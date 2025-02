Social Escrocul devenit vedetă pe Netflix, condamnat la închisoare pentru faptele sale







Robert Hendy-Freegard, cunoscut ca escroc și devenit celebru prin documentarul „The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman” difuzat pe Netflix, a fost condamnat la șase ani de închisoare de justiția franceză. Condamnarea a avut loc după ce bărbatul a dat peste doi jandarmi francezi cu mașina sa, în timpul unui incident petrecut în 2022. Hendy-Freegard are un trecut criminal, fiind condamnat anterior pentru răpire, înșelăciune și furt în Regatul Unit, iar acum urmează să fie anchetat și în Belgia.

Condamnarea pentru agresiune și reacția procurorului

În data de 6 februarie 2025, instanța franceză a decis că Hendy-Freegard, în vârstă de 53 de ani, trebuie să petreacă șase ani în închisoare, ca urmare a unui incident din 2022, când a călcat intenționat doi jandarmi cu mașina sa în satul Vidaillat, din centrul Franței. „S-a repezit intenționat spre ei, hotărârea lui îţi dă fiori”, a afirmat procurorul Alexandra Pethieu, descriind „o scenă deconcertantă și demnă de filmele ‘Mad Max’.” În rechizitoriul său, procurorul a cerut o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru Hendy-Freegard, însă instanța a decis șase ani de detenție.

Acțiunea violentă a avut loc în timp ce jandarmii încercau să evacueze o fermă de câini, considerată ilegală din cauza condițiilor sanitare precare. În timpul intervenției, Hendy-Freegard a lovit un jandarm și l-a proiectat pe un altul pe distanțe mari, provocându-le răni care au necesitat perioade de concediu medical de 30, respectiv 15 zile.

S-a aparăt singur in tribunal

În fața instanței, Robert Hendy-Freegard, care s-a apărat singur, fără avocat, a susținut că a intrat „în panică” în momentul incidentului, dezmințind că ar fi lovit primul jandarm. În schimb, el a afirmat că al doilea jandarm „s-a pus singur în pericol” și că nu a avut intenția de a răni pe nimeni. „Jandarmul a pus o mână pe sol, eu conduceam încet, apoi el a sărit pe maşină. Nu am vrut să rănesc pe nimeni. Regret că nu m-am oprit”, a declarat el. Hendy-Freegard a fost urmărit timp de opt zile, până a fost prins în Belgia, iar acum este cercetat și în această țară.

În trecut, Robert Hendy-Freegard s-a dat drept spion al agenției britanice MI5, înșelând mai multe femei, iar în 2005 a fost condamnat la închisoare pe viață în Regatul Unit pentru răpire, înșelăciune și furt. După zece ani, condamnarea a fost anulată, iar Hendy-Freegard a fost eliberat în urma unei decizii a unei curți de apel.

Descoperirea trecutului lui Hendy-Freegard

Vecinii din Franța au alertat autoritățile despre comportamentele suspecte ale lui Hendy-Freegard, iar în 2018 au descoperit că acesta folosea un alt nume, „David Hendy”. În 2022, serialul Netflix „The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman” a expus faptele sale, iar vecinii au aflat despre copiii partenerei sale, Sandra Clifton. În instanță, Hendy-Freegard a negat orice formă de abuz asupra acesteia, deși expertiza psihologică a arătat că el are o personalitate patologică, capabilă de manipulare. Primarul din Vidaillat speră ca, pe lângă condamnarea pentru agresiune, Hendy-Freegard să fie judecat și pentru abuzurile asupra Sandrei Clifton, potrivit Agerpres.