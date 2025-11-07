Europa mea. Între geniu, confort și ridicol

Am ajuns să cred că cel mai bun lucru care ni s-a putut întâmpla, în tot acest bâlci postcomunist, a fost intrarea în Uniunea Europeană. N-am făcut-o din convingere, nici din noblețe. Am făcut-o ca un om care, știind că se îneacă, prinde din reflex marginea unei plute. Europa a fost pentru noi o perfuzie morală, un sistem de menținere artificială a unei conștiințe care altfel ar fi intrat în comă.

Există o imagine a Estului care nu s-a schimbat niciodată: aceea a unei lumi ce oscilează între geniu și ridicol, între profunzime și platitudine. Witold Gombrowicz - un uriaș intelectual polonez, o descria în jurnalul său cu luciditate, vorbind despre Polonia și cartea celebră a conaționalului său Ceslav Miłosz, ca despre ”un anume fel ” de Est care trăiește sub blestemul contrastelor și al imitației, un spațiu unde ”tertium non datur”: ori o profunzime tragică, ori o banalitate fără margini. Aceeași imagine se potrivește, la o distanță de jumătate de secol, României europene de azi.

Provenind dintr-o zonă de graniţă (născut în Šeteniai, gubernia Vilna, pe atunci Imperiul Rus), el a trăit experienţa istoriei tulburi a Europei Centrale şi de Est: interbelic, ocupaţie nazistă, comunism, exil. Această condiţie de „locuitor al graniţei” marchează adânc opera sa.

Cartea lui „Europa mea”, -„Rodzinna Europa” apărea în exact anul nașterii mele, 1958 și este un eseu/autobiografie parţială în care Miłosz explorează universul său originar: regiunea de graniţă dintre Lituania, Polonia şi Imperiul rus/uniunea sovietică, spaţiul cultural, lingvistic şi istoric al Europei de Est. Merită citită și re-citită. „Europa natală”, de Czesław Miłosz, a apărut la Editura Humanitas, în traducerea Joannei Kozak și a Irenei Ilovici. Autorul priveşte Europa nu ca pe o entitate monolitică a Vestului, ci ca un spaţiu multistratificat, adesea marginalizat, dar cu o identitate proprie: acea „Europa de altă natură” .

Paradoxal, după atâția ani, scrierea lui Miłosz este mai mult decât valabilă pentru mine. Ea abordează relaţia dintre Vest şi Est, dintre centru şi margine, între ideal-european şi realitatea mică-regională, între memorie, identitate culturală şi istorie politică. Cartea apare după ce Miłosz trăise dramatic schimbările secolului XX: două războaie mondiale, instaurarea comunismului, exilul. În acest sens, lucrarea are şi o dimensiune de meditaţie asupra pierderii, asupra spaţiului natal, asupra „homeland-ului” care se modifică, dispare sau devine altfel. De exemplu, el scria mai devreme poemul „In my homeland to which I will never return…”

„Rodzinna Europa” este considerată un text-cheie în gândirea lui Miłosz despre identitate europeană, despre Europa Centrală/De Est, despre „locul minor” care „ştie” ce înseamnă marile transformări istorice pentru individ. Deşi Europa e ideal-model, realitatea europeană include şi margini, perife­rii, limbi minoritare, frontiere ce devin identitare.

Românul-cetățean, integrat în structurile occidentale, pare un personaj desprins din laboratorul lui Gombrowicz: disciplinat, informat, dar fără substanță; „occidentalizat” la suprafață, oriental în reflexe, incapabil să-și mai asume propria ambiguitate. El trăiește într-o caricatură simultană a Estului și a Vestului — o zonă gri în care libertatea se confundă cu confortul, iar gândirea critică cu indignarea digitală.

Asta se întâmplă și acum, doar că moartea e lentă, birocratică, fără patos: se stinge în formulare administrative, în sloganuri despre „valori comune” și în frica de a nu fi „în pas cu Europa”. În locul dramei de altădată, avem conformismul lucios, estetica fără conținut și un moralism gol, în care totul trebuie să fie „adecvat”, „aliniat”, „aprobat”.

