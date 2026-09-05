Elena Udrea a criticat clasa politică după patru luni de blocaj privind formarea unui guvern cu puteri depline și a afirmat că, dacă partidele nu sunt capabile să propună un premier, ar trebui să lase cetățenii să aleagă din nou. Mesajul fostului ministru vine în contextul în care în spațiul public au fost vehiculate și variante de premier din afara partidelor.

Într-o postare intitulată „Falimentul clasei politice!”, Elena Udrea a pus sub semnul întrebării rolul politicienilor și al alegerilor dacă formațiunile parlamentare nu reușesc să formeze un nou Executiv.

„O clasă politică ce nu e în stare să dea un premier și caută soluții «salvatoare» la oameni de afaceri sau ONG-iști, nu își mai are rostul! La ce mai sunt necesari politicienii, la ce mai folosesc alegerile, dacă aceștia nu sunt capabili să dea un prim-ministru și un guvern țării???”, a scris Elena Udrea.

Fostul ministru consideră că actualul blocaj este legat atât de calculele politice și electorale, cât și de incapacitatea partidelor de a negocia între ele.

„Fie din calcule meschine de a nu-și pierde funcțiile deja obținute, sau electoratul ca urmare a unei guvernări cel mai probabil neperformante în actualele condiții, fie din incompetență sau din incapacitatea de a negocia unii cu alții, aleșii de azi sunt complet depășiți de situația politică, economică și socială dezastruoase, pe care chiar ei înșiși le-au generat!”, afirmă Udrea.

Elena Udrea și-a argumentat poziția prin ideea că reprezentarea politică trebuie să pornească de la votul cetățenilor.

„Ideea de democrație presupune ca țara e condusă de o clasă politică derivată din voința cetățenilor, exprimată prin vot, în alegeri!”, mai spune fostul ministru. Ea a mers mai departe și a cerut organizarea unui nou scrutin în cazul în care partidele nu reușesc să găsească un politician care să preia conducerea Guvernului. „Nu mai există niciun om politic capabil să fie azi Premier? Atunci dați-vă toți demisia și lăsați poporul să aleagă din nou!”, afirmă ea.

În finalul mesajului, fostul ministru a făcut și o referire la respectarea rezultatului votului popular, fără să indice în mod explicit un anumit scrutin.

„P.S. Și de data asta, respectați voința cetățenilor, ca uite unde ajungeți când o călcați în picioare!”

Mesajul Elenei Udrea vine într-o perioadă în care în spațiul public au apărut și variante privind desemnarea unui premier tehnocrat sau independent. Unul dintre numele vehiculate a fost Iulian Stanciu, fost președinte executiv al eMAG și antreprenor din industria IT. Informația a fost prezentată de România TV pe surse politice. Iulian Stanciu a negat însă că ar fi avut discuții privind preluarea funcției de premier.

„Nu este adevărat, nu am avut nicio discuție și nu este de interes pentru mine”.

Un alt nume apărut anterior în scenariile privind conducerea Guvernului a fost cel al consilierului prezidențial Radu Burnete. Acesta a fost director executiv al Confederației Patronale Concordia și reprezentant al Foreign Investors Council.

Înainte de intrarea în Administrația Prezidențială, Radu Burnete nu a avut afiliere politică. Elena Udrea nu a indicat însă în postarea sa persoanele la care se referă atunci când vorbește despre „oameni de afaceri sau ONG-iști”.

Cele mai recente informații indică faptul că președintele Nicușor Dan analizează atât opțiuni politice, cât și varianta unui premier independent.

Numele acestuia din urmă ar fi ținut, deocamdată, „la secret”.

Variantele aflate în continuare în discuție ar fi Sorin Grindeanu și un candidat independent, în condițiile în care nu există încă voturile necesare pentru învestirea unui nou Executiv.

România a ajuns la patru luni fără un guvern cu puteri depline. Criza politică a început după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier la 4 iunie. Acesta nu a mai ajuns însă cu un cabinet la votul Parlamentului, după ce nu a reușit să construiască o majoritate. Ulterior, președintele l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea.

Cabinetul propus de acesta a fost respins de Parlament pe 22 iunie, după ce a obținut 189 de voturi „pentru”, față de cele 233 necesare pentru învestire. De atunci, Nicușor Dan nu a mai făcut o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru.

Pe 3 septembrie, președintele a declarat că este „momentul să tranșăm problema” și că va desemna un candidat pentru funcția de premier „în zilele următoare”.

Elena Udrea a fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului și una dintre figurile importante ale PDL în perioada președinției lui Traian Băsescu. Ea a fost eliberată condiționat din Penitenciarul Târgșor în iulie 2025, după ce a executat aproximativ trei ani și zece luni din pedeapsa de șase ani de închisoare primită în dosarul „Gala Bute”.