Război în Ucraina. Rusia confirmă asaltul asupra uzinei Azovstal. Patriarhul Gundyaev: Rusia nu a atacat niciodată. VIDEO/UPDATE

UPDATE 27: Explozii în orașul Liov din vestul Ucrainei. Primarul orașului confirmă bombardamentele cu rachete Kalibr.

„Sunt explozii în Liov. Toți stau în adăposturi”, a declarat primarul orașului, Andriy Sadovyi.

UPDATE 26: Ministerul rus al Apărării a anunțat marți, 3 mai, bombardamente asupra oțelăriei Azovstal din Mariupol după ce Batalionul Azov și soldații ucraineni s-au instalat în poziții de tragere, relatează agenţia de presă rusă RIA

”Batalionul Azov şi militarii ucraineni, care sunt staţionaţi la oţelărie, au profitat de ea (declararea încetării focului). Au ieşit din subsol, au ocupat poziţii de tragere pe teritoriu şi în clădirile fabricii”, se arată în comunicat emis de Ministerul rus al Apărării, potrivit agenţiei de presă rusă RIA.

”Acum, unităţi ale Armatei ruse şi ale Republicii Populare Doneţk, folosind artileria şi Forţele aeriene, încep să distrugă aceste poziţii de tragere”, se mai precizează în comunicat.

UPDATE 25: Unul dintre ideologii „lumii rusești”, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse, Vladimir Gundyaev, a declarat: „Noi nu vrem să ne luptăm cu nimeni, Rusia nu a atacat NICIODATĂ pe nimeni. Este uimitor când o țară atât de puternică nu a atacat pe nimeni, ci doar și-a apărat granițele”.

UPDATE 24: Guvernul german a decis să trimită șapte obuziere Panzerhaubitze 2000 în Ucraina, a anunțat ziarul german Die Welt, citând surse anonime.

UPDATE 23: Cel puțin nouă civili au fost uciși de foc în regiunea Donețk din estul Ucrainei.

„Consecințele bombardamentelor nu au fost încă stabilite, dar cel puțin 3 persoane au fost ucise și 2 rănite, iar 8 case au fost avariate. Alte trei persoane au fost ucise în timp ce beau apă în orașul Vugledar, iar alte trei în Lyman”, a transmis Pavlo Kyrylenko, guvernatorul regiunii Donețk din estul țării.

Anterior, tot marți, biroul președintelui ucrainean a declarat că alte zone din Donețk se află sub focuri de armă constante, în timp ce autoritățile regionale încearcă să evacueze civilii de pe linia frontului. Vestea vine după ce SUA au avertizat că Rusia intenționează să „anexeze” în mod oficial regiunile Donețk și Luhansk.

UPDATE 22: Ocupanții au deconectat regiunea Herson de la internetul din Ucraina. Acum traficul trece prin Rusia și este controlat în totalitate.

UPDATE 21: Rusia a lansat un atac de artilerie asupra satului Zheleznodorozhny din regiunea Zaporozhye. 12 case au fost avariate, o școală a fost distrusă.

UPDATE 20: Biroul președintelui francez a informat că Emmanuel Macron va vorbi cu Vladimir Putin la telefon în scurt timp – în jurul prânzului. Cei doi lideri nu au mai vorbit de pe 29 martie, dar până la acel moment au ținut legătura în mod regulat.

Emmanuel Macron a obținut realegerea în funcția de președinte al Franței pentru un al doilea mandat. Eforturile sale de a menține o comunicare deschisă cu liderul rus au dus la critici din partea unora, atât în țară, cât și în străinătate, inclusiv a premierului polonez.

„Este de datoria mea să vorbesc cu el, avem nevoie de asta. Nu voi înceta să o fac”, a declarat, în luna aprilie, președintele Emmanuel Macron.

UPDATE 19: Generalul-maior Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, despre operațiunile de peste noapte: „Rachetele de înaltă precizie Onyx din regiunea Odesa au lovit un centru logistic de pe un aerodrom militar prin care erau livrate arme străine. Au fost distruse hangare cu vehicule aeriene fără pilot Bayraktar TB2, precum și arme și muniție pentru rachete primite din Statele Unite și țări europene”.

