EXCLUSIV. Cum s-a format, de fapt, Ucraina? Mărturia teribilă a unui specialist: „Beretele negre m-au ținut 7-8 ore într-un garaj” (VIDEO)

Invitata jurnalistului Robert Turcescu într-o ediție explozivă a podcastului Contrapunct EVZ, politologul Alina Mungiu a fost de față în tulburii ani 90, când s-a destrămat Uniunea Sovietică, iar fostele republici se desprindeau una după alta. Are o perspectivă obiectivă asupra legăturilor organice dintre entitățile care și-au declarat independența de colosul sovietic, inclusiv Ucraina.

Mungiu: Bețivii ăia de la Moscova au reușit să ducă puciul într-un gard

Astfel experta absolventă de Harvard a observat de la firul ierbii cum se formau structurile de putere în țara de la est de România. „Am fost acolo când s-a născut Ucraina, am trecut din Republica Moldova împreună cu un coleg ziarist în Ucraina după lovitura de stat. Colegul meu fiind american avea nevoie de viză, așa era atunci cu viză pe oraș.

Noi încercam să ajungem în Crimeea, unde se spunea că puciștii îl țineau prizonier pe Mihail Gorbaciov. Evident că nu am ajuns, am fost arestați de beretele negre rusești. În 7-8 ore cât am stat într-un garaj, bețivii ăia de la Moscova au reușit să ducă puciul într-un gard și să se încheie. Cu ajutorul unei splendide interprete, am explicat colonelului Omon că sensul istoriei s-a întors, că Rusia va deveni o democrație”.

„Am dat 100 de dolari, i-am considerat prima noastră donație către statul independent Ucraina”

Numai că peripețiile au continuat pentru Alina Mungiu și colegii săi ziariști la graniță, „trecând înapoi granița dintre Republica Socialistă Sovietică Ucraineană și Republica Socialistă Sovietică Moldova. De unde nici nu observasem această frontieră care nu exista, era doar o frontieră internă, când am trecut frontiera apăruse. Un moșuleț își pusese o masă pliantă în câmpie, erau 3 mașini oprite și el percepea niște taxe pentru care nu dădea factură. Ucraina își declarase independența. L-am întrebat cine i-a zis. „Nimeni, nu se poate, acuma trebuie frontieră. I-am dat 100 de dolari, i-am considerat prima noastră donație către statul independent Ucraina”, a povestit politologul.

Alina Mungiu consideră că nu putem oferi soluții din exterior pentru soluționarea conflictului „dacă nu înțelegem de ce s-a ajuns aici. Nu poți să ieși mereu la televiziune, a Putin e rău, a lupul e rău. Ursul e urs. Trebuie să-ți folosești inteligența”.

Podcastul integral poate fi vizionat aici: