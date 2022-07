VIDEO

Domnișoara Eliza Iliescu, cel mai fericit copil din lume!

Domnișoara Eliza Iliescu are 18 ani și este șefa promoției de absolvenți din acest an ai Colegiului „Dimitrie Paciurea”. Examenul de Bacalaureat l-a promovat cu rezultate excepționale, deja porțile a două facultăți i s-au deschis. Este o domnișoară subțirică, frumoasă, cu trăsături delicate, ținută de copilărie de privirea limpede, care i se furișează timid pe sub sprâncenele. Este fiica doamnei profesor universitar Adriana Iliescu, cel mai minunat om căruia media i-a otrăvit sufletul vreodată.