Departe de a stârni simpatia celor cărora li s-a adresat, europarlamentarul USR PLUS a fost criticată pentru postare, cu atât mai mult cu cât activitatea în Parlamentul European nu este nici foarte solicitantă, iar îndemnizația de câteva mii de euro le permite europarlamentarilor să-și cumpere mai mult de o supă pentru săraci și un colț de pâine.

Ramona Strugariu a încercat să-și convingă susținătorii că viața de europarlamentar este foarte grea. Și că, de multe ori, aceștia sunt demni de milă, deoarece nu-și permit să mănânce, într-o zi, decât un pahar de supă și un coltuc de pâine.

„Despre deputăție, între 2 şedințe. Aşa arată pauza de prânz, atunci când o am – adică foarte rar. Şi e cam singura masă a zilei, la mine. Zic fiindcă există oameni care cred că noi ne petrecem viața în întâlniri pe la restaurante de lux şi în cine de fițe, la Bruxelles. Nu e aşa”, a scris europarlamentarul pe Facebook.

Internauții, critici la adresa Ramonei Strugariu

În locul comentariilor pline de compasiune și milă, Ramona Strugariu s-a văzut confruntată cu un val de critici pentru postarea-i care mustește a ipocrizie.

„Moaaaamă, și bănuiesc că a fost și mai rău având în vedere că în timp ce sorbeați ciorbița aia vă gândeați la bătrânii din România cu 7 lei pensia și copiii care merg flămânzi la culcare și tot flămânzi o iau către școală, nu?

Moamă, crecă v-o cam stat în gât pâinica aia sărăcăcioasă în timp ce vă gândeați la treaba asta, la faptul că deputații sorb ciorbiță pe salariu de mii de euro, iar alții stau pe răbdări prăjite, așa-i? Sau cel puțin așa sper eu, că v-o stat în gât sau că măcar o să vă stea de-acu înainte.

În rest, tot respectul, doamna deputat, îmi dau seama ce greu e să muncești în fotoliu, cu tocurile în picioare, și pe căldura asta, de curge și rimelul waterproof. Cu aleasă considerație sper că măcar de un concediu la țară veți avea timp, cazată undeva la o familie obișnuită care trăiește din agricultură. Poate or să vă pună să-i ajutați la strânsul fânului, că e muncă mai ușoară decât statu-n scaun fără pauză de supă.

E relaxant, mai iei o pauză de iarbă verde, mai faci o poză ptr Instagram, ai *** țărani, ei o duc bine, cu job-urile lor full time pitorești și instagramabile, și dvs sunteți blocată la munci antelectuale de mare calibru și efort. Și să nu uit: ca parte din comunitatea religioasă, am să propun cât mai curând să fiți canonizată, că țineți post ostenitor, nu glumă”, a fost reacția unuia dintre cei care i-au citit postarea.

Răspunsul europarlamentarului la criticile internauților

A urmat răspunsul europarlamentarului, într-un comentariu în care a încercat să mai dreagă busuiocul. De această dată, a precizat că a fost înțeleasă greșit, că nu a vrut să se plângă. Și că, de fapt, acesta ar fi meniul majorității colegilor săi care dau pe dinafară de muncă.

„1. Da, e greu sa muncești așa. Nu din fotoliu, că nu am, de peste tot. 16 ore pe zi, cu responsabilitatea că reprezinți aproximativ 450 de milioane de oameni care vor legi bune si politici publice europene solide. Și să te și pricepi la asta, nu să stai cu ochii în tavan la ședințe si cu plasele la cumpărături în rest.

2.Eu îmi fac vacanțele la țară de 40 de ani. În fiecare vară. Și am crescut acolo. Acolo îmi duc și copilul, an de an, e important. Am fost și la fân, și la vie, și la lucernă, și la de toate. Fără Instagram. Cu înțelegerea ca așa arată lucrurile și trebuie făcute, ca în orice casă. Singura am învățat si am muncit pentru rezultate și activitatea asta «intelectuală». An de an, cu răbdare.

Tata a lucrat 40 de ani în fabrică, mama a stat o jumătate de viata acasă. Noi am avut burse la facultate si am lucrat de la 19 ani, ca sa ne întreținem. Iar bani am câștigat mereu după toată munca asta, cu sau fără deputăție. Sunt foarte împăcată cu felul în care îi fac. 7 ani am lucrat si am făcut voluntariat în comunitățile acelea cu copiii si bătrânii despre care vorbiți, apoi în diferite forme, ani la rand, până azi, am ajutat și ajut în continuare. Nu îmi sunt deloc străine, ba dimpotrivă.

3.În tot timpul ăsta, nu am urat nimănui să îi stea în gât nimic. Si nici nu o voi face vreodată. Nu îmi stă în caracter, pur și simplu. Cred ca asta e diferența principală dintre noi. Restul e mai puțin relevant. Va doresc sa ajungeți eurodeputat. Pe munca dvs. Și să faceți ce fac eu, în fiecare zi. Fără să vă stea în gât, e important pentru oamenii pe care ii reprezentați. Succes și o seara frumoasa”, a comentat Ramona Strugariu.

Internauții au continuat cu criticile

Nici acest comentariu pe care l-a dorit lămuritor nu i-a atras simpatie. Dimpotrivă.

„Ce postare grețoasă, doamnă bugetară de lux. Câtă ipocrizie şi manipulare pentru cei imbecili şi mulți… Pâinea e neagră pentru că se zice că asta e mai sănătoasă, iar supa e leşinată, tot pentru că asta ai ales. Puteai să-ți faci un sandwich consistent. Şi eu, tot o dată pe zi am timp mănânc, ce-i drept, nu din diurnă”, a scris un alt internaut.

„N-am comentat nimic despre felul în care faceți banii ăia. Irelevant, atâta timp cât e salariul dvs, pe muncă intelectuală sau fizică sau ce o fi. Nu-i necesar să faceți acte de caritate cu ei. N-o cere nimeni. Nu am spus nici că lipsește munca propriu-zisă din ecuație. Problema e alta. Atitudinea din postare. Nu are rost să mă repet. E absolut nepotrivit să ne plângem de lucruri atâta de triviale în timp ce alții sunt în survival mode din toate punctele de vedere. În timp ce încă există femei însărcinate care fac muncă zilieră ca să-și strângă bani de maternitate. Lor chiar le stă în gât mâncarea, de prea multe ori”, a revenit cel dintâi comentator.

Ulterior, Ramona Strugariu a revenit cu alte precizări, încercând să se victimizeze și să întoarcă situația în favoarea sa.

„Am înțeles, un pas înțelept ar fi, poate, să nu mai mănânc deloc. Şi să nu mai comunic pe pagina personală, dacă se poate. Dar înainte de asta, cred că e important de spus:

Supa asta e foarte bună. Nu e nici chioară, nici falsă, nici într-un fel. E supă. Şi pâinea la fel. Jumătate de palier mănâncă aşa ceva pe aici. Le cumpărăm de la chioşcurile de jos, când nu e vreme de cantină. E o lume normală, cu oameni normali. Atât”, a mai scris ea.