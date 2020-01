Exclusiv evz.ro, interviu cu Adrian Năstase, fost ministru de externe (1990-1992) și premier al României (20020-2004)

Dan Andronic: Cum vedeți evoluția evenimentelor din Orientul Mijlociu, prin prisma experienței de fost ministru de Exteren și prim-ministru al României?

Adrian Năstase: Gestul președintelui SUA Donald Trump și al administrației americane de a aproba asasinarea generalului Soleimani e un gest de forță! Dar are o valență explozivă deosebită, iar efectele nu vor întârzia să apară.

Dan Andronic: Cum credeți că va reacționa Iranul?

Adrian Năstase: Este clar că Iranul va riposta. Neclar este dacă va fi o ripostă limitată, sau de mai mare angajament, care să arunce în aer Orientul Mijlociu. Va mai dura până se va lua o decizie. Poate că vom vedea în prima fază doar riposte limitate, ale unor organizații paramilitare, nu ale statului iranian.

Dan Andronic: Deci nu credeți că au un plan de ripostă…

Adrian Năstase: Onoarea militară iraniană a fost afectată puternic, după cum prestigiul religios al Ayatollahului este în joc, deci se va căuta o formulă de retaliere pe măsură. Care va afecta echilibrul în regiune. Nemaivorbind despre faptul că interesele marilor puteri sunt divergente în această privință, iar aici mă refer la Franța și Germania, indeciși în privința susțienerii SUA, plus alte țări ca Rusia, Turcia, Irak, cu interese proprii în zonă.

Dan Andronic: Unde se va vedea primul semn al răzbunării iraniene?

Adrian Năstase: Cel mai probabil în Irak, unde tensiunile dintre șiiți și suniți vor exploda. Pacificarea Irakului devine o misiune imposibilă. Dar se va căuta și un răspuns mai amplu.

Dan Andronic: Ce a câștigat SUA prin această operațiune?

Adrian Năstase: Gestul e important pentru președintele Donald Trump din perspectiva campaniei electorale, dar miza strategică este mult mai mare, fiind vorba despre o intimidare a forțelor anti-SUA din întreaga lume.

Dan Andronic: A fost o reacție firească a SUA la atacurile iranienilor din ultima vreme? Generalul Soleimani era considerat creierul operațiunilor asimetrice împotriva SUA de mult timp, dar nici un președinte american nu a îndrăznit să se atingă de el.

Adrian Năstase: Operațiuni de acest gen nu sunt îndreptățite din perspectiva dreptului internațional. Dacă există asemenea dovezi, atunci acel om trebuie adus în fața unui tribunal internațional, de la Haga, sau oricare. Altfel înseamnă că suntem în afara dreptului internațional, iar modelul israelian, francez sau rusesc de eliminare a adversarilor este acceptat…

Dan Andronic: Dar Tribunalele Internaționale nu au mai funcționat eficient de la conflictul din Iugoslavia. Acum se ocupă de diverși dictatori-președinți de prin Africa…

Adrian Năstase: Așa este, dar deja înseamnă că am suntem în etapa dreptului Forței, nu în ce a forței Dreptului, ca să-l citez pe Titulescu. Ceea ce se întâmplă acum este o consecință a evenimentelor din 2001, atunci când după atacarea Turnurilor Gemene din New York, președintele Bush a instituit doctrina auto-apărării preventive. Cu o motivare psihologică clară. Juridic, ciudată. După care am avut operațiunile din Afganistan și Irak (2003).

Dan Andronic: Cum va afecta această evoluție din Orientul Mijlociu, România?

Adrian Năstase: Aleatoriu. Posibil anumite ținte americane de pe teritoriul României, dar nu cred. Posibile daune colaterale pot apărea, dar să sperăm că nu va fi cazul să trecem prin așa ceva!

Dan Andronic: Vă mulțumesc!

