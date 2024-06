Sport Euro 2024. Presa britanică după meciul cu Serbia: „Anglia a ținut cont de unele amintiri neplăcute”







Euro 2024. Anglia a pornit cu dreptul câștigând cu scorul de 1-0, duminică seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, într-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal găzduit de Germania.

Euro 2024. Anglia s-a impus prin golul marcat de Jude Bellingham

Englezii au reușit să își îndeplinească principalul obiectiv în acest prim joc, obținerea celor trei puncte. Singurul gol al meciului de la Gelsenkirchen a fost marcat Jude Bellingham, în minutul 13. Britanicii au mai avut o ocazie foarte mare, prin Harry Kane, a cărui lovitură de cap a fost respinsă in extremis de portarul sârb în plină transversală.

Jude Bellingham, starul lui Real Madrid care este deja la al treilea turneu final cu echipa Angliei, a devenit al treilea cel mai tânăr marcator din naţionala Angliei, la 20 de ani, fiind devansat doar de Wayne Rooney (care a înscris contra Elveţiei, la Euro 2004), la 18 ani, şi de Michael Owen (care a marcat împotriva României, la Euro 2000), la 20 de ani.

Euro 2024. Sursa foto: Facebook

Reracții din presa britanică; „Anglia a ținut cont de unele amintiri neplăcute”

Mai jos vă prezentăm câteva reacții din presa britanică:

„Suporterii englezi au îndurat o repriză a doua tensionată în fața unei Serbii luptătoare. Golul lui Jude Bellingham a asigurat, însă, victoria cu 1-0 a trupei lui Gareth Southgate în meciul inaugural”, a notat The Sun.

„Victoria împotriva Serbiei duce echipa lui Gareth Southgate în fruntea clasamentului Grupei C, după ce Danemarca și Slovenia au remizat în primul meci (n.r. 1-1). A fost o victorie care nu a venit foarte ușor”, a scris Mirror.

„Un început bun, dar sunt câteva motive de îngrijorare. Harry Kane a adoptat același rol ca al lui Erling Haaland la Manchester City - nu se implică în joc în afara careului și așteaptă ocaziile. A atins mingea doar de două ori în primele 45 de minute. Nu este jocul lui Kane”, a detaliat Jamie Carragher, potrivit The Telegraph.

„Anglia a ținut cont de unele amintiri neplăcute și a avut încredere în abilitatea ei de a face față unei echipe foarte agresive a Serbiei. Și a reușit.”, a scris The Guardian.

„În locul lui Southgate, l-aș folosi pe Eze în locul lui Foden. Nu există nimic în banda noastră stânga. Ok, Trippier e fundaș stânga de picior drept și nu oferă nimic pe faza ofensivă, dar Foden a arătat ca un „utility player”. Mi-ar plăcea să avem forță și în stânga, unde nu am arătat nimic. Și asta în fața unei formații care s-a pus cu fundul în poartă și ne-a transmis: Vă rog să nu ne faceți prea mult rău. Îl avem doar pe Saka capabil să facă diferența unul vs unu, mi-aș dori să se întâmple la fel și în cealaltă bandă”, a scris Daily Mail.