol. XXVI d.u.p.). (…) Obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, după cum urmează: inculpatul Don Daniel la plata sumei de 30.000 lei, inculpatul M.M.M. la plata sumei de 7.500 lei, inculpatul A.V.D. la plata sumei de 7.000 lei, inculpatul E.A.la plata sumei de 6.000 lei ?i inculpata U.D.C. la plata sumei de 7.000 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată în ședința publică din data de 25.06.2021”, se arată în soluția pronunțată de magistratul Marius Lupea, vineri.

Ceilalți inculpați din dosar au primit pedepse cu suspendare. Astfel, Moteoc Marcu-Marian a primit doi ani de închisoare cu suspendare, Apătean Vasile-Dumitru doi ani și șase luni cu suspendare, Enyedi Andrei doi ani și două luni cu suspendare, iar Uifălean Cristina-Diana a primit doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare.

Justiția pe limba lui Lupea. Daniel Don nu a avut parte de un proces echitabil

Fostul șef AJOFM Cluj a declarat pentru EvZ că magistratul Marius Lupea l-a condamnat la închisoare, după ce a judecat dosarul în funcție de propriile interese. Judecătorul nu i-a acceptat probe în contradictoriu, nu a aprobat desecretizări de documente și a scos mai multe declarații din context. Mai mult decât atât, sentința pronunțată de Marius Lupea în dosarul lui Daniel Don a avut loc în mod ilegal, fapt susținut de altfel și de către avocatul acuzatului.

„Suspiciunea rezonabilă de imparțialitate te îndeamnă să te retragi din dosar. Unde a fost suspiciunea de imparțialitate în cazul lui Lupea? Trebuia să vadă în ce caz am avut sarcini de serviciu, unde au dat oamenii bani și ce au dat. Avem certitudinea că s-a dat? Dacă ei au dat bani să-și plătească munca pe care nu au făcut-o ei, asta înseamnă dare de mită? Ar fi venit cineva să muncească în locul altcuiva fără să fie plătit? Ei au declarat că au primit bani, dar pentru a munci în locul celor de la care au primit banii. Cum îmi pui mie în cârcă darea de mită? În baza a ce? În caz de mită, ai nevoie de certitudine. Unde sunt banii?

Totul este ilegal. Uz de fals, fals, represiune nedreaptă și abuz de serviciu. Nu putea să-mi dea o soluție astăzi, fiindcă era deja pensionat de CSM. Nu a respectat niciun ordin al CSM. A vrut să iasă din dosar și cineva l-a întors. De ce a vrut să iasă din dosar? De ce s-a întors? Cine pune presiuni pe el? Mi-a încălcat toate drepturile. Nu mi-a acceptat probe în contradictoriu în dosar, nu am avut parte de un proces echitabil, nu mi-a desecretizat documente”, a declarat Daniel Don pentru Evenimentul Zilei.

Inspecția Judiciară confirmă că Marius Lupea nu este specializat pe fapte de corupție

Fostul șef AJOFM Cluj a înaintat o sesizare către Inspecția Judiciară, prin care a solicitat cercetarea magistratului Marius Lupea privind obligațiile profesionale de a se specializa pe domeniul pe care judecă.

Dispozițiile legale în acest sens sunt suficient de clare și mai ales imperative, însă cu toate acestea Marius Lupea a înţeles să nu îşi îndeplinească obligațiile care în definitiv sunt menite să asigure un grad de încredere în actul de justiţie. CCR a precizat expressis verbis faptul că „nu exclude ca toţi judecătorii, prin prisma experienţei lor profesionale/formării profesionale, să fie specializaţi în această materie, însă acest aspect trebuie determinat şi constatat ca atare, neexistând o prezumţie simplă în sensul că aceştia sunt specializaţi”.

Inspecția Judiciară arată că „Marius Lupea a participat activ la dezbaterile Tribunalului Cluj, a prezentat lucrări (…) și referate în urma participării la seminarii. A manifestat disponibilitate și s-a înscris la cel puțin trei seminarii anual. În perioada 2017-2019, s-a înscris la seminarii cuprinse în programul de formare profesională continuă organizat de INM, dar nu a fost selecționat să participe”. Așadar, Marius Lupea nu a participat la cursurile de formare profesională, motiv pentru care nu a putut judeca fapte de corupție, fiindcă nu era specializat pe speța în cauză.

