EXCLUSIV. Călătoria misterioasă a lui Silviu Brucan în America, în deceniul 8! Cum s-a pregătit căderea lui Ceaușescu (VIDEO)

Eugen Mihăescu, invitatul jurnaliștilor Dan Andronic și Mirel Curea în emisiunea EVZ Istoric, este un personaj fascinant, care „aproape s-a îngemănat cu istoria României”, cum l-a descris Dan Andronic, de care îl leagă o lungă prietenie.

Un personaj fabulos, cu o viață de poveste

După stabilirea în Elveția, la Lausanne (1967), a devenit directorul artistic al Editurii Rencontre și a publicat desene în Le Monde și Le Figaro litéraire. În 1981 s-a stabilit la New York și a devenit colaborator permanent în paginile editoriale ale cotidianului The New York Times. A realizat 69 de coperți pentru săptămânalul The New Yorker și a colaborat cu numeroase alte publicații americane: Time Magazine, The Los Angeles Times, The Atlantic Monthly, Vogue, dar și europene: prestigioasele Le Monde, Le Figaro. A fost senator și europarlamentar, reprezentant permanent al României la UNESCO.

Artistul plastic a povestit într-un mod savuros vizita neașteptată pe care fostul demnitar comunist Silviu Brucan i-a făcut-o la New York, metropola unde gse stabilise după o perioadă petrecută în Franța. În America Eugen Mihăescu va ajuns cu doar 35 de dolari în buzunar, dar în scurt timp a cunoscut consacrarea.

În deceniul 8, mai precis în anul 1987, avea să primească un telefon și apoi o vizită surpriză. Silviu Brucan scrisese o scrisoare americanilor, în care dezvăluia că muncitorii de la Brașov implicați în greva anti-comunistă erau în oragul sinuciderii. În acest context, artistul și viitorul consultant al lui Iliescu a primit un telefon „de la o voce cavernoasă”.

Deși oficial plecase la New York ca să țină niște cursuri, în realitate Brucan se programase pentru o operație complicată de dublă hernie inghinală și prostată. Eugen Mihăescu îț știa pe Brucan dinainte să părăsească țara în 1997, tatăl său fiind coleg cu liderul comunist în TVR.

„Mi-am dat seama că am în fața mea pe călăul lui Ceaușescu”

„M-a sunat și a cerut să mă vadă. Avea un costum de vară puțin uzat. Îi pun cafeaua în față. Drăguță, te rog să-mi spui Tache, e numele meu conspirativ. Atunci mi-am dat seama că am în fața mea pe călăul lui Ceaușescu. Are un cap de titan, se duce ca o torpilă și îl face pe ăla praf. I-am dat articole scrise de mine, traduse pentru presa italiană, ăștia nu vroiau să dea (n.r. – publicațiile americane cu care colabora). Mi-a spus că trebuie să se opereze și dacă poate să stea la mine. I-am spus că m-a părăsit nevasta din motive politice”, relatează artistul, care a avut grijă de demnitar după convalescență.

Ulterior Brucan a părăsit America traversând mai multe țări pentru a ajunge la Moscova pentru o întâlnire cu președintele sovietic Gorbaciov. După Revoluție, Eugen Mihăescu s-a reîntâlnit cu Brucan într-un nou context, la fel de interesant, dar și cu Adrian Sârbu, care avea un rol bine definit în structura noii puteri. În 1996 a fost desemnat consilier și ambasador itinerant al președintelui României, Ion Iliescu, ulterior devenind membru PRM.