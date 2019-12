Beuran, fostul consilier prezidențial al lui Iliescu a dat foc unei paciente în sala de operație!

Chirurgul Beuran, 66 de ani, un pesedist plagiator de renume, capul Umefistanului, a dat foc unei paciente pe care a operat-o în data de 22 decembrie.

Iată cum descriu 2 asistente că s-ar fi întâmplat nenorocirea:

Asistenta 1

„Când m-am întors în Blocul Operator am simțit un miros puternic de fum și am verificat de unde provine, observând că focul provine din Sala 1.

Intrând în sala 1 am văzut multă apă pe podea și toata lumea prezentă speriată, iar pacienta care se afla pe masa de operații fumega.

S-au făcut manevrele necesare unui astfel de incident, urmând ca apoi să transport pacienta în Sala 2, conform indicației medicului după care am transportat-o în ATI Poli 2.”

Asistenta 2

„Mă aflam pe holul blocului operator auzind țipete și gălăgie,îndreptându-mă către Sala 1 m-am întâlnit cu îngrijitoarea blocului operator care avea o galeata de apă în mână, i-am luat galeata ducându-mă în sală, ajunsă acolo era mult fum și foc, domnul doctor speriat s-a aplecat peste pacientă care era în flăcări. Am aruncat apa stingând focul. Am mutat pacientul in sala 2 la solicitarea medicului.” – a scris Ungureanu, care este și membru al Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților.