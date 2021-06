Eveniment istoric pentru criminalistica mondială, după ce un caz de ucidere ce data din 1956 a fost rezolvat pe baza probelor de ADN. Doi adolescenți au fost omorâți în Great Falls, Montana, Statele Unite ale Americii (SUA). Anchetatorii nu au reușit să rezolve cazul, iar dosarul a fost soluționat, acum, după 65 de ani.

„A fost vorba despre un caz atât de mari dimensiuni, foarte greu”, a declarat sergentul anchetator principal de la biroul șerifului din orașul Cascade. Conform jurnaliștilor de la CNN, anchetatorii au stabilit că vinovat pentru cele două crime a fost Kenneth Gould, un nativ din Great Falls, care a copilărit cu una dintre victime.

Patricia Kalitzke, în vârstă de 16 ani, și iubitul ei, Lloyd Duane Bogle, în vârstă de 18 ani, au fost găsiți împușcați mortal, în cap, lângă mașina ce-i aparținea lui Bogle, în 1956. Zeci de ani, anchetatorii au încercat să rezolve misterul și să-l aresteze pe criminal. Dar nu au reușit, pentru că probele erau puține și neconvingătoare pentru a merge pe o pistă sigură.

În anul 2001, un profil ADN al unui suspect a fost dezvoltat cu ajutorul dovezilor criminalistice păstrate de la autopsia Patriciei Kalitzke, realizată în 1956. „A fost construit un arbore genealogic și a reieșit o legătură cu Kenneth Gould”, a spus unul dintre anchetatori. Avea să se dovedească abia acum că Gould era criminalul. El fusese suspect, dat nu existaseră probe care să-l incrimineze. A murit în anul 2007 și a fost incinerat.

Criminalul a murit în anul 2007 și a fost incinerat

Dar, anchetatorii au dat de urma a doi dintre copiii săi și astfel au putut să refacă probele ADN, pe care le-au corelat cu cele din 1956. Patricipa Kalitzke și Kenneth Gould copilăriseră împreună. Este de presupus că la baza crimei a stat gelozia. Dar poliția nu a avansat nicio ipoteză. „Știam că foarte probabil criminalul a murit, dar am continuat să investighez. Multă lume a muncit de-a lungul timpului la acest caz și am vrut să-l rezolv. În plus, urmașii celor doi tineri uciși au putut să afle un răspuns importnat.”, a spus sergentul Jon Kadner, cel care a închis dosarul.