Afirmațiile nu au fost verificate în mod independent.

UPDATE 18: Uniunea Europeană va încerca să intensifice cooperarea cu țările africane pentru a ajuta la înlocuirea importurilor de gaze naturale rusești și pentru a reduce dependența de Moscova cu aproape două treimi în acest an, potrivit Bloomberg.

Țări din Africa precum Nigeria, Senegal și Angola oferă un potențial în mare parte neexploatat pentru gazele naturale lichefiate. Ca urmare a invaziei totale a Rusiei în Ucraina, unele țări din UE își propun să nu mai cumpere gaz rusesc.

UPDATE 17: Nu mai puțin de 38 de camioane ruse au ars într-o parcare din orașul Tver, situat la nord-vest de Moscova. Incendiul a avut loc în noaptea de luni spre marți, a anunțat în urmă cu puțin timp agenția de presă Nexta.

UPDATE 16: Ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie a declarat că „lucrează în mod constant cu Ministerul de Interne” pentru a găsi o soluție la întârzierile în eliberarea vizelor pentru refugiați.

Vadym Prystaiko a declarat că înțelege că, pe timp de război, Marea Britanie este atentă la cine „vine în țara ta”. Totuși, o „ușurare temporară a vizelor” i-ar ajuta pe cei care fug din țară. Mulți, a spus el, așteaptă în țările europene vecine.

Până pe data de 27 aprilie – ultimele cifre -, 86.100 de vize fuseseră eliberate de Marea Britanie pentru refugiații ucraineni, dar până acum au sosit doar 27.100 de vize.

Prystaiko le-a mulțumit celor din Marea Britanie care și-au „deschis inimile și casele” prin primirea de refugiați ucraineni.

UPDATE 15: Rusia a luat măsuri pentru a reface „pierderile semnificative” de echipamente militare în timpul invaziei sale în Ucraina, au declarat forțele armate ucrainene în ultima sa actualizare operațională.

Aceasta a precizat că, potrivit informațiilor disponibile, 17 tancuri și 60 de vehicule militare BMP-1 au fost scoase din depozitele din Rusia între 27 aprilie și 2 mai și au fost trimise în teritoriile ucrainene ocupate de trupele rusești.

În actualizare se mai arată că Rusia a continuat să bombardeze orașul Harkov din nord-estul țării și localitățile din apropiere.

Forțele armate ucrainene au declarat că au respins 12 atacuri rusești în regiunile Donețk și Luhansk, distrugând șase tancuri, cinci sisteme de artilerie, 22 de vehicule blindate de luptă și opt vehicule.

UPDATE 14: Slovacia va solicita o exceptare de la orice embargo asupra petrolului rusesc convenit de Uniunea Europeană în următorul set de sancțiuni împotriva Moscovei pentru invazia sa în Ucraina, a transmis Ministerul slovac al Economiei.

„Dacă se va ajunge la un embargo aprobat al petrolului rusesc ca parte a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, atunci Slovacia va solicita o scutire”, a transmis instituția guvernamentală într-un răspuns oferit Reuters.

Viktor Orbán din Ungaria a indicat anterior că extinderea sancțiunilor pentru a include sectoarele petrolului și gazelor naturale este „o linie roșie” pentru țara sa.

UPDATE 13: O explozie a avut loc în centrul orașului Melitopol, ocupat de ruși. Se pare că un scuter-capcană a explodat. Potrivit martorilor oculari, s-au auzit trei bubuituri puternice. Deocamdată nu există informații despre victime, relatează presa locală.

There was an explosion in occupied Melitopol in the morning

According to local media reports, a booby-trapped scooter exploded in one of the streets.

The windows in the houses near the site of the explosion blew out

#ukraine #poland #russia #breakingnews #breaking #war pic.twitter.com/214fxJTqDw

— Mateusz Sobieraj (@MateuszSobiera3) May 3, 2022