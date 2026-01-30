Exclusiv. Nicoleta Pauliuc, PNL: Adriana Georgescu nu a avut nicio funcție pe la vreun sector, nici pe la vreo organizație a femeilor

Cazul Adrianei Georgescu, avocată și membră PNL Sector 1, cercetată de DNA pentru trafic de influență și luare de mită, continuă să genereze reacții în spațiul politic. Tot mai multe voci vorbesc despre subiect pe fondul apariției în presă a unor stenograme și imagini care sugerează o apropiere între aceasta și mai mulți lideri politici.

Reprezentanți ai Partidului Național Liberal încearcă să clarifice statutul real al Adrianei Georgescu în cadrul formațiunii și să delimiteze partidul de dosarul penal aflat în desfășurare.

Una dintre recații vine din partea senatorului PNL Nicoleta Pauliuc, președinta Organizației Femeilor Liberale, care ne-a declarat că prezența Adrianei Georgescu la diverse evenimente publice ale partidului nu trebuie confundată cu deținerea unei funcții sau a unei poziții de influență în structurile PNL.

Nicoleta Pauliuc confirmă că s-a întâlnit cu Adriana Georgescu la diverse evenimente interne, însă face o distincție între participarea la acțiuni publice și apartenența la structurile de conducere ale partidului. „S-au difuzat fotografii și la televizor. Posturile au dat imagini de la diverse acțiuni ale PNL”, a declarat Nicoleta Pauliuc pentru Evenimentul Zilei.

Senatoarea PNL insistă asupra faptului că Adriana Georgescu nu a ocupat niciodată o poziție oficială în partid, nici la nivel central, nici la nivel local: „Dânsa nu a avut nicio funcție, nu a fost nici secretar general, nu a avut nicio funcție pe la vreun sector, nici nimic, nici pe la vreo organizație a femeilor din cadrul PNL nu a ocupat doamna Adriana Georgescu vreo funcție”.

Declarația sa vine într-un moment în care în spațiul public se discută intens despre presupusa capacitate a Adrianei Georgescu de a influența decizii politice sau administrative, așa cum reiese din unele dintre stenogramele apărute în presă.

În aceste stenograme, avocata ar fi pretins că are acces direct la vârful decizional al statului și relații apropiate cu lideri politici importanți, afirmații negate ulterior de cei vizați.

Poziția exprimată de Nicoleta Pauliuc se înscrie într-o linie mai largă de delimitare asumată de mai mulți lideri politici menționați în dosar. Atât reprezentanți ai PNL, cât și politicieni din afara partidului au declarat public că nu au avut relații de colaborare cu Adriana Georgescu și că folosirea numelor lor în discuțiile interceptate nu reflectă o realitate factuală.

Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, arestată preventiv pentru trafic de influență, susținea în discuțiile purtate cu un investigator sub acoperire că este conectată la „mafie” și la miniștri, invocând în repetate rânduri numele președintelui Nicușor Dan și al premierului Ilie Bolojan. Informațiile apar în stenogramele din referatul procurorilor DNA.

Georgescu a fost arestată preventiv joi, de Curtea de Apel București, alături de Gheorghe Iscru, prezentat ca fals general SIE. Cei doi au fost prinși în flagrant în timp ce primeau suma de 60.000 de euro, bani despre care anchetatorii susțin că erau destinați unor presupuse intervenții în Justiție în favoarea omului de afaceri Jean-Paul Tucan, care avea două dosare penale.

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi pretins mai multe sume de bani de la Jean-Paul Tucan, promițând intervenții la Nicușor Dan, Ilie Bolojan și la procurori, pentru soluționarea unor dosare penale în care omul de afaceri era cercetat pentru diverse infracțiuni.