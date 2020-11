Adriana Iliescu (82 de ani) a devenit cunoscută după ce la vârsta de 67 de ani a devenit mama unei fete. Evenimentul a avut loc în anul 2006, iar știrea a depășit granițele României. Între timp, femeia a ajuns într-o situație foarte delicată din punct de vedere financiar și are nevoie de bani. Ea a acumulat datorii la întreținere ce ajung în jurul sumei de 3.000 de euro, conform impact.ro.

Fosta profesoară universitară nu mai locuiește în apartamentul pe care îl deține în București, în cartierul Drumul Taberei și s-a mutat la țară, pentru a evita aglomerația în această perioadă marcată de pandemia de coronavirus, conform sursei citate.

Ea locuiește alături de fiica sa, Eliza, în casa părintească. Adriana Iliescu are o pensie de 2.000 de lei și mai are un venit dintr-un apartament pe care îl deține și pe care l-a închiriat, pentru a beneficia de o altă sursă sigură.

Nu știm ce se întâmplă cu dânsa. Am înțeles că ar avea telefoanele tăiate pentru neplată,

Până în urmă cu câteva luni ea a mai câștigat banii și din meditații. Reporterii de la sursa citată spun că au încercat să ia legătura cu cea mai vârstnică mamă din România, dar telefoanele femeii ar fi suspendate pentru că abonamentele nu au fost plătite. Nici vecinii nu știu prea multe despre Adriana Iliescu și nu pot oferi informații.

„Nu știm ce se întâmplă cu dânsa. Am înțeles că ar avea telefoanele tăiate pentru neplată, așa zicea o vecină zilele trecute. Pe afară nu am mai văzut-o de 2-3 săptămâni, deși dânsa iese la magazin. Poate se simte rău, cine știe. Pe fată am mai văzut-o. Dacă se întâmpla ceva grav, sigur ne spunea Eliza. O să ne interesăm”, a declarat o vecină de bloc a fostei profesoare universitare.

Eliza, în vârstă de 16 ani, s-a numărat printre copiii care au primit tablete din partea statului, pentru a participa la școala online.