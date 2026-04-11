Evenimentul Istoric Nr. 97 arată ce a salvat Moscova în toamna lui 1941 de ofensiva germană

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Toate posturile de radio din Uniunea Sovietică transmit: “Parada desfășurată în Piața Roșie pe 7 noiembrie 1941 este deja recunoscută ca o operațiune militară de o importanță capitală. Istoria va consemna acest eveniment ca având un impact decisiv asupra moralului în al Doilea Război Mondial, o forță ce transformă complet starea de spirit a apărătorilor”.

Victor Suvorov în „Spărgătorul de gheață” a expus faptul că sovieticii ar fi fost pe poziții ofensive în primăvara lui 1941, așteptând momentul în care ar fi lovit decisiv Germania. Și totuși, la 22 iunie 1941, Hitler atacă primul. Deși nu ar fi dorit să repete eroarea lui Napoleon, Hitler a preferat să atace în aprilie-mai, Iugoslavia și Grecia, dorind să controleze Balcanii. Astfel, Operațiunea „Barbarossa” a fost amânată din aprilie 1941 în iunie. Cele aproape 7 săptămâni i-au costat pe naziști chiar succesul operațiunii până la urmă.

Eroul necunoscut care a salvat URSS a fost spionul sovietic Richard Sorge. Acesta acționa la Tokyo și aflase că Japonia, având pact de neagresiune cu URSS l-ar fi rupt dacă ar fi căzut Leningradul sau Moscova în fața nemților. Mareșalul Gheorghi Jukov a decis, destul de surprinzător, peste capul lui Stalin care era debusolat cu naziștii la mai puțin de 50 km de Moscova, să aducă trupe de la granița dintre URSS și statul Manciuko, stat în nordul Chinei controlat de japonezi.

Această manevră și venirea timpurie a iernii au făcut ca apărarea Moscovei să reziste iar Hitler să se orienteze spre Stalingrad și Caucaz.

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!