Românul european nu mai e nici rebel, nici credincios, nici romantic. E un consumator de idei, care folosește cultura cum folosește o aplicație — rapid, fără memorie, fără vină. Nu se mai revoltă, doar comentează. Nu mai crede, doar distribuie. Nu mai gândește, doar compară.

Aceasta este situația poloneză despre care vorbea Witold Gombrowicz, transformată în variantă românească: o intermediaritate permanentă, o poziție de margine asumată ca destinație. Românul de azi e suficient de „vestic” ca să se rușineze de propriul Est, dar nu destul de occidental ca să conteze în Vest. Între rușine și neputință, el trăiește un exil interior — o civilizație a copierii și a lozincii.

Și totuși, din această zonă gri se mai aud uneori ecouri ale profunzimii: o poezie, un gest de noblețe anonimă, un om care tace și lucrează. Acolo, în spațiul acela mic, Estul nu mai e caricatura Vestului, ci o formă de rezistență subtilă: refuzul de a gândi în clișee, de a trăi după manual, de a confunda perfecțiunea cu sterilitatea. E acel punct în care „profunzimea” despre care vorbea Gombrowicz se întoarce sub forma unei demnități discrete, a unei melancolii lucide.

Adevărata Europă a românului nu e nici cea a comisiilor, nici cea a ideologiilor — ci o Europă a tăcerii interioare, a lucidității care nu mai are nevoie de etichete. O Europă care, în loc să proclame „valori”, ar ști să tacă în fața adevărului fragil, acolo unde Miłosz, poate, încă mai scrie despre istorie ca despre o formă de viață.

Am recitit cu aviditate câteva pagini despre Ceslav Miłosz, filtrate prin vocea lui Gombrowicz. Un polonez care vorbește despre alt polonez, și totuși amândoi vorbesc despre noi — despre Estul care nu se vindecă și despre Vestul care nu mai inspiră. M-a urmărit fraza aceea: „Estul moare la atingerea cu Vestul (și viceversa).” Mi s-a părut o propoziție de o tristețe lucidă, demnă de pus pe frontispiciul unei Europe obosite.

Unde gesturile nu mai schimbă nimic, ci doar se arhivează. Și unde orice profunzime e privită cu suspiciune, ca un semn de inadecvare. Românul european e o specie ciudată — fără sălbăticie, fără memorie, fără vinovăție. Are totul: libertate, apartenență, acces, drepturi, algoritmi. Și totuși, pare să nu mai aibă rost. Nu sensul, ci rostul acela vechi, aproape material, care dădea greutate gesturilor și tăcerilor.

Gombrowicz vorbește despre „caricatura Estului și caricatura Vestului” și mă gândesc la Europa mea, cea în care suntem mereu „pe cale de a deveni ceva” — dar niciodată nu ajungem nicăieri. Europa tinerilor care învață să vorbească perfect engleză, dar nu mai știu să tacă românește. Europa bătrânilor care aprind lumânări în biserici renovate cu fonduri europene. Europa orașelor sterile, unde autoritățile ar ucide fumătorii și unde chiar și ruina e curățată periodic. Nu mai e nicio dramă în toate astea. Doar o oboseală generală, o resemnare cu aer academic. Trăim sub regimul „echilibrului” — și echilibrul acesta e, cu siguranță, forma modernă a morții lente.

Poate că Europa noastră de azi e exact asta: o definiție perfectă, dar moartă. O lume care a renunțat la mistere pentru a avea proceduri. O cultură care a schimbat revelația pe raport. Un Est care a uitat să viseze, dar continuă să vorbească despre libertate, ca despre un obiect pierdut într-un sertar.

Într-un fel, înțeleg acum ce voia să spună Gombrowicz când vorbea despre primejdia de „a scrie despre un tigru și a obține o pisică mieunândă”. Așa e și cu Europa mea. Credeam că facem parte din lumea unui tigru — puternic, nobil, capabil de atac. Dar ne-am trezit, într-o dimineață, într-o grădină zoologică ordonată, unde pisicile primesc hrană la ore fixe și nu mai vânează nimic.

Exact aici e tragedia. Nu mai există pericolul de a fi înfrânt, ci doar rușinea de a fi devenit previzibili. Nu mai avem dușmani, ci doar reglementări. Nu mai există abisuri, ci doar formulare. Europa lui Gombrowicz și Miłosz era vie, pentru că era primejdioasă. Europa noastră e calmă — și tocmai de aceea, moartă înăuntru.

