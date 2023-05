Epurările de la DNA au fost conduse de Cristina Guseth. Un fost procuror anticorupție a explicat cum a decurs totul

Un fost procuror de la DNA a povestit cum au decurs epurările din instituție, după ce Monica Macovei a venit în fruntea Ministerului Justiției.

Este vorba despre procurorul șef adjunct de la DNA, Adrian Horia Miclescu, care a relatat acum rolul jucat de Cristina Guseth și de o altă persoană, ”un profesor de sport”, pentru îndepărtarea procurorilor incomozi din sistem.

La momentul respectiv, a mai relatat procurorul Miclescu, Parchetul Național Anticorupție (PNA) a fost supus unei proceduri de audit intern, care a fost comandat de Ministerul Justiției, direct la Freedom House, condusă atunci ca și acum de Cristina Guseth, pentru care s-a achitat suma de 40.000 de euro.

Procurorul Miclescu a mai precizat că toate dosarele penale instrumentate atunci la PNA, au ajuns la Cristina Guseth și la ”un profesor de sport”.

”Am avut de-a face personal cu această doamnă în 2005. Monica Macovei a preluat Justiția, din funcția de ministru, primul lucru a pus tunurile pe PNA. A spus că pentru a sparge acest cuib de represiune politică va face un audit la PNA. Mi s-a părut complet nefiresc. Am fost înștiințați că a fost desemnat acest ONG. La momentul respectiv noi eram decredibilizați și ne-am trezit în februarie 2005, și am zis să vină să facă că nu avem nimic de ascuns”, a povestit procurorul șef adjunct de la PNA, Miclescu.

”Nu le-am dat niciun dosar”

Fostul anchetator a mai povestit cum a venit Cristina Guseth la PNA, alături de un profesor de sport, cu specialitatea ciclism, ca să analizeze toate dosarele de corupție aflate în lucru.

După acest audit a urmat și epurarea procurorilor incomozi de la PNA, în total 18 la număr, printre care și toți cei din conducerea instituției.

”Au apărut la PNA, eram reuniți în plen și am avut un moment de am crezut că suntem la plajă, la 2 mai. A apărut doamna Gușeth. Știam că era inginer de becuri, însoțită de un personaj din Freedom House, care la bază era profesor de educație fizică, specialitatea ciclism. Nu putea să îmi inspire simpatie un astfel de personaj, și au zis că doresc să vacă cum se cheltuiește corect banul public, și dacă facem poliție politică. Ni s-au solicitat să punem la dispoziție dosarele în lucru, și cele din arhivă, plus evidența interceptările care erau în curs, și cele efectuate de la înființarea PNA. Un dosar în lucru nu aveam cum să îl punem la dispoziție unui ONG, decât Inspecției Judiciare. Asta le-am și explicat. Nu i-am dat niciun dosar. Eu coordonam Secția 1 și Secția Militară și Serviciul Tehnic, cu cele două birouri, Ambientale și Masa de Ascultare”, a mai relatat procurorul Miclescu, la un podcast Luju.

Cristina Gușeth a cerut atacarea judecătoarei Savonea

Președinta de la Freedom House a fost interceptată în cadrul unui dosar penal, în timp ce vorba cu un procuror de la DNA, despre necesitatea unui atac în presa la adresa judecătoarei Lia Savonea.

“Dacă nu este deloc f….a in presa, asta face ce vrea”, îi spunea Cristina Guseth, procurorului Ardelean, în discuția înregistrată la data de 4 iunie 2019.

În legătură cu această situație Consiliul Superior al Magistraturii a dispus sesizarea Inspecției Judiciare.