Cu alte cuvinte, Inspecția Judiciară oferă un discurs ca la plenara Comitetului Central de partid, subliniind, în fapt, că Marius Lupea e băiat bun, activ, participă la ședințe, chiar dacă nu este specializat pe fapte de corupție. Ulterior, structura juridică a clasat cererea lui Daniel Don.

Judecătorul Marius Lupea s-a ocupat de multe dintre cazuri de corupție aflate pe rolul Tribunalului Cluj, fără a avea mapa profesională cerută de CSM.

Nici judecătorul care l-a cercetat pe Lupea nu are formare profesională

Nici inspectorul judiciar care a cercetat cauza semnalată de Daniel Don nu are formare profesională completată din anul 2006, potrivit CV-ului său. Beldianu Diana Cristina, judecătorul care a cercetat în ce măsură și-a completat Marius Lupea cursurile de specializare, nu are formarea profesională la zi.

„Judecătorii şi procurorii participă, cel puţin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, de instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională”, stabilește CSM.

Potrivit CV-ul judecătoarei Beldianu Diana Cristina, ultimul curs de formare profesională a avut loc în anul 2006.

Cum a fost tras cu cheia Marius Lupea

Pe data de 7 mai, când Daniel Don avea termen de judecată, CCR a emis decizia potrivit căreia nu se mai pot pronunța soluții în cadrul unui dosar fără motivarea acestora, motiv pentru care Marius Lupea a amânat termenul de judecată pe 21 mai. Ulterior, l-a amânat din nou pe data de 4 iunie. Mai multe informații conduc la ideea că judecătorul Marius Lupea a fost tras cu cheia pentru a pronunța sentința din dosarul lui Daniel Don.

Magistratul Marius Lupea mai judeca și un alt dosar al unui fost vicepreședinte PNL Sălaj, anume Marius Șandru, al cărui obiect este reprezentat de infracțiuni de evaziune fiscală. Pe data de 17 mai, liberalul avea termen de judecată pe care Marius Lupea l-a amânat pe data de 4 iunie.

Surse din cadrul dosarului fostului vicepreședinte PNL Sălaj au transmis pentru Evenimentul Zilei că, pe data de 17 mai, Marius Lupea a anunțat avocatul care îl reprezintă pe Marius Șandru că la data de 1 iulie se va pensiona. Prin urmare, la următorul termen de judecată (4 iunie) va intra în cauză un alt judecător.

Lupea l-a condamnat pe Daniel Don ilegal

Care este motivul pentru care Marius Lupea a renunțat să mai judece dosarul liberalului Marius Șandru? Colegiul Tribunalului Cluj a emis o decizie prin care a stabilit că judecătorul Lupea nu mai putea judeca niciun dosar după data de 15 mai.

„Având în vedere solicitarea scrisă a domnului judecător Marius Lupea privind intenția de pensionare, raportat la faptul că la data de 16.12.2020 i-a parvenit decizia de pensionare, iar data preconizată a eliberării din funcție ar fi cel târziu 15.03.2021 (!), propunerea…”, notează Colegiul de Conducere al Tribunalului Cluj.

Hotărârea Tribunalului Cluj, care a transmis că Marius Lupea va judeca până în data de 15 mai dosarele care i-au revenit, după care urmează o nouă repartizare aleatorie a acestora, s-a materializat în dosarul de la Zalău, unde Lupea s-a retras de la judecare. Nu s-a întâmplat același lucru însă, în cazul dosarului lui Daniel Don.

Lupea nu se putea pensiona. Încrengătura de la Inspecția Judiciară

Pe data de 4 mai însă, în cauza de la Zalău nu s-a mai prezentat un alt magistrat. Marius Lupea a constatat că, din cauză că Daniel Don a înaintat cerere de cercetare a sa către Inspecția Judiciară, nu mai avea dreptul să se pensioneze, după cum stabilesc prevederile legale. Astfel, el nu se mai regăsea pe ordinea de zi de pensionare a CSM.

Pentru ca acest lucru să se materializeze, CSM trebuia să-i dea liber la pensionare, ceea ce nu se putea întâmpla decât după ce Daniel Don primea răspunsul la cererea înaintată către Inspecția Judiciară.