Probabil că totul pornește de la o confuzie a direcției. Timp de decenii am privit spre Vest, crezând că acolo e lumina. Dar nimeni nu ne-a spus că lumina aceea venea dinspre Estul nostru, cel pe care l-am abandonat. Acel Est al intimității, al tăcerii, al memoriei grele. Estul care nu se explica, ci doar se trăia: prin durere, prin ironie, printr-o blândețe care ascundea luciditatea.

Azi nu mai avem Est, ci doar o imitare a Vestului. O reeducare lentă, în care instinctele au fost înlocuite cu protocoale. O lume care vorbește despre „autenticitate”, dar nu mai știe cum arată un gest sincer. Și, mai grav, nu mai are curajul să sufere. Pentru că suferința e considerată primitivă, inutilă, lipsită de progres.

În felul acesta, Estul nostru a murit. Nu în lagăre, nu în revoluții, ci în confort. În lumina ecranelor, în liniștea birourilor, în conversațiile politicoase. A murit de civilizație și de bani veniți de la Bruxelles. Uneori, am impresia că adevăratul nostru exil nu a fost plecarea dintr-o țară, ci dintr-o formă de simțire. Că am pierdut ceva ce nici nu știm cum se numea — o densitate, o gravitate, un sens al tăcerii. Ne-a rămas doar limbajul — dar cuvintele, deși aceleași, nu mai apasă. Nu mai taie. Nu mai mântuie.

Poate că acum am ajuns la capătul acestui balans: nu mai avem nici extremele. Suntem un continent al moderării, o lume a atenuării. Ne e frică de excese, dar și de profunzimi. Am pierdut și orbirea, și viziunea.

Când privesc spre Europa de azi, o văd ca pe o bibliotecă perfect ordonată în care nimeni nu mai citește. Cărțile sunt acolo, dar aerul e mort. Nu mai există pericolul revelației, ci doar siguranța clasificării. Și totuși, ceva în mine refuză să creadă că totul s-a terminat. Poate că Estul nu a dispărut, ci s-a retras, ca o mare în reflux, așteptând momentul tăcerii totale pentru a reveni.

Estul, dacă mai există, e în lucrurile mici: în felul în care un om mai zâmbește fără scop, în bătrânii care mai salută, în ostenelile tăcute ale celor care nu cer nimic. E în mirosul cafelei dimineața, în fumatul în locuri interzise, în curajul de a fi ironic, în felul încă viu în care se moare. Acolo s-a ascuns Estul. Nu în geopolitică, ci în melancolie. În felul în care un om își amintește ceva ce nu mai poate fi recuperat, dar continuă să-l simtă. Câțiva (mulți? puțini?) mai cred că adevărata misiune a Estului este să nu se lase uitat. Să nu moară această memorie incomodă a vieții trăite cu totul, cu patimă, cu greșeală, cu cădere. Vestul nu mai știe să cadă. Noi da. Și în asta stă, poate, ultima noastră noblețe: în capacitatea de a cădea fără să ne pierdem demnitatea.

Ceslav Miłosz a fost poetul care a înțeles că dincolo de definiții, viața nu încape în adevăruri unice. Poate că și noi, cei rămași în acest colț de Europă, trebuie să învățăm același lucru: să renunțăm la definiții și să revenim la viața care respiră, greșește, tace și iartă. Doar acolo, în acel spațiu nepolitic și neoficial, Estul se va naște din nou. Mai e posibil, oare, un Est fără granițe, fără slogane și fără frică, un Est care nu vrea să fie Vest, ci doar viu?

Cu tot ce am vândut — fabrici, terenuri, păduri, tăceri, iluzii — suntem, ciudat, încă pe plus. Poate nu economic, dar existențial. Altfel am fi murit de propria noastră autosuficiență. Noi, care n-am avut niciodată cultul solidarității, care ne-am trădat unii pe alții din reflex, fără patimă, doar dintr-o lene morală.

