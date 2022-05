Europa, în stare de şoc! Avionul nuclear al lui Vladimir Putin. Poate distruge Ucraina într-o clipă

Acest avion special, numit „Doomsday” îi permite președintelui rus să se poată deplasa în caz de război nuclear. Presa din Marea Britanie scrie că, în ultimele zile, aeronava a fost surprinsă zburând în jurul capitalei Moscova.

Avionul poate fi folosit în caz de război nuclear

Aeronava este un Ilyushin Il-80, iar imaginile surprinse arată cum aceasta zbura la joase altitudini, deasupra zonelor periferice ale orașului. Avionul are origini sovietice, fiind supranumit „Kremlinul zburător”. Nu are ferestre decât în cabina de pilotaj și are dimensiuni gigantice.

Din acest avion, Vladimir Putin ar putea continua să conducă Rusia și în cazul unui atac nuclear, dintr-un post de comandă improvizat chiar în aer, conform Antena3.

Mai mult, oficiali ruși declară că acest avion va fi prezent la parada de Ziua Victoriei de pe 9 mai, fiind acum în „repetiții”. „Doomsday” nu a mai fost adus la un astfel de eveniment din anul 2010, iar cei de la Daily Mail susțin că Putin are de gând să trimită un semnal de avertizare Vestului, conform aceleiași surse.

Cei din ministerul rus al Apărării au transmis că opt avioane MiG vor survola în forma literei „Z”, pentru a arăta solidaritate față de soldații trimiși în Ucraina să ia parte la „operațiunea specială”.

Ce pregătește Kremlinul pentru 9 mai

Kremlinul a confirmat că parada de 9 mai se va sărbători și în acest an, la Moscova, în Piața Roșie. Purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei a precizat, însă, că va fi o sărbătoare în familie, la care nu a fost invitat niciun lider străin. Dmitri Peskov a făcut aceste precizări în fața presei, potrivit agenției de presă de stat rusă TASS.

„Nu am invitat niciun lider străin să participe la festivitățile de Ziua Victoriei. Problema este că nu va fi o zi jubiliară. Aceasta este sărbătoarea noastră, o zi sacră pentru Rusia și pentru tot poporul rus”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Nici măcar președintele Belarus, Alexander Lukașenko, un personaj foarte apropiat de Vladimir Putin, nu va fi prezent la Moscova, după cum relatează Capital.ro.

„Din câte știu, nu intenționează” să participe, a spus Peskov când i s-a cerut un comentariu.

În spatele acestor declarații pare că stă intenția Moscovei de a ascunde, cel puțin în fața rușilor de rând, faptul că Vladimir Putin este din ce în ce mai izolat. Deși majoritatea statelor sărbătoresc Ziua Victoriei pe 8 mai, data la care a fost încheiat oficial cel de-al Doilea Război Mondial, Rusia o marchează o zi mai târziu. Este ziua în care Germania a semnat actul de capitulare cu Rusia Sovietică, în noaptea de 9 mai 1945.

Repetiții de amploare pentru parada militară

O repetiţie a defilării militare în Piaţa Roşie a avut loc în noaptea de joi spre vineri, relatează EFE, care reaminteşte că în acest an ceremoniile dedicate evenimentului coincid cu războiul din Ucraina. Peste 10.000 de soldați au fost aduși să mărșăluiască la această repetiție pentru paradă, în fața Kremlinului, la care s-au adăugat 131 de echipamente militare, ca parte a coloanelor motorizate.

La parada din 9 mai se așteaptă ca Rusia să-și etaleze principalele echipamente militare, inclusiv cele mai noi rachete intercontinentale, Satan 2. Încă o repetiţie nocturnă a paradei este prevăzută în Piaţa Roşie în 4 mai, în timp ce ultima repetiție generală va avea loc pe 7 mai.