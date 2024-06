Euro 2024. Ciudățeniile partidei dintre Anglia și Serbia

Euro 2024 a început pe 14 iunie, cu partida dintre Germania și Scoția (5-1). Specialiștii au remarcat, însă, mai multe ciudățenii care țin de economia partidei, în jocul dintre Anglia și Serbia.

Echipa naţională a Angliei a învins, duminică seara, echipa naţională a Serbiei. Meciul, încheiat cu scorul 1-0, s-a jucat în grupa C a turneului final, la Gelsenkirchen.

Meciul dintre Anglia și Serbia a fost capul de afiș al celei de-a treia zile a campionatului european de fotbal din Germania. În meciul de la Gelsenkirchen, englezii au început în atac, iar Jude Bellingham a deschis scorul în minutul 13. El a înscris, pentru prima oară la Euro 2024, cu o lovitură de cap, din centrarea lui Bukayo Saka.

Până la pauză, englezii nu au mai avut ocazii importante, iar sârbii nu au reușit să arate nimic pe atac în primul joc la Euro 2024. Drept urmare, prima repriză s-a încheiat cu scorul 1-0 pentru Anglia.

Jocul s-a reluat, iar Mitrovic a cerut penalti la intervenţia lui Trippier, din careu, în minutul 59. Arbitrul italian Orsato a ignorat cererea. Harry Kane a trimis în bară, în minutul 77, iar Pickford a scos şutul lui Vlahovic din minutul 82. După un început în care nu a arătat nimic, Serbia a controlat ultimul sfert de oră.

Anglia a reușit să se impună jucând economic, accepând rezultatul de 1-0 și finalizând cu victorie primul meci din grupa C. Acest lucru i-a adus trei puncte la Euro 2024.

Statisticienii de la Opta au dat publicității statistcile partidei de la Euro 2024, dintre Anglia și Serbia. Potrivit GSP, care citează datele, britanicii au dominat primele 45 de minute, controlând jocul pe tot parcursul primei părți. Serbia a reușit prima pasă corectă abia după 5 minute și 59 de secunde.

În primele 20 de minute, Anglia a avut o posesie de 85%. Jucătorii sârbi abia dacă au atins mingea în acest interval, nereușind să lege nimic. Serbia, cu Mitrovic și Vlahovic în atac, nu a pus în pericol poarta lui Pickford în primele 45 de minute ale meciului de la Euro 2024.

De partea cealaltă, Harry Kane, căpitanul Angliei și unul dintre favoriții la câștigarea titlului de golgheter nu s-a prea văzut în joc. Atacantul lui Bayern a fost aproape inexistent în prima jumătate a partidei cu Serbia de la Euro 2024. Atacantul englez a atins mingea de numai două ori în primele 45 de minute. Aceasta în condițiile în care ceilalți jucători au avut cel puțin nouă contacte cu balonul.

Englezii au controlat jocul datorită prestațiilor lui Alexander-Arnold, folosit la mijloc, și Declan Rice. Acesta a fost imposibil de depășit în primele 45 de minute.

