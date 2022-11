Exclusiv. Cum te poți proteja de bullying? Aplicația care ajută victimele unui fenomen alarmant Video

Nadia Tătaru, fondatoarea postului de radio Itsy Bitsy Fm și președinta Asociația părinților isteți, este mama unui copil adolescent și este preocupată, firesc, de soluțiile care pot veni în ajutorul părinților îngrijorați de expunerea copiilor la fenomenul în ascensiune de bullying.

Când copiii cad victimă copiilor

Invitata lui Mirel Curea în podcastul Contrapunct EVZ a venit cu o idee care poate contribui semnificativ la diminuarea cazurilor în care „copiii cad victimă copiilor”. Este vorba de o aplicație la formatul căreia au contribuit o serie de experți din diferite domenii, aducând o contribuție transdisciplinară.

„Asociația pe care o conduc, Asociația părinților isteți, a consultat numeroși deontologi din diverse domenii, din cadrul poliției, din cadrul Ministerului Educației, din rândul psihologilor. Am ajuns la concluzia că ar trebui să se introducă o lege de combaterea a bullying-ului. Dacă violența fizică este periculoasă, și cea psihologică trebuie luată în calcul, trebuie combătută”, a explicat Nadia Tătaru (foto sus).

Prin aplicația „Educație fără bullying” se poate raporta orice abuz

Președinta Asociației părinților isteți a precizat, în studioul EVZ-Capital, că aplicația „Educație fără bullying” oferă atât părinților și copiilor, cât și educatorilor sau altor persoane interesate, instrumente care să ajute la recunoașterea violenței psihice, a hărțuirii între copii. De menționat că aplicația este disponibilă gratuit, de pe orice tip de telefon, și păstrează anonimatul celui care reclamă un caz de bullying.

„Poate fi descărcată gratuit de pe orice telefon. Se numește „Educație fără bullying”, unde se găsesc toate legile legate de acest fenomen. Avem filmulețe în care se explică pe înțelesul tuturor orice este nevoie și pentru părinți și pentru copii. De asemenea, prin intermediul acestei aplicații se poate raporta orice abuz.

Această aplicație păstrează anonimatul, te întreabă doar din ce județ ești, dacă ești adult sau copil, și ce s-a întâmplat. După aceste scurte întrebări, se află la final soluția pentru fiecare problemă. În caz de urgențe, se găsește fiecare număr de telefon pentru fiecare DGASPC din județele țării, plus numărul general de urgențe în cazul copiilor, 119. Aceasta aplicație va fi actualizată cu informații noi și la zi în fiecare lună”, a detaliat Nadia Tătaru.

Părinții, sclavii copiilor?

Invitata a observat că ținând cont de amploarea fenomenului, decidenții ar trebui să elaboreze și o soluție legislativă. „Ar trebui să se introducă o lege de combaterea a bullying-ului, care reprezintă această violență psihologică. Dacă violența fizică este periculoasă, și cea psihologică trebuie luată în calcul, trebuie combătută­”, a completat invitata jurnalistului Mirel Curea în podcastul Contrapunct EVZ.

În viziunea scriitorului și jurnalistului Octavian Hoandră, acțiunile de intimidare, umilire și hărțuire psihică au o legătură cu prea marea libertate care se acordă copiilor de azi. „Sunt de părere că nu ar trebui acum ca copiii să conducă părinții, ca toată lumea să-i pupe în fund pe cei mici. Ajungem sclavii copiilor! Se revoltă mai nou că nu sunt consultați de către profesori când se iau decizii în școli. De unde asemenea aberații?

Eu am avut o copilărie ușor mai dură, recunosc. Dar nu am traume acum, nu am început să mă droghez, nu sufăr. Eu nu cârâiam în fața lui tata niciodată. Ăștia acuma au pretenții și comentează în fața părinților. Și toată lumea îi ascultă, toată lumea îi cocoloșește”, a observat Octavian Hoandră.

