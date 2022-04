Volodimir Zelenski a refuzat să fie evacuat de americani din bunkerul prezidențial. Povestea unui gest eroic

În interiorul propriului buncăr, președintele Zelenski are obiceiul de a se uita la agenda lui zilnică chiar și atunci când ziua s-a terminat. Stă treaz și se întreabă dacă a omis ceva, dacă a uitat pe cineva. „Nu are rost”, a spus Volodimir Zelenski la complexul prezidențial din Kiev, chiar în afara biroului în care doarme uneori. „Este aceeași agendă. Văd că s-a terminat pentru azi. Dar mă uit la asta de mai multe ori și simt că ceva nu este în regulă.” Nu anxietatea îi împiedică să se ducă la culcare: „Conștiința mea mă ține treaz.”

Același gând continuă să se răstoarne în capul lui: „M-am dus să dorm, dar acum ce se întâmplă? Sigur, ceva se întâmplă chiar acum.” Undeva în Ucraina bombele încă cad. Civilii sunt încă prinși în subsoluri sau sub dărâmături. Rușii comit crime de război, viol și tortură. Bombele lor pun la pământ orașe întregi. Orașul Mariupol și ultimii săi apărători sunt asediați. O bătălie critică a început în est. Pe lângă toate acestea, Zelensky, comediantul devenit președinte, are nevoie să mențină lumea în alertă și să-i convingă pe liderii străini că țara lui are nevoie de ajutorul lor chiar acum, cu orice preț, scrie într-un reportaj Time Magazine.

Așa că siguranța sa rămâne pe ultimul loc. La începutul invaziei rusești, când Kievul era asediat, consilierii săi și NATO l-au avertizat că complexul prezidențial în care stătea era în pericol din cauza focului lunetiștilor și a grenadelor aruncate din clădirile din apropiere. Volodimir Zelenski și o duzină de asistenți ai săi au primit veste antiglonț și puști de asalt, dar unii nu știau cum să le folosească. Oleksiy Arestovych a spus: „A fost ca un loc de nebuni, erau automate pentru toată lumea. Locul era larg deschis. Nici măcar nu aveam blocuri de beton pentru a închide strada.”

Soția și copiii stăteau alături de el

El a spus că soția și copiii președintelui erau, de asemenea, acolo în timp ce rușii se apropiau. Volodimir Zelenski nu a vrut să plece și, în a doua noapte, a ieșit afară pentru a înregistra un videoclip pentru a arăta poporului ucrainean că nu a fugit. Însuși președintele ucrainean a declarat pentru TIME: „Înțelegeți că oamneii se uită. Înțelegi că ești un simbol. Trebuie să acționezi așa cum trebuie să acționeze șeful statului.” Președintele ucrainean a făcut și o vizită secretă în prima linie, potrivit relatării.

Cum a reacționat Zelenski

Militarii l-au informat pe Zelenski că echipele ruse s-au paraşutat la Kiev pentru a-l omorî sau captura pe el şi familia sa.

„În prima seară, au izbucnit lupte în jurul cartierului guvernamental. Gărzile din interiorul complexului au închis luminile şi au adus veste antiglonţ şi puşti de asalt pentru Zelenski şi aproximativ o duzină de asistenţi ai săi. Doar câţiva dintre ei ştiau să mânuiască armele”, a spus Shuster.

Trupele ruse au făcut două încercări de a ataca complexul, i-a declarat reporterului Aleksei Arestovici, un veteran al serviciului de informaţii militare al Ucrainei şi un consilier prezidenţial superior. Zelenski a adăugat mai târziu că soţia şi copiii lui erau încă acolo în acel moment. SUA s-au oferit să-l evacueze pe preşedinte şi echipa sa şi să-i ajute să înfiinţeze un guvern în exil, cel mai probabil în estul Poloniei. Vorbind la un telefon fix securizat cu americanii, Zelenski a răspuns: „Am nevoie de muniţie, nu de o plimbare”.

Programul zilnic începe înainte de răsăritul soarelui

Trupele ruse au intrat în Ucraina pe 24 februarie. La începutul invaziei, cei dinăuntru complexului prezidențial s-au apărat cu arme automate și au ridicat baricade, în timp ce rușii au încercat de două ori să ia cu asalt noaptea reședința prezidențială. O poartă din spate era blocată doar cu plăci de placaj și baricade de poliție.

Potrivit detaliilor împărtășite în cont, în primele zile ale invaziei, Volodimir Zelenski se trezea înainte de ieșirea zorilor și avea prima sa întâlnire cu comandamentul militar la ora 5 dimineața. Pe măsură ce războiul progresa, Volodimir Zelenski și consilierii urmăreau loviturile cu dronele pe ecranele computerului și urlau în timp ce tancurile rusești erau distruse.

Zelenski a sfidat artileria rusă

Oleksiy Arestovych a spus că bodyguarzii aproape că „și-au pierdut mințile” din cauza riscul implicat, iar mulți dintre membrii echipei lui Zelensky au aflat abia luni mai târziu ce s-a întâmplat cu adevărat.

Într-o altă vizită în prima linie, câteva zile mai târziu, Volodimir Zelenski a mâncat supă în raza de acțiune a lunetisților și artileriei rusești. Un alt consilier a spus revistei că Volodimir Zelenski era propriul său „principal” redactor de discursuri.