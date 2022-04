EXCLUSIV Cum au schimbat ruşii harta Europei! Dezvăluiri incendiare din interior: „Toți bețivii ăia de generali au adormit pe ei” (VIDEO)

„Puciul din 19 august 1991 reprezintă unul dintre momentele cruciale ale destrămării URSS – alături de căderea Zidului Berlinului şi de exploziile de suveranitate din republicile pe cale de-a deveni „ex-sovietice”, spunea istoricul Adrian Cioroianu referitor la acest episod controversat.

Gorbaciov a năruit visul imperialismului rusesc, revigorat de Putin

Invitată în podcastul lui Robert Turcescu EVZ Play, Alina Mungiu Pippidi a observat că din punctul ei de vedere, care a fost acolo în tulburii ani 90-91, când republicile sovietice își declarau una după alta independența, cauzele războiului din Ucraina trebuie căutate în acea perioadă tulbure. Președintele Mihai Gorbaciov a fost ținta unui complot al conducătorilor militari din URSS. De altfel, politologul a explicat că deși în Occident Gorbaciov era văzut, marea masă, în special rușii, îl considerau vinovat pentru prăbușirea colosului URSS și deci forțarea Rusiei de a renunța momentan la visul imperialismului rusesc.

Mungiu: T oți bețivii ăia de generali au adormit pe ei, au reușit să eșueze în lovitura lor de stat

„La lovitura de stat din 1991 am crezut că totul se duce dracului, când generalii l-au înconjurat pe Gorbaciov. Toate republicile astea se emancipaseră, vroiau să dea istoria înapoi. Eram la Iași în vacanță la părinți, mă uitam cu respirația tăiată la televiziunea din Chișinău. Pe la 10 seara m-a sunat CNN, nu aveau pe nimeni aici,. Am găsit un american care a luat premiul Pulitzer. Am închiriat un taxi galben. Când am ajuns la Chișinău nu apăruseră teancurile. Suntem la Kiev, nici aici nu au apărut teancurile. Și-au tras cu stânga în dreptul rușii. Toți bețivii ăia de generali au adormit pe ei, singuri au reușit să eșueze în lovitura lor de stat„, a povestit Alina Mungiu în studioul EVZ.

„Alt plan nu avem. Sperăm să se repete istoria și rușii să se împiedice între ei”

Politologul a comentat că nici în momentul de față nu există soluții pentru criza din Ucraina, nici măcar liderii lumii nu au cu adevărat planuri de a opri războiul. „Din păcate alt plan nu avem nici acum. Sperăm să se repete istoria și rușii să se împiedice între ei noi avem un plan extraordinar de costisitor, să-i rușinăm pe ei în lumea întreagă, sunt niște criminali, fac asta”, conchis Alina Mungiu.

