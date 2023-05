Emma Răducanu, urmărită de ghinion. Jucătoarea de tenis și-a compromis mare parte din sezon

Emma Răducanu (20 de ani) este urmărită de ghinion, în acest sezon ce pare a fi compromis într-o mare măsură din cauza problemelor fizice. Jucătoarea de tenis din Marea Britanie va lua o pauză forțată, cel mai probabil până la finalul verii. Și va rata, astfel, cele două mari turnee de Mare Șlem ale Europei: Roland Garros și Wimbledon.

În cel mai bun caz, Emma Răducanu ar putea să fie aptă pentru tenis la turneul de la Flushing Meadows (SUA). Ea a fost nevoită să se retragă de la turneul de la Madrid și din această cauză a ieșit din Top 100 WTA.

Sportiva a suferit o operația la ambele mâni și urmează să aibă parte de o intervenție chirurgicală și la una dintre glezne. Jucătoarea de tenis a vrut astfel să scape de reminiscențele unor accidentări mai vechi.

Emma Răducanu, operații la mâni și la gleznă

Sportiva cu tată român spunea că este mult mai vigilentă în ceea ce privește activitatea pe rețelele de socializare.

„După Australian Open, mi-am șters WhatsApp și Instagram de pe telefon. De atunci, trăiesc sub o mică piatră. Am simțit că în anumite momente e mai bine să mă concentrez doar pe mine și am fost mulțumită de viața mea, fără aceste rețele sociale.

„Am învățat că indiferent ce faci, dacă e bine sau rău, sunt oameni care vor fi împotriva ta. Cred că negativitatea este o parte din social media. Acum nu mă mai afectează atât de mult, pentru că nu mai permit eu să mă afecteze. Mi-e foarte bine așa. Sincer, nu m-am simțit bine înaintea meciului, m-am hotărât să joc cu 20 de minute înainte. Cu doar două minute înainte meci, dormeam în camera de tratament. Sunt mândră că am ieșit pe teren și am câștigat”, spunea Răducanu.

Sportiva a dat marea lovitură a carierei, în 2021, atunci când a venit din primul tur al calificărilor și a câștigat US Open. Copleșită de mediatizare și contracte bănoase de publicitate, n-a mai reușit să confirme.