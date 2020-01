Inginerul Gigi Dumitrașcu ne-a transmis, în scris, o expertiză tehnică făcută pe baza informațiilor apărute în presă, dar și pe experiența lui în domeniu. Punctele atinse de specialist sunt pertinente și cu siguranță vor răsturna întregul dosar de cercetare deschis la Spitalul de Urgență Floreasca.

„PUNCT DE VEDERE TEHNIC

Argumentele mele sunt in sinteza urmatoarele:

– nimeni nu contestă faptul ca s-a simțit un miros specific (arderii unei prize)

– nimeni nu contestă mirosul de fum

– toți au descris faptul că la un moment dat, cineva a ridicat „fusta” mesei, moment în care a apărut fumul de sub pacient/masă, după care s-a produs o vâlvătaie care s-a stins în circa 2-3 secunde.

Toate aceste lucruri denotă faptul că momentul și locul din care a pornit fenomenul se găsea undeva sub masa de operație. Și nu în zona de deasupra mesei, unde se găsea foarfecul electric.

Foarte probabil, foarfecul electric are ca sursă de curent un transformator situat undeva în lateral, conectat cu un conductor electrc.

Se observă (în fotografiile publicate) că sub masa de operație se găseste un stâlp central și un subpanou pe unde sunt conduși conductorii electrici.

Acest subpanou este etanș față de buretele de pe masa de operație.

În aceste condiții, fenomenul a avut următoarea succesiune:

– undeva sub masă s-a produs un fenomen cauzat de curentul electric. Acesta putea să fie un scurtcircuit între conductorii electrici sau blocarea – ,scurtcircuit, într-unul dintre motoarele electrice de sub masă. În aceste condiții este cert că “scânteia” care a declanșat încălzirea excesivă sau scurtcircuitul se găsea sub masă.

– trebuie precizat că masele plastice (PVC, POLIETILENA) nu se aprind spontan, ci arderea se produce lent, cu degajare de fum și flacără mică

– este foarte clar că începutul fenomenului de ardere s-a produs cu mult timp înainte de a se simți mirosul de ars. În acest caz, timpul necesar ca spațiul de sub masă să se umple de fum a fost relativ mare, cel puțin de câteva minute (în spațiul de sub masă se găsesc de regulă conductori subțiri, dar mulți). Acest fum și mirosul aferent s-a produs inițial în interiorul stâlpului sau în pod, într-un timp de ordinul minutelor. Deoarece masa avea un fel de fustă (de obicei o folie de circa 1 mm din cauciuc sau ceva similar), fumul nu a fost observat decât după apariția mirosului de ars. În momentul când fusta a fost ridicată, fumul a început să iasă fiind înlocuit de aer (oxigen), care a intensificat flacara și a aprins vaporii de acool. Acest fenomen se produce aproape instantaneu, apărând „o vâlvătaie”. Așa se explică faptul că rănile pacientei au fost în lateral și de mică amplitudine. Raportul medicului legist și declarațiile medicilor spun că aceste răni erau aproape vindicate la câteva zile după incident.

În concluzie, cauza fenomenului este o defecțiune electrică, practic greu de depistat în timpul pregătirii operației.

Cauza care a produs aprinderea poate fi aflată prin verificarea conductorilor și a motorașelor de sub masă, lucru care poate fi făcut în câteva ore și de un electrician cu pregătire medie.”, a explicat ing. Gigi Dumitrascu din Tg. Mureș.

