Euro 2024. Echipa cu care va debuta Edi Iordănescu împotriva Ucrainei

Edi Iordănescu va debuta la Euro 2024, pe banca echipei naționale a României, în această după amiază (17 iunie). Tricolorii vor juca împotriva Ucrainei, într-un meci programat să înceapă, la ora 16.00.

România va debuta la Euro 2024, în grupa E, pe Allianz Arena din Munchen, împotriva Ucrainei. Meciul va fi transmis în direct la televiziune, dar și la radio.

Echipa națională de fotbal a ajuns în Germania pe 10 iunie și a avut la dispoziție încă șapte zile de acomodare. Echipa condusă de Edi Iordănescu va juca la un campionat european după opt ani. Iar primul adversar este Ucraina, care are în componența sa jucători precum Zinchenko, Mudryk și Dovbyk.

Meciul se va juca la Munchen, începând cu ora 16.00 și va fi difuzat pe postul de televiziune Pro TV. De asemenea, iubitorii jocului de fotbal vor putea urmări partida naționalei lui Edi Iordănescu și la Radio România Actualități.

Conform programului oficial, la finalul partidei România - Ucraina, de la ora 19.00 se va disputa cel de-al doilea joc al grupei. Este vorba despre partida dintre Belgia și Slovacia.

Antrenorul Edi Iordănescu a avut ceva dileme în legătură cu titularul postului de portar, dar și legat de linia de fundași. În cele din urmă, el a întocmit primul 11 cu care va evolua în debutul campionatului european, la Munchen.

De menționat că echipa României a ajuns la Munchen cu trenul, încă de duminică, plecând din Wurzburg. Românii au petrecut noaptea la Infinity Hotel & Conference Resort, un resort de lux din afara orașului. Aici au fost găzduiți și jucătorii Germaniei, înaintea meciului victorios contra Scoției.

În meciul de debut la Euro 2024, antrenorul român Edi Iordănescu și-a stabilit strategia de joc. Antrenorul echipei naționale va aborda partida cu o formulă de joc 4-3-3. Este de așteptat ca tehnicianul să trimită în teren, cel mai probabil, următorii jucători:

Pe banca tehnică, Edi Iordănescu îi va ține pe Moldovan, Târnovanu, Mogoș. Racovițan, Rus, Nedelcearu, Sorescu, Cicâldău, Șut, Olaru, I. Hagi, Fl. Coman, Pușcaș, Alibec, Bîrligea.

For Ukraine, #EURO2024 represents more than just a sporting event; it symbolizes hope and unity. From Kharkiv Oblast to Zaporizhzhia Oblast, front-line soldiers have told me they plan to gather and watch their national team from their bases with Starlinks https://t.co/YtPMZ21PXW

— David Kirichenko (@DVKirichenko) June 16, 2024