Exclusiv. Cazul Adriana Iliescu împarte din nou România. Lecția oferită de cea mai bătrână mamă din lume. Video

Fiica profesoarei universitare Adriana Iliescu, Eliza, a împlinit 18 ani și anul acesta a dat BAC-ul. Se pregătește pentru facultate, fiind deja admisă la două instituții de învățământ superior. Cazul Adrianei Iliescu, pensionara devenită mamă la 67 de ani, a provocat controverse aprinse și dezbateri nu numai în România, ci și în presa internațională. Au fost multe voci care au condamnat-o, pe motiv că a dat naștere unui copil din pur egoism, vârsta urmând să o împiedice să aibă grijă prea mult timp de Eliza.

Lecția rară oferită Sarmizei Andronic de anestezistul Adrianei Iliescu

Anii însă au trecut, a remarcat moderatorul Mirel Curea, și viața a arătat că sacrificiul profesoarei, care și-a riscat viața pentru a o aduce pe lume pe Eliza, nu a fost în zadar. Context în care analistul politic Sarmiza Andronic a mărturisit, în premieră, o experiență legată de acest caz.

„E un lucru pe care îl spun pentru prima dată, mi-am format o părere foarte clară despre medici, pentru că anestezistul care s-a ocupat de doamna Iliescu a fost cumnatul meu. Dar ce am apreciat eu extraordinar de mult a fost faptul că, deși eram apropiați și mâncam împreună și aveam tot felul de discuții, până când nu s-a întâmplat povestea, nu a spus niciodată nimic. Mi-am dat seama ce înseamnă să fii profesionist și să fii cu adevărat medic.

A avut o discreție extraordinară când eu am sărit cu întrebările, pentru că eram curioasă, cum să se întâmple asta într-un spital din România și așa mai departe. A fost foarte discret și a spus: Noi ne facem treaba, ea și-a dorit-o, să vedem ce o să iasă. Mă bucur că, uite, după 18 ani am ajuns să vorbesc cu mare admirație și despre el, Dumnezeu să-l odihnească. Repet, mi-a dat o lecție. Cu acest caz am înțeles ce înseamnă să fii medic și să-ți respecți meseria și pacientul, pentru că omul ăsta n-a vorbit despre acest caz.

Mi s-a părut genial,au o altă stofă. Deci pentru mine, repet, a fost momentul în care eu m-am întors spre medici”, a afirmat Sarmiza Andronic în studioul EVZ.

A fi mamă e un dar divin

În altă ordine de idei, invitata a remarcat că povestea Adrianei și Elizei Iliescu poate fi privită și din alt unghi, al instinctului maternității și al conștientizării unui plan care transcende realitatea.

„E o chestie pe care voi (n.r. – bărbații) nu o înțelegeți: când trebuie să fii mamă, simți și te transformi în leoaică. E un dar divin. Noi suntem binecuvântate cu acest lucru și înțeleg atitudinea doamnei Iliescu. Apreciez discreția domniei sale și faptul că nu s-a autovictimizat, a înțeles că este un lucru măreț. Ceea ce îmi place mai mult, Eliza a făcut o declarație imediat după ce a văzut rezultatele (n.r. – de la BAC) și a spus că vrea să urmeze pe mama ei, va fi profesor pe română. Există acolo o relație absolut specială.

Deci chestiunea asta cu îmi e rușine cu mama mea nu funcționează. De ce? Ea demonstrează acum că este mândră de mama ei. Între ele există o conexiune care iese la suprafață și care poate fi un exemplu pentru foarte multă lume”, a argumentat Sarmiza Andronic.