Europa ne-a ținut pe linia de plutire. Nu pentru că ne iubea, ci pentru că nu-și putea permite să ne piardă. A fost interesul ei — și norocul nostru. Dacă nu intram în Uniune, rămâneam ceea ce am fost mereu: o combinație letală de lașitate, orgoliu și lăcomie. Trei boli care, împreună, ne definesc mai bine decât orice constituție.

Noi am rămas, în fond, niște supraviețuitori ai nimicului. Ne-am adaptat la orice, chiar și la rușine. De bine, de rău, Uniunea ne-a pus la locul nostru. Ne-a obligat să fim civilizați, măcar în aparență. Ne-a pus să completăm formulare, să traducem directive, să inventăm o birocrație care să semene cu cea de acolo. Ne-a ținut ocupați. Și poate că în asta a fost salvarea: în faptul că n-am mai avut timp să ne autodistrugem cu totul.

Cât de straniu e să fii „european” fără să te simți așa… Să ai toate aparențele — monedă aproape comună, legi, trotuare refăcute din fonduri europene, supermarketuri ordonate — dar să rămâi în adânc același om al improvizației, al suspiciunii, al micilor combinații. Europa ne-a dat decorul, dar n-a putut schimba textul piesei. Jucăm aceeași dramă, doar că pe o scenă mai bine luminată.

Ne-au civilizat de la exterior spre interior, și transformarea s-a oprit la epidermă. Am învățat să spunem „mulțumesc”, dar o facem mecanic. Am învățat să respectăm semaforul, dar nu și omul. Am învățat să ne plângem cu demnitate, dar nu să ne rușinăm. Suntem europeni doar când ni se cere un dosar cu șină, un grant, o strategie. În rest, suntem aceiași: bănuim comploturi, râdem de cel care reușește, ne justificăm eșecul prin corupția celuilalt. Avem o morală de supraviețuitori, nu de constructori.

Asta e tragedia noastră discretă — că am intrat în Europa, dar Europa nu a intrat în noi. Suntem continentali prin apartenență, nu prin conștiință. Ne lipsește sentimentul apartenenței, acea discreție a ordinii care nu trebuie impusă, ci trăită. Europa, pentru noi, a fost un spital. Ne-a ținut sub perfuzie, ne-a hrănit, ne-a temperat febra. Dar nu ne-a vindecat. Iar acum, după ani de tratament, nu mai știm dacă suntem sănătoși sau doar anesteziați.

O coregrafie obosită. E liniște, dar nu pace. O tăcere civilizată, cum e în toate capitalele europene care și-au pierdut inocența. Pentru noi, Europa a fost o iluzie morală. Am crezut că, odată intrați, vom deveni altceva — mai buni, mai curați, mai ordonați. Că ne va fi rușine să fim ceea ce suntem. Dar n-a fost așa. Europa nu te schimbă; te tolerează. Îți dă reguli, dar nu demnitate. Iar noi, obișnuiți să imităm fără să înțelegem, am luat civilizația ca pe o uniformă: am îmbrăcat-o și am continuat să fim aceiași dedesubt.

Am crezut că dacă semănăm cu ceilalți, ne vom vindeca de noi înșine. Dar nimeni nu scapă așa ușor de propria mediocritate. Poate că Uniunea Europeană e, în fond, un proiect moral mai mult decât unul politic. O încercare de a menține în viață ideea de bine comun într-o lume care nu mai crede în nimic. Doar că noi n-am înțeles asta. Am confundat moralitatea cu confortul, solidaritatea cu subvenția, demnitatea cu fațada.

O știre despre inflație, alta despre migrație, alta despre inevitabilul război. Europa noastră de seară: un continent obosit, în care toți ne prefacem că ne mai pasă. Și totuși — există în această oboseală o formă de noblețe. Poate că e mai onest să trăiești lucid în iluzie decât să te lași înghițit de propriul tău haos.

Așa că rămânem aici, între două tăceri — cea a Europei care face eforturi să scape de neomarxism și încearcă să mai creadă în sine și cea a noastră, a românilor, care n-a crezut niciodată, în nimic. Poate că suntem, cu adevărat, europeni abia acum: când trăim mai bine decât am trăit vreodată. Când nu mai avem speranță, dar încă mai păstrăm o vagă decență.