Revenind, pe data de 4 mai, Daniel Don avea termen în dosar. Între timp, pe data de 10, Marius Lupea se regăsește pe ordinea de zi a CSM, ceea ce nu se putea întâmpla pentru că acuzatul Daniel Don nu primise încă niciun răspuns din partea Inspecției Judiciare.

„Am sunat în aceeași zi la Inspecția Judiciară. Mi-au spus că mi-au clasat cererea, iar eu le-am transmis că nu am primit niciun răspuns. Mi-au zis că urmează să primesc fiindcă tocmai au depus documentul”, a relatat Daniel Don pentru EvZ.

Fără ca procedura din cadrul Inspecției Judiciare să se fi terminat, judecătorul Marius Lupea a fost eliberat din funcție, amânând pronunțarea pe data de 18 iunie. Acuzatul din dosar a înaintat, la recomandarea CSM, o plângere în acest sens, deoarece, conform procedurii, Daniel Don avea dreptul la a contesta decizia, iar acest drept i-a fost încălcat. Solicitarea trimisă de Daniel Don pe data de 8 iunie a fost înregistrată de CSM pe data de 9 iunie.

Lupea nu avea voie să pronunțe sentințe în dosar, ci doar să motiveze soluțiile

Conform articolului 2, Hotărârea 505 din 21 martie 2019 a CSM, de la data aprobării cererii de pensionare până la data eliberării din funcție, judecătorii pot doar motiva soluțiile, nu să le și pronunțe. Marius Lupea s-a pensionat pe 10 iunie, când s-a și regăsit pe ordinea de zi de la CSM, cu eliberare din funcție pe data de 1 iulie.

CSM stabilește că, în intervalul de timp cuprins între data la care secția de judecători a hotărât să înainteze președintelui propunerea de eliberare din activitate și data eliberării, magistratul este degrevat de activitatea de judecată, cu excepția redactărilor hotărârilor date. Prin urmare, Marius Lupea era degrevat să dea soluții, procedura de eliberare din funcție de către președinte reprezentând o altă etapă.

Magistratul clujean nu pare să țină cont neapărat de hotărârile CSM. Într-o ședință, Marius Lupea a declarat că „hotărârile CSM sunt doar recomandări, nu au caracter obligatoriu”, au informat surse din dosarul lui Daniel Don.

Daniel Don a contestat clasarea cererii înaintate către Inspecția Judiciară. Ce spune avocatul

Daniel Don continuă demersurile judiciare. Procedura privind abaterea disciplinară și lipsa cursurilor de specializare a magistratului Marius Lupea va merge mai departe. Daniel Don a contestat, de asemenea, clasarea cererii sale de către Inspecția Judiciară.

„Demersul va merge mai departe. Am dreptul să mă adresez Curții de Apel București pe contencios-administrativ, iar în data de 7 septembrie am proces pe complete specializate la Alba”, a declarat Daniel Don pentru EvZ.

Pe 7 septembrie a fost stabilit primul termen de judecată în dosarul în care Daniel Don a atacat compunerea completului de judecată de la Tribunalul Cluj. Avocatul inculpatului, Radu Chiriță, a declarat pentru EvZ că, din punctul său de vedere, sentința pe care Marius Lupea a pronunțat-o a avut loc în mod ilegal.

„Din punctul meu de vedere, sentința pronunțată este ilegală, și din perspectiva compunerii colegiului (de judecată – n.r.), decizie pe care am contestat-o. Am cerut și recuzarea judecătorului, s-a respins, însă așteptăm să vedem ce va spune Curtea de Apel cu privire la aceste aspecte. Dincolo de fondul dosarului, din punctul meu de vedere, există o problemă majoră legată de colegiul de judecată. (…) Nu am reușit să citesc motivarea, însă o hotărârea confirmă rechizitoriul vrând, nevrând, într-o anumită măsură. (…) Am atacat în contencios-administrativ hotărârea prin care s-a stabilit compunerea completului de judecată pe motiv că nu a avut loc specializarea profesională a judecătorului”, a transmis avocatul inculpatului Daniel Don, Radu Chiriță.

