Monden Suferința lui Eminem. Una dintre sursele de inspirație ale artistului a murit







În urma morții sursei de inspirație, Eminem este îndurerat. Mama artistului, Debbie Nelson, a murit la vârsta de 69 de ani, în urma cancerului pulmonar în stadiu avansat. Artistul, originar din Detroit, a descris, în multe dintre peisele sale, toate abuzurile pe care le-a suferit din cauza mamei sale.

Eminem, îndurerat

Mama sa, Debbie Nelson, a murit la vârsta de 69 de ani, în urma cancerului pulmonar în stadiu avansat. Femeia a murit luni seară, în St. Joseph, Missouri, la doar trei luni după ce s-a divulgat că era „bolnavă în stadiu terminal, cu cancer pulmonar avansat”.

La momentul respectiv, mama artistului nu avea „multe opțiuni”, petrecându-și majoritatea timpului într-un centru de tratament. De asemenea, se speculează că Eminem nu a venit să o viziteze, din cauza înstrăinării dintre cei doi.

Relația complicată dintre cei doi

Artistul a folosit, chiar de la începutul carierei sale, relația tumultuoasă dintre el și mama sa, drept sursă de inspirație pentru versurile sale.

În 2002, melodia „Cleanin’ Out My Closet”, care a devenit hit, rapperul a cântat despre abzuzurile pe care le-ar fi suferit din cauza mamei sale.

„Acum, nu mi-aș jigni propria mamă doar pentru a obține recunoaștere / Ascultă puțin înainte să crezi că acest cântec o atacă / Dar pune-te în locul meu, încearcă să-ți imaginezi / Să-ți vezi mama luând pastile prescrise în bucătărie”, este unul dintre versurile melodiei.

„Plângându-se că mereu cineva îi scotocește prin poșetă și îi lipsesc lucruri / Trecând prin sistemul de locuințe de stat, victimă a sindromului Münchausen / Toată viața am fost făcut să cred că sunt bolnav când nu eram / Până am crescut, am devenit faimos, iar acum îți vine să vomiți, nu-i așa?”, cânta artistul, în versurile sale.

Procesul dintre cei doi

Din cauza melodiei, Debbie Nelson a deschis un proces de defăimare împotriva fiului său, dorind despăgubiri de 11 milioane de dolari. Cjiar dacă Debbie a fost cea care a câștigat, ea a primit doar 25.000 de dolari din suma cerută și a rămas cu 1.600 de dolari după plata onorariilor avocaților.

Debbie Nelson, a vorbit, îmtr-un interviu din 2008 despre dorința de a se împăca cu fiul cel mare.

„Nu o să renunț niciodată la copiii mei. Nu voi renunța la nimeni. Există speranță pentru toată lumea. Este o chestiune de a-ți înghiți mândria. Este ca un cec încasat. E gata, s-a terminat. Trebuie să mergi mai departe”, mărturisea mama artistului.

Cum și-a cerut Eminem scuze

Eminem a lansat un cântec, în 2013, prin care și-a cerut scuze de la mama sa, intitulat „Headlights”.

„Am mers cu capul înainte, fără să mă gândesc pe cine am rănit cu ce am spus / Probabil mama mea a avut cel mai mult de suferit”, cânta el, adăugând că era „supărat că nu am avut șansa să-ți mulțumesc că ai fost mama și tatăl meu”, sunt versurile artistului.

În prezent, nu este cert dacă Debbie Nelson și Eminem s-au împăcat. Cu toate acestea, Eminem și-ar fi ajutat mama financiar de-a lungul timpului, conform Rețeteșivedete.ro