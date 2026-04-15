EvZ a câștigat procesul deschis de fostul ministru al Sănătății Ion Bazac și soția sa. Cei doi cereau ștergerea unui articol preluat

Camelia Bazac și soțul său, Ion Bazac, fost ministru al Sănătății, au pierdut apelul în procesul deschis împotriva Editurii Evenimentul Zilei și Capital SRL, în care au cerut ștergerea unui articol publicat de evz.ro și plata unor daune morale de 1.000.000 de lei. Curtea de Apel București a respins apelul ca nefondat, printr-o decizie pronunțată la 6 aprilie 2026, după un litigiu care a pornit de la un material apărut în octombrie 2023 și preluat de mai multe publicații online.

La 16 octombrie 2023, SC European Business Environment SRL, editorul site-ului stiripesurse.ro, a publicat articolul intitulat „Legătura dintre șefa Ferrari România, Camelia Bazac, şi o companie controlată de fostul KGB”. Materialul a fost preluat ulterior de mai multe publicații online, între care și evz.ro.

La scurt timp după publicarea articolului, Camelia Bazac și Ion Bazac au formulat o cerere de chemare în judecată împotriva editorului Știripesurse, cerere înregistrată pe rolul Tribunalului București la data de 20 octombrie 2023. Prin procedura ordonanței președințiale, cei doi au solicitat obligarea pârâtei să elimine de îndată articolul de presă menționat.

Acest prim proces a fost pierdut de soții Bazac după ce instanța a constatat că solicitarea a rămas fără obiect. Articolul incriminat a fost eliminat pe parcursul judecății, între data de 06.11.2023, ora 18:14 și data pronunțării sentinței, 07.11.2023, ora 16:18, astfel că judecătorii au apreciat că nu se mai impunea emiterea unei ordonanțe președințiale în sensul cerut de reclamanți. Decizia a rămas definitivă în decembrie 2023.

În paralel, în noiembrie 2023, Camelia și Ion Bazac au deschis un alt proces, de această dată împotriva editorului publicației Evenimentul Zilei. Și în acest caz, reclamanții au cerut, tot prin procedura ordonanței președințiale, eliminarea de îndată a articolului de presă intitulat “Anchetă. Camelia Bazac si legătura cu o companie”. În același dosar, cei doi au solicitat obligarea pârâtei să înceteze imediat orice demers de publicare pe pagina web evz.ro și să oprească publicarea oricăror informații pe care le considerau neverificate și false, precum și a comentariilor și interpretărilor tendențioase și scoase din context cu privire la persoanele reclamanților. De asemenea, au cerut și plata cheltuielilor de judecată.

În legătură cu materialul contestat, conducerea EVZ a publicat la acel moment o poziție în care a explicat de ce a eliminat conținutul:

„Întrucât știrea citată a fost scoasă de site‐ul citat, am luat decizia să eliminăm conținutul acesteia și orice referire la posibilele conexiuni. Menționăm că evz.ro a preluat aceste informații, nu le-a prezentat ca fiind rezultatul investigației proprii.”

Și acest litigiu a fost pierdut de soții Bazac.

Separat de procedurile urgente, la data de 29 noiembrie 2023, Camelia Bazac și Ion Bazac au sesizat Tribunalul București cu o acțiune pe fond formulată în contradictoriu cu Savitchi Julieta, autorul articolului, și cu Editura Evenimentul Zilei și Capital SRL.

Prin această cerere, reclamanții au solicitat instanței să constate săvârșirea unor fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu prin redactarea și publicarea articolului “Anchetă. Camelia Bazac si legătura cu o companie”, publicat la 16 octombrie 2023 pe site-ul www.evz.ro. Totodată, aceștia au cerut obligarea editurii la ștergerea imediată a articolului, obligarea pârâților la plata sumei de 1.000.000 de lei cu titlu de daune morale, publicarea pe evz.ro a unui text de dezmințire și de prezentare a scuzelor, precum și obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, Camelia și Ion Bazac au arătat că articolul conținea, în opinia lor, informații false și lipsite de bază factuală. Ei au susținut că au cerut pârâtei să elimine materialul, invocând notificarea transmisă la data de 18 octombrie 2023.

Potrivit reclamanților, după această notificare, pârâta a comunicat că a modificat articolul, având în vedere că sursa citată, stiripesurse.ro, a eliminat ancheta de pe site. Reclamanții au arătat că articolul a fost într-adevăr modificat parțial, că a fost adăugată nota explicativă a publicației și că titlul a fost schimbat prin eliminarea sintagmei „controlată de fostul KGB”.

Cu toate acestea, Camelia și Ion Bazac au susținut că pe site-ul evz.ro au rămas informații pe care le considerau false și care, în opinia lor, lăsau impresia existenței unei legături misterioase între un om de afaceri și anumite entități străine, alimentând în același timp controverse legate de afilierea cu o companie controlată de ruși. Reclamanții au arătat că au cerut eliminarea integrală a articolului, însă nu au primit niciun răspuns și nici materialul nu a fost șters complet, motiv pentru care au apreciat că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale.

În urmă cu un an, instanța de fond a respins cererea formulată de reclamanți, apreciind că prin redactarea și publicarea articolului nu a fost comisă o faptă ilicită și că nu a fost dovedită existența prejudiciului invocat.

Hotărârea Tribunalului București a fost consemnată astfel:

„Solutia pe scurt: Respinge cererea, ca neîntemeiată. Obligă reclamanţii la plata către pârâta Editura Evenimentul şi Capital SRL a sumei de 11.900 de lei, valoarea cheltuielilor de judecată – onorariul de avocat. Cu drept de a formula cerere de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti – secţia a III-a civilă. Pronunţată în data de 04.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”

Nemulțumiți de această soluție, reclamanții au declarat apel. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, care a soluționat recent cauza și a menținut verdictul primei instanțe. Magistrații au respins apelul ca nefondat și i-au obligat pe apelanți la plata unor noi cheltuieli de judecată către editura pârâtă.

Soluția Curții de Apel București este următoarea:

„Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanţii la plata către intimata EDITURA EVENIMENTUL ZILEI ŞI CAPITAL SRL a sumei de 6.050 lei cheltuieli de judecată în apel. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel București, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.04.2026.”

Prin această decizie, Curtea de Apel București a menținut hotărârea Tribunalului București în litigiul privind articolul publicat de EVZ după preluarea materialului inițial de pe Știripesurse.