Avocatul Florin Durgheu: Procesul nu este echitabil

Avocatul Florin Durgheu, specializat pe fapte de corupție, a explicat și confirmat pentru Evenimentul Zilei că este exclus ca un acuzat să aibă parte de un proces echitabil, în condițiile în care judecătorul nu este specializat pe fapte de corupție.

„Trebuie îndeplinite toate condițiile legale prevăzute pentru judecător. Judecătorul trebuia să meargă la aceste cursuri, care sunt prevăzute de lege. Nu există niciun fel de dubiu. Procesul într-un astfel de caz nu este echitabil, însă, din nefericire, dacă lipsa pregătirii profesionale ale judecătorului ar reprezenta singurul motiv pentru o cale extraordinară de atac, șansele sunt minime. Dar pot spune clar că un astfel de proces nu este echitabil.

(Reporter: Dacă Inspecția Judiciară spune că judecătorul s-a înscris la cursurile de specializare, dar nu a fost selecționat să participe la acestea …) Cum vine asta? Din păcate, cu atât mai puține sunt șansele de admitere a unei contestații în anulare sau o altă cale de atac. Sunt minime. El poate invoca faptul că a înaintat demersuri, dar nu este vina sa că nu a fost acceptat la niciun curs”, a explicat avocatul Florin Durgheu.

Completul trebuie să fie specializat pe speța de judecată

Sunt însă, alte situații mult mai clare în care contestațiile la executare sau diversele forme de căi extraordinare de atac sunt respinse, potrivit sursei citate. „Sunt situații care se agravează în condițiile în care judecătorul a fost și procuror. Dacă un judecător trece în magistratură trebuie să depună jurământ, iar majoritatea nu depun jurământul (judecătorul Marius Lupea nu a fost procuror – n.r.).

În schimb, dacă judecătorul trebuia să se pensioneze, dar a rămas în continuare să judece, acest lucru poate să fie piatra de temelie a unei contestații zdravene.

De asemenea, Înalta Curte și Curtea Constituțională au spus că este greșită optica potrivit căreia toți judecătorii de penal, fără a fi specializați pe fapte de corupție, judecă într-o mare veselie toate dosarele. Completul de judecată trebuie să fie specializat. Potrivit art. 29 din Legea nr.78/2000, președintele instanței trebuie să numească completele specializate pe fapte de corupție”, a subliniat avocatul Florin Durgheu.

Cireașa de pe tort. Completul de judecată de la Cluj nu a fost desemnat drept complet specializat

Într-un document emis de Curtea de Apel Alba anul trecut, în cazul unui inculpat (Rareș Pop – n.r.) judecat pe fapte de corupție la Tribunalul Cluj de către judecătorul Marius Lupea (al cărui dosar a fost transferat ulterior la Curtea de Apel Alba – n.r.), se atrage atenția asupra „lipsei desemnării exprese” a completului de judecată de la Tribunalul Cluj.

Trebuie menționat că dosarul fostului șef AJOFM Cluj, Daniel Don, s-a judecat începând cu anul 2016.

„Lipsa unei desemnări exprese de către Colegiul de conducere a Tribunalului Cluj a completului de judecată VI F NCP ca și complet specializat pentru judecarea în prima instanță a cauzelor având ca obiect infracțiuni de corupție, atât la momentul repartizării prezentei cauze spre soluționare, cât și la momentul pronunțării sentinței apelate, conduce în mod neechivoc la concluzia că s-au încălcat dispozițiile art.29 alin.1 din Legea nr.78/2000 și art.354 C.proc.pen. privind compunerea completului de judecată”, se arată în hotărârea Curții de Apel Alba.

„Totodată Curtea constată, raportat la aceste aspecte, caracterul inexact al mențiunii din adresa emisă de Tribunalul Cluj la data de 10.05.2019 (fila 559 vol.3), în sensul că prin hotărârile Colegiului de conducere al Tribunalului Cluj din anii 2005-2012 s-a stabilit că toți judecătorii care funcționează în Secția penală sunt specializați și în infracţiuni de corupție”, se mai arată în document.

Din motive de obiectivitate, Evenimentul Zilei a încercat să ia legătura și cu judecătorul clujean Marius Lupea, însă fără succes. Dacă magistratul dorește să-și exprime poziția în sensul celor scrise, EvZ este dispus să publice punctul său de vedere.