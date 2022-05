Lovitură teribilă pentru Vladimir Putin! Un apropiat al acestuia a făcut totul public: S-a aflat adevărul despre războiul din Ucraina

Oleg Tinkov, fondatorul uneia dintre cele mai mari bănci din Rusia, este unul dintre oligarhii care au criticat în termeni duri războiul din Ucraina. Având în vedere modul în care evoluează lucrurile, el a anunțat că va părăsi țara definitiv, împreună cu mărcile care i-au adus o avere impresionantă. Magnatul este cunoscut ca fiind printre puținii miliardari care au creat totul de la zero, prin forțele proprii.

Oligarhul rus a vorbit în cadrul interviu despre modul în care au evoluat lucrurile de la invazia din Ucraina, el criticând în termeni duri acțiunile lui Vladimir Putin. Potrivit mărturisirilor făcute de Oleg Tinkov în cadrul unui interviu acordat publicației The New York Times, a fost forțat să vândă, fără drept de negociere, participația pe care o deținea în cadrul companiei, pentru doar o fracțiune din valoarea ei.

De asemenea, omul de afaceri susține că a fost nevoit să își angajeze gărzi de corp pentru a fi în siguranță. În urma criticării în termeni duri a războiului din Ucraina, mai mulți prieteni ai săi, apropiați ai Kremlinului, i-au transmis că ar trebui să se teamă pentru viața sa. În luna aprilie, Tinkov a spus că războiul „este lipsit de sens” și a pus eșecurile armatei ruse pe seama corupției din țară, afirmând că Rusia nu mai există.

Oligarhul rus care a criticat în termeni duri războiul din Ucraina părăsește Rusia

Oleg Tinkov nu pare să se teamă pentru viața sa. Pe rețelele de socializare, oligarhul a postat un mesaj prin care anunță că va părăsi Rusia. Mai mult, miliardarul critică, din nou, oficialii de la Moscova.

„La revedere, Tinkoff Bank, la revedere, Rusia.

Nu mai am nimic în Rusia. Și asta este păcat, pentru Rusia. Am fost unul dintre puținii care au reușit să construiască 4 afaceri diferite de la zero în ciuda, nu datorită regimului! La apogeul carierei, averea mea a fost estimată de Forbes la 9,4 miliarde de dolari.

Am fost mândru, dar nu de sumă, ci de faptul că, chiar și într-o Rusie coruptă și arhaică, poți construi o afacere ONESTĂ, liberă, de tip american! Niciodată nu am dat mită, nu am construit relații de afacere cu oficialii, nu am angajat prieteni și cunoștințe – oricare dintre angajații noștri poate confirma asta, de aceea am devenit a doua bancă din țară, și am fi fost prima… pentru că acei «copii și prieteni ai structurilor de putere» nu au putut rezista creativității și modernității, de fapt, uitați-vă la fețele lor…

Iar amenințările la adresa mea personală, un om care se luptă cu o leucemie severă, cu cancer de sânge, dorința de a pedepsi doar o OPINIE, părerea mea sinceră, vorbește despre dezumanizarea supremă a regimului. Dumnezeu să vă păzească, locuitorii ai Kremlinului și Lubliankăi.

Îi sunt recunoscător lui Potanin, care m-a cumpărat rapid, deși pentru „coreici” ca să scap din acest iad iminent. Și ca să-l parafrazez pe Dostoievski, voi spune următoarele: «Niciun miliard/milion nu merită lacrimile unui copil»! Am pierdut totul, dar nu mi-am pierdut sufletul. Nu pot trăi liniștit într-o țară care se află în război cu vecinul său și care ucide civili și copii – nu am nevoie de nicio justificare!

Acesta este RĂUL, iar eu sunt de partea BINELUI! Nu știu cât mai am de trăit, dar cu siguranță nu vreau să mor cu acele miliarde, ca să rămân «un gunoi și un laș», ca 90% din toți oligarhii din Rusia. Lașilor, aveți o singură viață și trebuie să o trăiți ca o ființă umană.

Scot din țară mărcile Tinkoff și La Datcha. Sunt ale familiei mele, nu vreau să fie „spălate” cu sângele soldaților ruși și ucraineni! Ucraina va învinge pentru că binele triumfă întotdeauna asupra răului, asta am fost învățați la școală! Vă doresc bine și sănătate tuturor.

Nu mă mai întorc pe aici, mă duc să caut un loc unde să-mi port rănile umilinței. Trăsura, să vină trăsura pentru mine.”, a scris Oleg Tinkov pe rețelele de socializare.